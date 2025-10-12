Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 12., vasárnap Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
új szerelem

Katy Perry továbblépett Orlando Bloomon: a kamerák szeme láttára csókolózott egy sármos férfival - Fotó!

új szerelem Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau
Komáromi Bence
2025.10.12.
Az énekesnőt a saját jachtján kapták lencsevégre, ahogy éppen vad csókcsatát folytatott a korábbi kanadai miniszterelnökkel. Katy Perry és Justin Trudeau már hetek óta randizgat egymással, de most először tették egyértelművé, hogy több van köztük barátságnál.

Katy Perry továbblépett Orlando Bloomon: az énekesnő közös nyaralásra indult új párjával Justin Trudeauval, és a romantikus kikapcsolódás során már vad csókokban forrtak össze egy luxusjacht fedélzeten. Bár néhány hete még arról pletykáltak Hollywoodban, hogy Katy Perry randipartnere retteg a címlapoktól és a hírnév árnyoldalától, most úgy tűnik, hogy már nem izgatja őt, hogy a barátnője a világ egyik legismertebb embere.

Justin Trudeau, Katy Perry
 Katy Perry párja nem más, mint Kanada korábbi miniszterelnöke Justin Trudeau
Forrás: Getty Images / Life.hu

Orlando Bloom és Katy Perry szakítása sokkolta a világot

Idén júliusban hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy Orlando Bloom és Katy Perry 9 évnyi románc és 6 évnyi jegyesség után a szakítás mellett döntött. A sztárpár tagjai állítólag jó viszonyban maradtak, és a közös gyermekük Daisy miatt a mai napig rendszeresen találkozgatnak. Bloom gyorsan továbblépett a szakításon, és a nyár folyamán már több nő körül is legyeskedett, azonban a legnagyobb meglepetést nem ez okozta, hanem az, hogy augusztus elején lefotózták Katy Perryt, amint Kanada korábbi miniszterelnökével Justin Trudeauval randevúzott. Néhány héttel később a politikust lefotózták Perry egyik koncertjén is, viszont akkor még az énekesnő barátai arról beszéltek, hogy csak barátság van a két fél között, mert Justin fél tőle, hogy felfordulna az élete, ha a világ egyik legismertebb énekesnőjével jönne össze. A PageSix szerint a szerelem végül mégis utat tört magának, ugyanis október 12-én már csókolózva kapták őket lencsevégre Perry luxusjachtjának fedélzetén, ezzel pedig hivatalossá tették a kapcsolatukat:

Katy Perry új férfi oldalán vigasztalódik: ezt kell tudni az udvarlóról - Videó!

Nem semmi pasival hozták hírbe a világhírű énekesnőt. Ha hinni lehet a pletykáknak, akkor Kanada volt miniszterelnökével randizgat a frissen szinglivé vált Katy Perry.

Orlando Bloom reagált Katy Perry és Justin Trudeau randevújára — A színész iróniával tekint exe állítólagos kapcsolatára

Orlando Bloom reagált arra a bizarr állításra, miszerint volt menyasszonya, Katy Perry egy világvezetővel állna kapcsolatban. A pletykák szerint Katy Perry a volt kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val randizik.

Katy Perry máris továbblépett: ezzel a híres férfival randizott

Az énekesnőt Montreálban fotózták le, amint elmélyülten beszélget Justin Trudeau volt miniszterelnökkel egy exkluzív étteremben. A találkozót az teszi pikánssá, hogy mindketten a közelmúltban estek át egy szakításon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu