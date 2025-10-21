Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megtörte a csendet John Lennon gyilkosa: elárulta, hogy miért ölte meg a világsztárt

vallomás gyilkosság John Lennon
Komáromi Bence
2025.10.21.
45 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Mark David Chapman elárulja, hogy miért kellett meghalnia a Beatles frontemberének. John Lennon gyilkosa azt nyilatkozta, hogy népszerűségre és figyelemre vágyott, ezért húzta meg a ravaszt.

Már majdnem 45 év telt el azóta, hogy elveszítettük John Lennont. A világhírű Beatles frontembere 1980. december 8-án veszítette életét, miután a 25 éves Mark David Chapman agyonlőtte őt a New York-i házuk lépcsőjén. A zenész éppen a feleségével Yoko Onóval sétált hazafelé, amikor gyilkos szándékú fiatalember hátba lőtte őt. John Lennon gyilkosa azóta életfogytiglani börtönbüntetését tölti egy amerikai börtönben.

John Lennon gyilkosa 45 évvel a tragédia után árulta el, hogy miért ölte meg a világhírű énekest
Forrás: Redferns

John Lennon gyilkosa már 14. alkalommal kérte az ideiglenes szabadlábra helyezését

A 70 éves Mark a fél életét a börtönben töltötte, és folyamatosan kérvényezi a szabadlábra helyezését, azonban a bíróság mindig visszautasította a kérvényeit. Legutóbb idén fordult a bírósághoz azzal, hogy megbánta a tettét, és szeretné, ha ezt figyelembe vennék az eljárás során:

A gyilkosság kizárólag rólam szólt. Teljesen önző okok irányította, szerettem volna népszerűvé válni. Híres akartam lenni, és célt találtam ehhez. Annyira mélyen voltam, hogy elhittem, hogy a gyilkosság által lehetek valaki

 - idézte Chapman szavait az Unilad. John Lennon gyilkosa hozzátette:

„Megbántam, amit tettem. Ő is egy ember volt. Itt vagyok...tovább élek, mint ő, de közben szörnyen sajnálom a családját, a barátait és a rajongóit is. Bocsánatot kérek a pusztításért, amit okoztam nekik, és a szenvedést, amin keresztül kellett menniük. Egyáltalán nem gondoltam ebbe bele, amikor elkövettem a bűneimet. Most már nincs bennem vágy a hírnévre...tegyetek el valahova jó mélyre eldugva. Nem akarok többé híres lenni" - zárta sorait a szabadulásért küzdő elítélt.

