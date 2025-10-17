Titkos társaságok, dublőrök, szélhámosok: a legelborultabb összeesküvés-elméletek a sztárvilágból

Biztosan te is hallottál már a sztárvilág összeesküvés-elméleteiről. Sok konteó már annyira meggyőző, hogy néha elgondolkodik az ember, hogy talán tényleg igaz, amit mondanak. Az évek során annyi ilyen teóriával találkoztunk, hogy már számon tartani sem tudjuk az összeset. Azt egyébként tudtad, hogy az egyik ilyen elmélet alapján Elvis Presley és John Lennon még mindig élnek? Azért biztosan megijednénk, ha tényleg összefutnánk velük az utcán.
A legizgalmasabb összeesküvés-elméletek:
Avril Lavigne meghalt, és más lépett a helyébe
Mindenki kedvenc pop-punk énekesnője 2002-ben robbant be a köztudatba a Complicated című slágerével, azonban egyes elméletek szerint nem tartott olyan sokáig számára a hírnév. A teória alapján a kezdetekben Avril maga bérelt fel egy Melissa nevű nőt, aki megszólalásig hasonlított rá, hogy elterelje a paparazzók figyelmét. 6 évvel később egy brazil oldal lehozta a hírt, miszerint Avril Lavigne sajnos elhunyt, azonban a cikk rövid időn belül lekerült az oldalról. Egyesek szerint a menedzsmentje nem akarta elengedi az énekesnőt, aki népszerűségének köszönhetően rengeteg pénzt hozott nekik, így kitalálták, hogy Melissa lép a híresség bőrébe. A rajongók rögtön elkezdték meglátni a különbséget a két nő énekhangja és kinézete között. Az összeesküvés-elméletet sosem bizonyították be, azonban a mai napig keringenek pletykák róla, pedig Avril ma már újra teljes mértékben a nyilvánosság előtt éli az életét.
A 27-esek klubja
Ki ne hallott volna már a 27-esek klubjáról? Olyan hírességek tartoznak ide, mint Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix és Jim Morrison. Több közös is van bennük, ami miatt egy lapon emlegetik őket, hiszen mindannyian zenészek voltak és 27 évesen hagyták itt ezt a világot. Egyes elméletek szerint a hírnévért cserébe eladták az életüket, hogy az utolsó 10 évük sikeres legyen és a világ csúcsán álljanak. Úgy kell elképzelni, mint egy Odaát epizódot, azonban ez természetesen nem fedi a valóságot. Mindannyiuk életében nagyobb szerepet töltöttek be az illegális szerek, amelyeket nem vetettek meg, és végül ez vezetett el a személyes tragédiáikhoz.
Taylor Swift igazából egy klón, akinek természetfeletti ereje van
Zeena Lavey talán nem olyan ismert Magyarországon, azonban Taylor Swift nevét már biztosan mindenki hallotta. Lavey egy amerikai képzőművész, akit az okkultizmus királynőjeként is szoktak emlegetni, ám mégsem ez a legfélelmetesebb benne: megszólalásig hasonlít Taylor Swiftre. Egyes teóriák szerint Swift nem egy önálló személy, hanem Lavey klónja, aki természetfeletti erővel hatalmazta fel, hogy megtapasztalhassa a hírnév minden oldalát. Az elmélet alapján Taylor enélkül nem lenne híres és nem tudna sikert sikerre halmozni, ami a sztárságához szükséges. Néhány ember szerint a vőlegénye, Travis Kelce csapata, a Chiefs, is csak azért tudta megnyerni a tavalyi Superbowlt, mert az aranytorkú énekesnő elintézte.
Britney Spearsnek klónjai vannak
Britney Spears 2007-es összeomlása óta folyamatosan az összeesküvés-elméletek céltáblája. Azóta többször is felreppentek olyan pletykák, miszerint klónozták az énekesnőt, hogy eltereljék a nagyközönség figyelmét és a nyilvánosságtól elrejtőzve újra erőre kapjon. Hosszútávon az lett volna ezzel a cél, hogy a popsztár normális életet élhessen, azonban a pletykák a mai napig kitartanak. Emlékszel még a 2023-as #FreeBritney mozgalomra, amikor véget ért az énekesnő gyámsága? Ekkor újra arról kezdett beszélni mindenki, hogy az Instagramra feltöltött videóiban nem is ő szerepel, és ha jobban megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy nincsenek alul fogai. Ez azért tartotta annyira lázban az embereket, mert Spears mindig is híres volt a gyönyörű mosolyáról. Egyesek szerint a legutóbbi, mindössze pár hónapig tartó házassága is csupán elterelés volt. Nem szenvedett még eleget szegény?
Az összeesküvés-elméletek évtizedek óta lázban tartják az internet népét, de nem szabad készpénzként kezelni őket. Jobb fenntartásokkal bánni ezekkel a teóriákkal, amelyek, ha igazak lennének, akkor holnap akár Michael Jacksonnal is összefuthatnánk.