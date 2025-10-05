Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vetélytársa akadt Lajos hercegnek: ez a kisfiú nála is népszerűbb lehet Európában

királyi család Luxemburg herceg
Horváth Angéla
2025.10.05.
Lajos herceget milliók imádják, kétségkívül ő a birt királyi család legviccesebb tagja, de most riválisa akadt a kontinensen. Az 5 éves Károly luxemburgi herceg nagyapja trónátadási ünnepségén olyan természetesen és bájosan viselkedett, hogy pillanatok alatt elrabolta a közönség szívét.

A brit királyi család legkisebb tagja, Lajos herceg már többször bizonyította, hogy bármilyen rendezvényen magára tudja vonni a figyelmet – grimaszaival, vicces mozdulataival és őszinte reakcióival rendre ellopja a show-t. Most azonban akad egy méltó kihívója: Luxemburg trónörököse, az 5 éves Károly luxemburgi herceg, aki a nagyapja, Henrik nagyherceg trónátadási ceremóniáján legalább olyan elbűvölő volt, mint a kis Lajos. 

Vilmos luxemburgi nagyherceg, a karajában Károly luxemburgi herceg, Stefánia luxemburgi nagyhercegné és Ferenc luxemburgi herceg
Forrás: Getty Images

Henrik luxemburgi nagyherceg október 3-án hivatalosan is átadta a trónt fiának, Vilmosnak, lezárva ezzel 25 éves uralkodását, új korszakot nyitva Belgium történetében. Az új luxemburgi nagyherceg feleségével, Stefánia nagyhercegnével két kisfiút nevel: az 5 éves Károlyt és a 2 éves Ferencet.

Károly luxemburgi herceg lehet Lajos herceg vetélytársa

A nagyszabású ceremónia sztárja egyértelműen a kis Károly herceg lett: egy darabig a cipőfűzőjével babrált, majd nagymamája, Mária Terézia nagyhercegné segített neki bekötni. Amikor a szertartáson elhangzott a neve, boldogan tapsolt. 

A család később a palota erkélyéről köszöntötte a tömeget. Károly ekkor szorosan átölelte édesapját, a zaj nyilvánvalóan nem tetszett neki, többször is befogta a fülét. 

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG - OCTOBER 3: Grand Duke Guillaume of Luxembourg and Prince Charles of Luxembourg after the swearing in ceremony at the balcony of the Grand Ducal Palace on October 3, 2025 in Luxembourg, Luxembourg. (Photo by Patrick van Katwijk/WireImage)

A trónváltás alkalmából egész hétvégés ünnepségsorozat vette kezdetét, amelyen több európai uralkodóház is jelen volt: Hollandiából Vilmos Sándor király, Máxima királyné és Katalin-Amália hercegnő, Belgiumból pedig Fülöp király, Matild királyné és Erzsébet hercegnő érkezett, hogy tiszteletüket tegyék az új uralkodó és családja előtt. III. Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné nem voltak jelen

 

 

 

 

