Mary Poppins tündöklése sosem ér véget

Mary Poppins időről időre feltűnik a filmvásznon, hogy ismét mosolyt csaljon a Banks család tagjai és a szívmelengető mesékért rajongó nézők arcára.

Mary Poppins története kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsol.

Forrás: Shutterstock

Mary Poppins meséit talán mindenki ismeri, de azt csak kevesen tudják, hogyan született meg a legendás varázsdada figurája.

Lássuk, kinek köszönhetjük a megannyi önfeledt pillanatot!

A Mary Poppins alakját megalkotó P. L. Travers Ausztráliában született 1899-ben, Helen Lyndon Goff néven. Imádott édesapját korán elveszítette, édesanyja pedig onnantól gyakran bízta Helen gondjaira a két kisebb gyermeket.

A legidősebb lány ekkortájt kezdett kitalálni különböző meséket a húgai szórakoztatására. Ezek a történetek adták az alapját a Mary Poppins-regényeknek, a varázsdada alakját pedig sok szempontból az írónő nagynénje inspirálta.

Helen az 1920-as években költözött Angliába, a Poppins-regényeket pedig 1931 telén kezdte el írni, miközben egy betegségből lábadozott. Az első könyv 1934-ben jelent meg, és mind a kritikusok, mind pedig a közönség körében óri­ási sikert aratott.

A mumus

A csudálatos Maryre felfigyelt az akkori filmgyártás egyik legjelentősebb alakja, Walt Disney is, aki mindenáron szerette volna vászonra vinni a varázsdada mesés sztoriját. Ám az igencsak rigolyás P. L. Travers hallani sem akart a dologról, már maga az ötlet is felháborította, hogy könyvéből egy animációkkal teletűzdelt, cukormázas játékfilmet gyártsanak.

Disney-nek végül több mint 20 évébe telt rábeszélni a makacs Traverst az együttműködésre, és ez is csak azért sikerült, mert az írónő épp pénzügyi nehézségekkel küszködött. Travers a szerződés szerint nemcsak 100 ezer dollárt és a bevétel 5%-át kapta meg, hanem azt is kikötötte, hogy a film létrejöttének minden momentumába beleszólhat.

A produkció készítői vérre menő csatákat folytattak az akadékoskodó Traversszel… Már a szereplők kiválasztásánál gondja akadt: a nagyszerű Julie Andrewst szerencsére elfogadta (állítólag a színésznőnek egy rövid telefonbeszélgetés során sikerült meggyőznie az asszonyt), viszont a Bert szerepére kiválasztott Dick Van Dyke-ot egyáltalán nem tartotta megfelelőnek, ő a nagy Laurence Olivier-t akarta! Végül ebben a kérdésben (is) Disney nyert, ahogy abban is, hogy belekerülhettek a filmbe az írónő által oly nagyon ellenzett animációs részek, és az eredetileg szigorú, kemény Poppinsból kedves, bájos hölgy lett. Travers a dalokat is utálta…

Egyáltalán nem érdekelték az érzéseink, miközben egyszerűen darabokra cincált szét minket

– emlékezett vissza később a film egyik zeneszerzője, Richard M. Sherman. Ahogy az várható volt, Travers egy kicsit sem szerette meg az elkészült alkotást… Mindenesetre bármennyire utálta is a mozifilmet, a Disney tarolt a Mary Pop­pinsszal: az alkotás öt Oscar-díjat kapott, és nem mellékesen az év legsikeresebb filmje lett a mozipénztáraknál.