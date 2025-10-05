Vetélytársa akadt Lajos hercegnek: ez a kisfiú nála is népszerűbb lehet Európában

A brit királyi család legkisebb tagja, Lajos herceg már többször bizonyította, hogy bármilyen rendezvényen magára tudja vonni a figyelmet – grimaszaival, vicces mozdulataival és őszinte reakcióival rendre ellopja a show-t. Most azonban akad egy méltó kihívója: Luxemburg trónörököse, az 5 éves Károly luxemburgi herceg, aki a nagyapja, Henrik nagyherceg trónátadási ceremóniáján legalább olyan elbűvölő volt, mint a kis Lajos.
Henrik luxemburgi nagyherceg október 3-án hivatalosan is átadta a trónt fiának, Vilmosnak, lezárva ezzel 25 éves uralkodását, új korszakot nyitva Belgium történetében. Az új luxemburgi nagyherceg feleségével, Stefánia nagyhercegnével két kisfiút nevel: az 5 éves Károlyt és a 2 éves Ferencet.
A nagyszabású ceremónia sztárja egyértelműen a kis Károly herceg lett: egy darabig a cipőfűzőjével babrált, majd nagymamája, Mária Terézia nagyhercegné segített neki bekötni. Amikor a szertartáson elhangzott a neve, boldogan tapsolt.
A család később a palota erkélyéről köszöntötte a tömeget. Károly ekkor szorosan átölelte édesapját, a zaj nyilvánvalóan nem tetszett neki, többször is befogta a fülét.
A trónváltás alkalmából egész hétvégés ünnepségsorozat vette kezdetét, amelyen több európai uralkodóház is jelen volt: Hollandiából Vilmos Sándor király, Máxima királyné és Katalin-Amália hercegnő, Belgiumból pedig Fülöp király, Matild királyné és Erzsébet hercegnő érkezett, hogy tiszteletüket tegyék az új uralkodó és családja előtt. III. Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné nem voltak jelen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.