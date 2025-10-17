Titkos társaságok, dublőrök, szélhámosok: a legelborultabb összeesküvés-elméletek a sztárvilágból

Biztosan te is hallottál már a sztárvilág összeesküvés-elméleteiről. Sok konteó már annyira meggyőző, hogy néha elgondolkodik az ember, hogy talán tényleg igaz, amit mondanak. Az évek során annyi ilyen teóriával találkoztunk, hogy már számon tartani sem tudjuk az összeset. Azt egyébként tudtad, hogy az egyik ilyen elmélet alapján Elvis Presley és John Lennon még mindig élnek? Azért biztosan megijednénk, ha tényleg összefutnánk velük az utcán.

Britney Spearsről már közel 20 éve terjednek összeesküvés-elméletek

Forrás: FilmMagic

A legizgalmasabb összeesküvés-elméletek:

Avril Lavigne meghalt, és más lépett a helyébe

Mindenki kedvenc pop-punk énekesnője 2002-ben robbant be a köztudatba a Complicated című slágerével, azonban egyes elméletek szerint nem tartott olyan sokáig számára a hírnév. A teória alapján a kezdetekben Avril maga bérelt fel egy Melissa nevű nőt, aki megszólalásig hasonlított rá, hogy elterelje a paparazzók figyelmét. 6 évvel később egy brazil oldal lehozta a hírt, miszerint Avril Lavigne sajnos elhunyt, azonban a cikk rövid időn belül lekerült az oldalról. Egyesek szerint a menedzsmentje nem akarta elengedi az énekesnőt, aki népszerűségének köszönhetően rengeteg pénzt hozott nekik, így kitalálták, hogy Melissa lép a híresség bőrébe. A rajongók rögtön elkezdték meglátni a különbséget a két nő énekhangja és kinézete között. Az összeesküvés-elméletet sosem bizonyították be, azonban a mai napig keringenek pletykák róla, pedig Avril ma már újra teljes mértékben a nyilvánosság előtt éli az életét.

Egyesek szerint Avril Lavigne nem is hasonlít a 2002-es önmagára

Forrás: Northfoto

A 27-esek klubja

Ki ne hallott volna már a 27-esek klubjáról? Olyan hírességek tartoznak ide, mint Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix és Jim Morrison. Több közös is van bennük, ami miatt egy lapon emlegetik őket, hiszen mindannyian zenészek voltak és 27 évesen hagyták itt ezt a világot. Egyes elméletek szerint a hírnévért cserébe eladták az életüket, hogy az utolsó 10 évük sikeres legyen és a világ csúcsán álljanak. Úgy kell elképzelni, mint egy Odaát epizódot, azonban ez természetesen nem fedi a valóságot. Mindannyiuk életében nagyobb szerepet töltöttek be az illegális szerek, amelyeket nem vetettek meg, és végül ez vezetett el a személyes tragédiáikhoz.