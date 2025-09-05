Orlando Bloom megtörte a csendet — A színész elárulta, hogy szerinte miért szakítottak Katy Perryvel

Orlando Bloom ritkán nyilatkozik a szakításáról, de szeptember 5-én, pénteken a Today című műsorban Craig Melvinnek adott interjúban beszélt erről, miközben The Cut című új filmjét népszerűsítette.

Orlando Bloom számára a hála a legfontosabb

A műsorvezető felvetésére, hogy az utóbbi időben történtek változások a magánéletében, Orlando Bloom arról kezdett beszélni, hogy jelenleg milyen a kapcsolata az exével, Katy Perryvel.

„Remekül vagyok, haver. Nagyon hálás vagyok. Van egy gyönyörű kislányunk. Tudod, amikor mindent beleadsz, ahogy én tettem ebben a filmben? Hálás vagyok mindenért. Remekül vagyunk. Remekül leszünk. Csak szeretet van közöttünk” – mondta.

Katy Perry és Orlando Bloom július 3-án jelentette be, hogy felbontották az eljegyzésüket, és külön utakon folytatják az életüket. Azóta rengeteg pletyka látott napvilágot arról, hogy ki volt féltékeny kire, ki akar több figyelmet és ki csalt meg kit. Az egykori sztárpár ezek egyikét sem erősítette meg, a színész most sem beszélt konkrét okokról, csupán arról, hogy a kapcsolatukban már csak a szeretet játszik szerepet, annál többet már nem éreznek egymás iránt.