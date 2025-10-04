Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat

A renitens, akit 10 évre kitiltottak az Oscar-gáláról: Susan Sarandon 79 éves lett

születésnap színésznő Susan Sarandon
Nagy Kata
2025.10.04.
Susan Sarandon elkerülhetetlenül közeledik a 80-hoz, mi pedig úgy érezzük, már nem is tudnánk jobban szeretni ezt a renitens dívát, aki számtalan alkalommal bebizonyította, hogy legalább olyan kiváló ember, mint színész.

Susan Sarandon évtizedek óta kápráztat el bennünket színészi játékával, mi pedig egyszerűen nem tudunk betelni vele! 

MONARCH: Susan Sarandon. (Photo by FOX via Getty Images)
Forrás: Getty Images

Susan Sarandon 79 éves lett 

Susan Sarandon a legnagyobb hollywoodi legendák közé tartozik: a BAFTA-, Screen Actors Guild és Oscar-díjas színésznő nem csupán elképesztő tehetségével emelkedik ki a művészek sokaságából, hanem szókimondásával és emberségével is. Bár sokan a Thelma és Louise főszereplőjeként emlékeznek rá, valójában sokkal több van benne, mint ami elsőre gondolnánk. 

Forrás: Getty Images

Majdnem művész

Sarandont sosem érdekelte különösebben a művészet és egy percig sem fordult meg a fejében, hogy színész legyen egészen addig a pillanatig, míg meg nem ismerkedett első férjével, Chris Sarandonnal. Egyszer ugyanis elkísérte a férfit egy New York-i meghallgatásra, ahol felkérték Susant, hogy olvassa fel a másik szereplő szövegét és annyira tetszett a producereknek, hogy felkérték élete első filmszerepére a Joe című filmben 1970-ben. Bár a Chrissel való házassága nem volt olyan sikeres, mint a színészet iránti szenvedélye, mindannyian hálásak lehetünk a férfinak, hogy miatta felfedezték a már legendássá vált színésznőt. 

Chris Sarandon and Susan Sarandon (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)
Forrás: Getty Images / Ron Galella Collection

Pingpong

Kevesen tudják róla, de Susan Sarandon valósággal rajong a pingpongért, olyannyira, hogy társalapítója volt egy divatos pingpongklubnak is. Rengeteget játszik a mai napig New Yorkban és állítólag a klubjában sorra alázza le a fiatalokat. 

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 14: Susan Sarandon, along with thousands of New Yorkers, marches in opposition of Donald Trump's presidency on the day of the military parade celebrating the 250th anniversary of the U.S. Army on June 14, 2025 in New York, New York. Hundreds of marches and protests against the Trump administration are happening across the United States today. Today's parade coincides with President Trump's birthday. (Photo by Alex Kent/Getty Images)
Forrás: Getty Images North America

Botrány az Oscar-gálán

Susan messze földön híres csípős nyelvéről és szókimondásáról, amit a hollywoodi körök nem feltétlenül értékelnek annyira, mint amennyire kellene. Így esett meg, hogy az 1993-as Oscar-díjátadón Tim Robbins színésztársával úgy álltak a színpadra, hogy a HIV-vel élők támogatását kifejezve piros szalagot viseltek. Az Akadémia teljesen kiakadt a politikai véleménynyilvánításért, ezért 10 évre kitiltotta a színésznőt az Oscar-gáláról. Persze végül feloldották a tiltást, így a művésznő visszatérhetett a vörös szőnyegre. 

Forrás: Getty Images

Veszélyes forgatás

Ma már lehetetlen lenne elképzelni a legendás Rocky Horror Picture Show-t nélküle, pedig a forgatás korán sem volt zökkenőmentes. A hideg, fűtés nélküli kastélyban töltött idő alatt ugyanis tüdőgyulladást kapott, de még betegen sem állt le egy pillanatra sem a forgatással és még az intenzív táncjeleneteket is lenyomta 40 fokos lázzal. Nem hiába: Janet Weiss szerepe hozta meg számára a világsikert.

Kino. Die Rocky Horror Picture Show, (THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW) USA, 1974, Regie: Jim Sharman, SUSAN SARANDON, BARRY BOSTWICK, Stichwort: Transvestit, Strapse, Slip, Corsage, Schminke. (Photo by FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images)
Forrás: Getty Images

