Megtörte a csendet John Lennon gyilkosa: elárulta, hogy miért ölte meg a világsztárt

Már majdnem 45 év telt el azóta, hogy elveszítettük John Lennont. A világhírű Beatles frontembere 1980. december 8-án veszítette életét, miután a 25 éves Mark David Chapman agyonlőtte őt a New York-i házuk lépcsőjén. A zenész éppen a feleségével Yoko Onóval sétált hazafelé, amikor gyilkos szándékú fiatalember hátba lőtte őt. John Lennon gyilkosa azóta életfogytiglani börtönbüntetését tölti egy amerikai börtönben.
John Lennon gyilkosa már 14. alkalommal kérte az ideiglenes szabadlábra helyezését
A 70 éves Mark a fél életét a börtönben töltötte, és folyamatosan kérvényezi a szabadlábra helyezését, azonban a bíróság mindig visszautasította a kérvényeit. Legutóbb idén fordult a bírósághoz azzal, hogy megbánta a tettét, és szeretné, ha ezt figyelembe vennék az eljárás során:
A gyilkosság kizárólag rólam szólt. Teljesen önző okok irányította, szerettem volna népszerűvé válni. Híres akartam lenni, és célt találtam ehhez. Annyira mélyen voltam, hogy elhittem, hogy a gyilkosság által lehetek valaki
- idézte Chapman szavait az Unilad. John Lennon gyilkosa hozzátette:
„Megbántam, amit tettem. Ő is egy ember volt. Itt vagyok...tovább élek, mint ő, de közben szörnyen sajnálom a családját, a barátait és a rajongóit is. Bocsánatot kérek a pusztításért, amit okoztam nekik, és a szenvedést, amin keresztül kellett menniük. Egyáltalán nem gondoltam ebbe bele, amikor elkövettem a bűneimet. Most már nincs bennem vágy a hírnévre...tegyetek el valahova jó mélyre eldugva. Nem akarok többé híres lenni" - zárta sorait a szabadulásért küzdő elítélt.