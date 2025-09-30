Keith Urban és Nicole Kidman válása nem az egyetlen, ami megrázta az embereket: íme, a legmegdöbbentőbb szakítások

Megdöbbentő hírek érkeztek Hollywoodból: 20 évnyi szerelem és 19 évnyi házasság után szakított Nicole Kidman és Keith Urban. A countryénekes-dalszerző már vásárolt is egy új házat Nashville-ben, ahová átköltözött a közös családi fészkükből. Nicole Kidman válása derült égből villámcsapásként érte a rajongókat, ugyanis sokan az egyik legerősebb hollywoodi házasságnak tartották az ő kapcsolatukat.
Nicole Kidman házassága a hírek szerint a nyár elején záródott le, azóta pedig külön éltek a férjével. A korábbi szerelmeseknek két közös gyermekük van Sunday Rose Kidman Urban, és Faith Margaret Kidman Urban, akik a nyarat az anyukájukkal töltötték, miközben Keith Urban világkörüli turnét tartott. A Mirror arról írt, hogy a szakítást az énekes kezdeményezte, Nicole Kidman pedig megpróbálta megmenteni a házasságukat, ám nem járt sikerrel. Ezzel a színésznő második házassága is zátonyra futott, miután 2001-ben 11 év után elvált Tom Cruise-tól, akivel szintén két közös gyermeket neveltek együtt. Kevesen tudják, de Nicole Kidman első két gyereke örökbefogadás útján került a családjukba, a harmadik és negyedik gyermek pedig béranya segítségével jött a világra.
Az álompár szakítása apropóján összeszedtük az elmúlt évek számunkra legmegdöbbentőbb válásainak top 5-ös listáját:
A lista ötödik helyére tettük Nicole Kidman és Keith Urban váratlan válását.
