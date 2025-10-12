Katy Perry továbblépett Orlando Bloomon: a kamerák szeme láttára csókolózott egy sármos férfival - Fotó!

Katy Perry továbblépett Orlando Bloomon: az énekesnő közös nyaralásra indult új párjával Justin Trudeauval, és a romantikus kikapcsolódás során már vad csókokban forrtak össze egy luxusjacht fedélzeten. Bár néhány hete még arról pletykáltak Hollywoodban, hogy Katy Perry randipartnere retteg a címlapoktól és a hírnév árnyoldalától, most úgy tűnik, hogy már nem izgatja őt, hogy a barátnője a világ egyik legismertebb embere.

Katy Perry párja nem más, mint Kanada korábbi miniszterelnöke Justin Trudeau

Forrás: Getty Images / Life.hu

Orlando Bloom és Katy Perry szakítása sokkolta a világot

Idén júliusban hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy Orlando Bloom és Katy Perry 9 évnyi románc és 6 évnyi jegyesség után a szakítás mellett döntött. A sztárpár tagjai állítólag jó viszonyban maradtak, és a közös gyermekük Daisy miatt a mai napig rendszeresen találkozgatnak. Bloom gyorsan továbblépett a szakításon, és a nyár folyamán már több nő körül is legyeskedett, azonban a legnagyobb meglepetést nem ez okozta, hanem az, hogy augusztus elején lefotózták Katy Perryt, amint Kanada korábbi miniszterelnökével Justin Trudeauval randevúzott. Néhány héttel később a politikust lefotózták Perry egyik koncertjén is, viszont akkor még az énekesnő barátai arról beszéltek, hogy csak barátság van a két fél között, mert Justin fél tőle, hogy felfordulna az élete, ha a világ egyik legismertebb énekesnőjével jönne össze. A PageSix szerint a szerelem végül mégis utat tört magának, ugyanis október 12-én már csókolózva kapták őket lencsevégre Perry luxusjachtjának fedélzetén, ezzel pedig hivatalossá tették a kapcsolatukat: