A Broadwaytől Hollywoodig: 90 éves lett Julie Andrews, a Neveletlen hercegnő és a Mary Poppins sztárja

Julie Andrews már egészen az 1940-es évektől fogva színészkedik és olyan remekművek fűződnek a nevéhez, mint a Mary Poppins (1964), A muzsika hangja (1965) és a Neveletlen hercegnő (2001). Filmes szerepei előtt a Broadway-en is játszott és ő alakította Eliza Doolittle karakterét a My Fair Ladyben (1956).

Julie Andrews ma ünnepli 90. születésnapját

Forrás: Variety

Julie Andrews mélyszegénységből jött

Még tízéves sem volt, amikor a szülei elváltak, azonban rövid időn belül mind a ketten újraházasodtak. Az ifjú színésznő a kezdetekben az édesapjával élt, de hamarosan átköltözött édesanyjához, akinek a férje anyagilag jobban tudta támogatni Andrews művészi pályáját. Többször is hangsúlyozta, hogy a háború nagyon sötét időszak volt az életében, és Londonban egy olyan környéken nőtt fel, amit a mai napig a nyomor megtestesüléseként emleget.

Még csak 10 éves volt, amikor színészkedni kezdett Angliában.

A Broadway-korszak

A Broadway-debütálása 19 évesen volt, amikor Polly Browne bőrébe bújhatott a My Boy Friend 1954-es feldolgozásában. A darab rendezője, Vida Hope, már a kezdetektől fogva megmondta, hogy Andrews-ból még hatalmas sztár lehet, azonban az ifjú színésznő eleinte még tartott a New Yorkba való költözéstől, hiszen aggódott a családja anyagi gondjai miatt. Szerencsére a bizonytalansága nem szegte a kedvét, így mégis az Egyesült Államokba költözött, ahol egy évvel később megkapta azt a szerepet, ami az igazi áttörést hozta el neki: a My Fair Lady Eliza Doolittle-je a mai napig meghatározó számára. Nagyon sokat köszönhet Moss Hart rendezőnek, aki napokig csak Andrews-ra koncentrált és megtanította neki a színészet minden csínját-bínját. A darabot 1956. március 15-én mutatták be, és két egymást követő évig játszották, akkora volt rá a kereslet.

A brit színésznő karrierje a Broadway-en kezdődött

Forrás: Bettmann

Az igazi filmes áttörés: Mary Poppins

Még 1963-ban a Broadway-en feldolgozták a Disney híres meséjét, amiben a főszerepet Julie Andrews kapta és ez az, aminek igazán köszönheti a világsikert. Az egyik előadás során maga Walt Disney is ott ült a sorok között és annyira meghatotta a színésznő alakítása, hogy az előadás után rögtön felajánlotta neki a filmbéli legendás szerepet. P. L. Travers, aki az eredeti Mary Poppins könyv írója volt, azonban már annyira nem volt elragadtatva a választástól, mert túl csinosnak találta Andrews-t a karakterhez, de tehetsége őt is hamar lenyűgözte. A film annyira sikeres lett, hogy a színésznő megkapta érte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat és ugyanebben a kategóriában a Golden Globe-díjat is, majd a Grammy-díjat is kiérdemelte a legjobb gyermekalbumért.