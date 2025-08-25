Britney Spears vasárnap délután újabb botrányos bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. Az új fotóján ugyanis ruha nélkül pózolt, és mellé egy terjedelmes szöveget írt, amely nagyjából arról szólt, hogy az exférjével való kapcsolata hazugság volt, és csak azért volt együtt Sam Asgharival, mert hiányoztak neki a fiai, akikkel három évre megszakadt a kapcsolata.

Britney Spears újfent egy pucér képpel jelentkezett az Instagram-oldalán

Forrás: Shutterstock

Britney Spears 3 évig nem beszélt a fiaival

A világhírű énekesnő a posztjában arról írt, hogy élete legnehezebb évein van túl: három évig nem beszélhetett a két fiával. Ebben a szomorú helyzetben találkozott Sam Asgharival, akin kiélte a szeretet iránti vágyát. Úgy látszik nem véletlen, hogy gyors válás lett a kapcsolatuk vége - szúrta ki a PageSix.

Olyan törékenyek vagyunk mi emberek. Én is életem legnehezebb évein vagyok túl. A fiaimat három éven keresztül sms-ben és telefonon sem értem utól. Emlékszem, hogy olyan sokkos állapotban voltam, hogy a túlélésem kulcsa a tagadás és a sírás volt. Furcsa visszagondolni rá, hogy ekkor házasodtam össze Sammel. Ez a házasság azonban egy hazugság volt, figyelemelterelés, hogy megbírkózzak a fájdalommal. Most úgy érzem, hogy újra elkezdtem gyógyulni. Feltámadt az éhségem hosszú évek után. Úgy érzem magam, mint gy csecsemő, aki soha életében nem evett még. Lehet, hogy az otthonomban túl sok volt a bántalmazás és a trauma. Ma köszönetet mondok Jézusnak az életemért, és NEMET mondok másoknak. A lelkemnek most evésre van szüksége: sütit és fagyit fogok enni. Isten áldjon mindenkit!

- írta nem mindennapi bejegyzésében a popsztár.