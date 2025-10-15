Justin Trudeau exfelesége le van sújtva, hogy volt férje Katy Perryvel jár

Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hivatalossá vált Katy Perry és a korábbi kanadai miniszterelnök Justin Trudeau kapcsolata. A friss szerelmesek az énekesnő jachtján egy romantikus nyaralás során gabalyodtak egymásba, és az sem zavarta őket, hogy paparazzik tömege fotózta őket, miközben csókolóztak. A váratlan szerelem nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Justin Trudeau exfelesége Sophie Grégoire Trudeau például egy szomorkás hangvételű bejegyzést osztott meg, miután megtudta, hogy kivel kavar az exférje.
Katy Perry szerelme nem nyerte el a volt feleség tetszését
Katy Perry és az új barátja már néhány hete randevúzgatott egymással, mire végül nyilvánosságra hozták a kapcsolatukat a már említett csókcsatával. A PageSix most kiszúrta, hogy a csókról készült képek után néhány órával meglepő bejegyzést osztott meg Sophie az Instagram-oldalán:
El kell engedni azt a szerelmet, amit nem arra szántak, hogy megvalósuljon. Vannak emberek, helyek, és a pillanatok amelyek valaha végtelennek tűntek, de az idő arra kér minket, hogy ne ragaszkodjunk hozzájuk. Mi mégis ragaszkodunk hozzájuk. Ezt lehet, hogy én is azért teszem, mert a ragaszkodás biztonságosabbnak tűnik, mint az elengedés. De a szerelem sosem a birtoklásról szól, hanem a jelenlétről
- olvasható az exfeleség bejegyzésében.