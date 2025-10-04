Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vilmos herceg vallomása megrázta a világot: "Nem akarom azt a hibát elkövetni, mint a szüleim"

brit királyi család Vilmos herceg Károly király
A walesi herceg egy interjúban beszélt arról, mik a prioritásai az életben. Vilmos számára az első a család: az, hogy gyermekei boldogan, kiegyensúlyozott légkörben nevelkedjenek.

Vilmos herceg Eugene Levy műsorának, a The Reluctant Travellernek új epizódjában tett megrázóan őszinte vallomást. A beszélgetés apropója az volt, hogy Levy sikersorozatának, A kedvetlen utazómak az egyik epizódját a windsori kastélyban forgatták. Vilmos az interjú során hangsúlyozta, a legfontosabb számára az, hogy három gyermekét a lehető legnagyobb stabilitásban nevelhesse. Hozzátette, neki ez csak egy darabig adatott meg, Károly és Diana válása, majd a hercegné halála tönkretette a gyerekkora egy részét. 

Vilmos hercegnek az első a családja
Vilmos herceg a traumáiról beszélt

„A legfontosabb az életemben a családom. Boldog, egészséges, stabil otthont akarok biztosítani a gyermekeimnek”  – idézi az Express a trónörököst. Vilmos arról beszélt, hogy a gyerekkora körülbelül szülei, Károly és Diana 1996-os válásáig volt kiegyensúlyozott. Az is megviselte, hogy anyja és apja is adtak interjúkat viszonyaikról, a házasságuk megromlásáról, mentális gondjaikról. „Ha ilyen a gyerekkorod, elfogadod, tanulsz belőle, és megpróbálsz gondoskodni arról, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat, mint a szüleid. Azt hiszem, mindannyian ezt tesszük. Én csak a legjobbat akarom a gyerekeimnek, mert tudom, hogy a rengeteg stressz, amit kicsiként átélünk, az egész életünkre kihat” – nyilatkozta. 

Változást akar a monarchiában 

Királyi szakértők szerint Károly király, akinek újabban nem is felhőtlen a kapcsolata a fiával, rossz néven veheti Vilmos nyilatkozatát, ám wales hercege nem is titkolja, változást akar a monarchiában. „Nem radikális, hanem szükséges, jó irányú változások. Olyan világot szeretnék, amelyben a fiam büszke lehet arra, amit csinálunk”  – mondta Vilmos. 

Van, amiben egyetért Harryvel?

Bár Vilmos és Harry viszonya megromlott, és nem is lehet tudni, valaha kibékülnek-e, a herceg hangsúlyozta, szeretné megóvni gyerekeit a sajtó állandó jelenlététől. Hozzátette, ez neki és Harrynek – aki többször is beszélt már erről – is nagyon megnehezített a napjait. Katalin és Vilmos számára egyébként mindig is nagyon fontos volt, hogy a lehető leghétköznapibb, legtermészetközelibb életet próbálják Györgynek, Saroltának és Lajosnak biztosítani.

 

