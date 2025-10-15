Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Justin Trudeau exfelesége le van sújtva, hogy volt férje Katy Perryvel jár

2025.10.15.
A napokban vállalta fel először új kapcsolatát a világhírű énekesnő. Katy Perry a luxusjachtján, kamerák előtt bonyolódott csókcsatába Justin Trudeauval, ezzel pedig hivatalossá tette a továbblépését.

Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hivatalossá vált Katy Perry és a korábbi kanadai miniszterelnök Justin Trudeau kapcsolata. A friss szerelmesek az énekesnő jachtján egy romantikus nyaralás során gabalyodtak egymásba, és az sem zavarta őket, hogy paparazzik tömege fotózta őket, miközben csókolóztak. A váratlan szerelem nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Justin Trudeau exfelesége Sophie Grégoire Trudeau például egy szomorkás hangvételű bejegyzést osztott meg, miután megtudta, hogy kivel kavar az exférje.

Justin Trudeau, Katy Perry
Néhány napja vált hivatalossá Katy Perry új kapcsolata Justin Trudeauval
Forrás: Getty Images / Life.hu

Katy Perry szerelme nem nyerte el a volt feleség tetszését

Katy Perry és az új barátja már néhány hete randevúzgatott egymással, mire végül nyilvánosságra hozták a kapcsolatukat a már említett csókcsatával. A PageSix most kiszúrta, hogy a csókról készült képek után néhány órával meglepő bejegyzést osztott meg Sophie az Instagram-oldalán:

El kell engedni azt a szerelmet, amit nem arra szántak, hogy megvalósuljon. Vannak emberek, helyek, és a pillanatok amelyek valaha végtelennek tűntek, de az idő arra kér minket, hogy ne ragaszkodjunk hozzájuk. Mi mégis ragaszkodunk hozzájuk. Ezt lehet, hogy én is azért teszem, mert a ragaszkodás biztonságosabbnak tűnik, mint az elengedés. De a szerelem sosem a birtoklásról szól, hanem a jelenlétről

 - olvasható az exfeleség bejegyzésében.

