A Broadwaytől Hollywoodig: 90 éves lett Julie Andrews, a Neveletlen hercegnő és a Mary Poppins sztárja

Getty Images North America - Michael Kovac
születésnap Julie Andrews Mary Poppins
Gyüre Bernadett
2025.10.01.
1935. október 1-én látta meg a napvilágot a színésznő, akinek olyan karaktereket köszönhetünk, mint Mary Poppins, Maria von Trapp és Clarisse Renaldi királynő. Julie Andrews ma ünnepli 90. születésnapját.

Julie Andrews már egészen az 1940-es évektől fogva színészkedik és olyan remekművek fűződnek a nevéhez, mint a Mary Poppins (1964), A muzsika hangja (1965) és a Neveletlen hercegnő (2001). Filmes szerepei előtt a Broadway-en is játszott és ő alakította Eliza Doolittle karakterét a My Fair Ladyben (1956).

Julie Andrews 90 éves
Julie Andrews ma ünnepli 90. születésnapját
Forrás: Variety

Julie Andrews mélyszegénységből jött

Még tízéves sem volt, amikor a szülei elváltak, azonban rövid időn belül mind a ketten újraházasodtak. Az ifjú színésznő a kezdetekben az édesapjával élt, de hamarosan átköltözött édesanyjához, akinek a férje anyagilag jobban tudta támogatni Andrews művészi pályáját. Többször is hangsúlyozta, hogy a háború nagyon sötét időszak volt az életében, és Londonban egy olyan környéken nőtt fel, amit a mai napig a nyomor megtestesüléseként emleget.

Még csak 10 éves volt, amikor színészkedni kezdett Angliában.

A Broadway-korszak

A Broadway-debütálása 19 évesen volt, amikor Polly Browne bőrébe bújhatott a My Boy Friend 1954-es feldolgozásában. A darab rendezője, Vida Hope, már a kezdetektől fogva megmondta, hogy Andrews-ból még hatalmas sztár lehet, azonban az ifjú színésznő eleinte még tartott a New Yorkba való költözéstől, hiszen aggódott a családja anyagi gondjai miatt. Szerencsére a bizonytalansága nem szegte a kedvét, így mégis az Egyesült Államokba költözött, ahol egy évvel később megkapta azt a szerepet, ami az igazi áttörést hozta el neki: a My Fair Lady Eliza Doolittle-je a mai napig meghatározó számára. Nagyon sokat köszönhet Moss Hart rendezőnek, aki napokig csak Andrews-ra koncentrált és megtanította neki a színészet minden csínját-bínját. A darabot 1956. március 15-én mutatták be, és két egymást követő évig játszották, akkora volt rá a kereslet.

A brit színésznő, Julie Andrews a Broadwayen
A brit színésznő karrierje a Broadway-en kezdődött
Forrás: Bettmann

Az igazi filmes áttörés: Mary Poppins

Még 1963-ban a Broadway-en feldolgozták a Disney híres meséjét, amiben a főszerepet Julie Andrews kapta és ez az, aminek igazán köszönheti a világsikert. Az egyik előadás során maga Walt Disney is ott ült a sorok között és annyira meghatotta a színésznő alakítása, hogy az előadás után rögtön felajánlotta neki a filmbéli legendás szerepet. P. L. Travers, aki az eredeti Mary Poppins könyv írója volt, azonban már annyira nem volt elragadtatva a választástól, mert túl csinosnak találta Andrews-t a karakterhez, de tehetsége őt is hamar lenyűgözte. A film annyira sikeres lett, hogy a színésznő megkapta érte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat és ugyanebben a kategóriában a Golden Globe-díjat is, majd a Grammy-díjat is kiérdemelte a legjobb gyermekalbumért.

Egy évvel később került sor A muzsika hangja forgatására, ahol a főszereplő, Maria Von Trapp bőrébe bújt Julie Andrews. Először nem akarta elvállalni a szerepet, de később beadta a derekát, aminek köszönhetően megkapta élete egyik legnagyobb szerepét.

Julie Andrews Mary Poppins szerepében
Mary Poppins szerepére, maga Walt Disney is alkalmasnak találta
Forrás: Moviepix

A nagy sikert hatalmas bukások követték

1969-ben ment hozzá második férjéhez, Blake Edwards-hoz, aki filmrendező volt. Az ifjú pár hamar belevágott a közös munkába, azonban a kezdetekben talán jobban tették volna, ha egymástól függetlenül dolgoznak. A férfivel való együttműködés következtében érkezett el Andrews életében az első igazi kudarc, amikor is Gertrude Lawrence bőrébe bújt, a Star! című életrajzi filmben. A bukás sajnos ennyiben nem állt meg, mert két évvel később együtt elkészítették a Darling Lili musicalt, ami szintén nem teljesített jól. 
 

Ezeket az alkotásokat a mai napig a legtöbbet bukó filmekként emlegetik Hollywoodban.

Blake Edwards és Julie Andrews
Blake Edwardsszal a férfi 2010-es haláláig együtt volt
Forrás: Ron Galella Collection

A Neveletlen hercegnő és a szinkronszínészet

A következő években rengeteg új filmben és Broadway-előadásban szerepelt, a díjakat egymás után zsebelte be, azonban a ma is egyik legemlékezetesebb filmje, a Neveletlen hercegnő csak 2001-ben jelent meg. Anne Hathaway oldalán játszotta Clarisse Renaldi királynőt. A film annyira sikeres lett, hogy 2004-ben visszatértek a folytatással és úgy tűnik, érkezik majd a következő rész is. A későbbiekben főleg szinkronszerepeket kapott olyan animációs mesékben, mint a Shrek és az Enchanted.

Julie Andrews és Anne Hathaway jó páros voltak a Neveletlen hercegnőben
Anne Hathaway oldalán játszott a Neveletlen hercegnő filmekben
Forrás: WireImage

Julie Andrews karrierjét a Disney végigkísérte, és már a kezdeteknél megmutatkozott, hogy ő lesz korunk egyik legnagyobb tehetsége. Közel nyolc évtizede színészkedik, és legutóbb Emmy-díjat kapott Lady Whistledown hangjáért, akit a Bridgerton-sorozatban narrál.

