Mi történhetett? Katalin hercegné és Vilmos herceg nem vesz részt a kontinenes egyik lefontosabb uralkodói ünnepségén

brit királyi család Luxemburg katalin hercegné Vilmos herceg
Horváth Angéla
2025.10.02.
Történelmi pillanat előtt áll Luxemburg: pénteken I. Henrik nagyherceg lemond trónjáról, hogy átadja a hatalmat fiának, Vilmosnak. Két fontos vendég azonban hiányozni fog.

Pénteken, október 3-án történelmi pillanatnak lehet tanúja Luxemburg: I. Henrik nagyherceg hivatalosan lemond trónjáról, és átadja a hatalmat legidősebb fiának, Vilmosnak. Az ünnepség a délelőtti órákban veszi kezdetét, amelynek része a Képviselőházban tartott beiktatás, majd este a nagyhercegi palotában rendezett fényűző gálavacsora is. Bár több királyi család képviselteti magát, a brit trónörökös, Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné nem utazik Luxemburgba.

Henrik luxemburgi nagyherceg és felesége, Mária Terézia luxemburgi nagyhercegné - A trónváltási ünnepségen nem vesz részt katalin hercegné és Vimos herceg
Henrik luxemburgi nagyherceg és felesége, Mária Terézia luxemburgi nagyhercegné - A trónváltási ünnepségen nem vesz részt katalin hercegné és Vimos herceg
Forrás: Getty Images

Ezért nem vesz részt Katalin hercegné és Vilmos herceg a luxemburgi trónváltási ünnepségen

A brit királyi pár távollétének két oka is lehet. Előfordulhat, hogy ezen a különleges napon csak néhány kiválasztott uralkodócsalád képviselőit látják vendégül. Ha minden európai monarchia teljes erővel képviseltetné magát, akkor III. Károly király vagy legidősebb fia valószínűleg hivatalosan is bejelentette volna részvételét. Azt már tudni lehet, hogy a belga királyi párt, Fülöpöt és Mathildát, valamint lányukat, Erzsébet hercegnőt, továbbá a holland uralkodókat, Vilmos Sándort és Maximát, és lányukat, Katalin Amália koronahercegnőt meghívták. A spanyol, a monacói és a brit uralkodóház azonban nem képviselteti magát.

Katalin hercegné és Vilmos herceg távolmaradásának oka azonban Katalin állapota is lehet. Kilenc hónapja van remisszióban a daganatos betegsége, és bár újra aktívan részt vesz a király család hivatalos programjaiban, egyelőre nem kívánja hosszabb időre elhagyni Angliát. Az elmúlt hónapokban tudatosan a családjára és a számára fontos ügyekre összpontosított, ezért a nagyobb külföldi protokolláris eseményekről távol marad. Vilmos herceg ugyan időnként elutazik hivatalos ügyekben, de nyilvánvalóvá tette: elsősorban felesége mellett kíván maradni.

I. Henrik nagyherceg döntése mérföldkő Luxemburg történetében: hetvenévesen adja át a trónt fiának, aki feleségével, Stéphanie-val együtt kezdi meg uralkodását. Bár a brit királyi család ne lesz jelen, az esemény így is a kontinens egyik legjelentősebb uralkodói ünnepségének ígérkezik.

