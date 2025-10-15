Miló Viki a TV2 Házasság első látásra szakértőire bízza, hogy férjet találjanak neki. A világbajnok ökölvívó 47 évesen kimondta a boldogító igent annak a férfinak, akit a házasságkötés előtti percekben látott először.

Miló Viki férjhez ment

Forrás: TV2

Miló Viki férjének már a násznép gyanús volt

A Házasság első látásra minden menyasszony és vőlegény számára hatalmas meglepetést tartogat, ám Miló Viki férje, Attila talán mindenki másnál jobban megdöbbent. Már a násznépet elnézve gyanús volt neki, hogy ismert hölgyet választottak neki a szakértők. „Bennem megfagyott a vér. Teljesen lehidaltam, és azon gondolkodtam, hogy te jó Isten, ha Bebe a tanúja, akkor ki lehet a menyasszony? Teljes káosz volt bennem, és már úgy voltam vele, hogy amerről fúj a szél, meg sodor a víz, arra megyünk, mert itt már nincs más megoldás” – mondta Attila, aki nagyon boldog volt, amikor meglátta Vikit.

