Keith Urban és Nicole Kidman válása nem az egyetlen, ami megrázta az embereket: íme, a legmegdöbbentőbb szakítások

hollywood válás Nicole Kidman Keith Urban szakítás
Komáromi Bence
2025.09.30.
Az Oscar-díjas színésznő és a világhírű dalszövegíró-énekes 20 év után döntött a szakítás mellett. Keith Urban és Nicole Kidman válása hidegzuhanykért érte a rajongókat, de nem az volt az első olyan szakítás, ami meglepte a közvéleményt.

Megdöbbentő hírek érkeztek Hollywoodból: 20 évnyi szerelem és 19 évnyi házasság után szakított Nicole Kidman és Keith Urban. A countryénekes-dalszerző már vásárolt is egy új házat Nashville-ben, ahová átköltözött a közös családi fészkükből. Nicole Kidman válása derült égből villámcsapásként érte a rajongókat, ugyanis sokan az egyik legerősebb hollywoodi házasságnak tartották az ő kapcsolatukat.

Nicole Kidman válása: 19 év után döntöttek a szakítás mellett a sztárpár
Forrás: Getty Images

Nicole Kidman házassága a hírek szerint a nyár elején záródott le, azóta pedig külön éltek a férjével. A korábbi szerelmeseknek két közös gyermekük van Sunday Rose Kidman Urban, és Faith Margaret Kidman Urban, akik a nyarat az anyukájukkal töltötték, miközben Keith Urban világkörüli turnét tartott. A Mirror arról írt, hogy a szakítást az énekes kezdeményezte, Nicole Kidman pedig megpróbálta megmenteni a házasságukat, ám nem járt sikerrel. Ezzel a színésznő második házassága is zátonyra futott, miután 2001-ben 11 év után elvált Tom Cruise-tól, akivel szintén két közös gyermeket neveltek együtt. Kevesen tudják, de Nicole Kidman első két gyereke örökbefogadás útján került a családjukba, a harmadik és negyedik gyermek pedig béranya segítségével jött a világra.

Keith Urban és Nicole Kidman válása is felkerült a legmegdöbbentőbb sztárszakítások listájára

Az álompár szakítása apropóján összeszedtük az elmúlt évek számunkra legmegdöbbentőbb válásainak top 5-ös listáját:

A lista ötödik helyére tettük Nicole Kidman és Keith Urban váratlan válását.

  • A lista negyedik helyén Sacha Baron Cohen - aki már egy 27 évvel fiatalabb modellel randizgat - és Isla Fisher válása áll, amely 20 évnyi kapcsolat, 14 évnyi házasság, és három közös gyerek után következett be, és egy méregdrága pereskedéssel zárult a kapcsolatuk.
SYDNEY, AUSTRALIA – APRIL 26: Sacha Baron Cohen (L) and Isla Fisher attend a screening of the Oscars on Monday, April 26, 2021 in Sydney, Australia. (Photo by Rick Rycroft-Pool/Getty Images)
Sacha Baron Cohen és Isla Fisher
Forrás: Getty Images AsiaPac
  • Őket követi a lista harmadik helyén Hugh Jackman és Deborah-Lee Furness szakítása, akik 27 évig éltek boldog házasságban, majd 2023-ban jelentették be, hogy elválnak egymástól, azóta pedig jó viszonyt ápolnak annak ellenére is, hogy kiderült: a Rozsomák egy forgatás során közeli kapcsolatba került az egyik kolléganőjével a házasságuk utolsó éveiben.
Hugh Jackman és Deborah Lee Furness 
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • A dobogó második fokára Billy Ray Cyrus és Tish Cyrus került, akik valamivel kevesebb, mint 30 évig voltak együtt, és bár többször is szakítottak, majd újra összejöttek, végül a válásukat csak 2022-ben mondták ki. A kapcsolatuk korábban nem ismert részletei és botrányai azonban csak a szakításuk után kerültek nyilvánosságra.
LAS VEGAS, NV - MAY 21: Singer Billy Ray Cyrus (L) and Tish Cyrus attend the 2017 Billboard Music Awards at the T-Mobile Arena on May 21, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by David Livingston/Getty Images)
Forrás: Getty Images North America
  • Mi más lehetne a legmeglepőbb szakítások első helyén, ha nem a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep és Don Gummer válása, akik 45 évnyi házasság után vallották be, hogy már évek óta külön élnek egymástól. Az álompár végül 2023-ben véglegesítette válását.
HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Meryl Streep (L) and Don Gummer attend the 90th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
Meryl Streep és Don Gummer
Forrás: FilmMagic, Inc/Getty Images

