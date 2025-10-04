Vilmos herceg vallomása megrázta a világot: "Nem akarom azt a hibát elkövetni, mint a szüleim"

Vilmos herceg Eugene Levy műsorának, a The Reluctant Travellernek új epizódjában tett megrázóan őszinte vallomást. A beszélgetés apropója az volt, hogy Levy sikersorozatának, A kedvetlen utazómak az egyik epizódját a windsori kastélyban forgatták. Vilmos az interjú során hangsúlyozta, a legfontosabb számára az, hogy három gyermekét a lehető legnagyobb stabilitásban nevelhesse. Hozzátette, neki ez csak egy darabig adatott meg, Károly és Diana válása, majd a hercegné halála tönkretette a gyerekkora egy részét.
„A legfontosabb az életemben a családom. Boldog, egészséges, stabil otthont akarok biztosítani a gyermekeimnek” – idézi az Express a trónörököst. Vilmos arról beszélt, hogy a gyerekkora körülbelül szülei, Károly és Diana 1996-os válásáig volt kiegyensúlyozott. Az is megviselte, hogy anyja és apja is adtak interjúkat viszonyaikról, a házasságuk megromlásáról, mentális gondjaikról. „Ha ilyen a gyerekkorod, elfogadod, tanulsz belőle, és megpróbálsz gondoskodni arról, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat, mint a szüleid. Azt hiszem, mindannyian ezt tesszük. Én csak a legjobbat akarom a gyerekeimnek, mert tudom, hogy a rengeteg stressz, amit kicsiként átélünk, az egész életünkre kihat” – nyilatkozta.
Királyi szakértők szerint Károly király, akinek újabban nem is felhőtlen a kapcsolata a fiával, rossz néven veheti Vilmos nyilatkozatát, ám wales hercege nem is titkolja, változást akar a monarchiában. „Nem radikális, hanem szükséges, jó irányú változások. Olyan világot szeretnék, amelyben a fiam büszke lehet arra, amit csinálunk” – mondta Vilmos.
Bár Vilmos és Harry viszonya megromlott, és nem is lehet tudni, valaha kibékülnek-e, a herceg hangsúlyozta, szeretné megóvni gyerekeit a sajtó állandó jelenlététől. Hozzátette, ez neki és Harrynek – aki többször is beszélt már erről – is nagyon megnehezített a napjait. Katalin és Vilmos számára egyébként mindig is nagyon fontos volt, hogy a lehető leghétköznapibb, legtermészetközelibb életet próbálják Györgynek, Saroltának és Lajosnak biztosítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.