A renitens, akit 10 évre kitiltottak az Oscar-gáláról: Susan Sarandon 79 éves lett

Susan Sarandon évtizedek óta kápráztat el bennünket színészi játékával, mi pedig egyszerűen nem tudunk betelni vele!

Forrás: Getty Images

Susan Sarandon 79 éves lett

Susan Sarandon a legnagyobb hollywoodi legendák közé tartozik: a BAFTA-, Screen Actors Guild és Oscar-díjas színésznő nem csupán elképesztő tehetségével emelkedik ki a művészek sokaságából, hanem szókimondásával és emberségével is. Bár sokan a Thelma és Louise főszereplőjeként emlékeznek rá, valójában sokkal több van benne, mint ami elsőre gondolnánk.

Forrás: Getty Images

Majdnem művész

Sarandont sosem érdekelte különösebben a művészet és egy percig sem fordult meg a fejében, hogy színész legyen egészen addig a pillanatig, míg meg nem ismerkedett első férjével, Chris Sarandonnal. Egyszer ugyanis elkísérte a férfit egy New York-i meghallgatásra, ahol felkérték Susant, hogy olvassa fel a másik szereplő szövegét és annyira tetszett a producereknek, hogy felkérték élete első filmszerepére a Joe című filmben 1970-ben. Bár a Chrissel való házassága nem volt olyan sikeres, mint a színészet iránti szenvedélye, mindannyian hálásak lehetünk a férfinak, hogy miatta felfedezték a már legendássá vált színésznőt.

Forrás: Getty Images / Ron Galella Collection

Pingpong

Kevesen tudják róla, de Susan Sarandon valósággal rajong a pingpongért, olyannyira, hogy társalapítója volt egy divatos pingpongklubnak is. Rengeteget játszik a mai napig New Yorkban és állítólag a klubjában sorra alázza le a fiatalokat.

Forrás: Getty Images North America

Botrány az Oscar-gálán

Susan messze földön híres csípős nyelvéről és szókimondásáról, amit a hollywoodi körök nem feltétlenül értékelnek annyira, mint amennyire kellene. Így esett meg, hogy az 1993-as Oscar-díjátadón Tim Robbins színésztársával úgy álltak a színpadra, hogy a HIV-vel élők támogatását kifejezve piros szalagot viseltek. Az Akadémia teljesen kiakadt a politikai véleménynyilvánításért, ezért 10 évre kitiltotta a színésznőt az Oscar-gáláról. Persze végül feloldották a tiltást, így a művésznő visszatérhetett a vörös szőnyegre.

Forrás: Getty Images

Veszélyes forgatás

Ma már lehetetlen lenne elképzelni a legendás Rocky Horror Picture Show-t nélküle, pedig a forgatás korán sem volt zökkenőmentes. A hideg, fűtés nélküli kastélyban töltött idő alatt ugyanis tüdőgyulladást kapott, de még betegen sem állt le egy pillanatra sem a forgatással és még az intenzív táncjeleneteket is lenyomta 40 fokos lázzal. Nem hiába: Janet Weiss szerepe hozta meg számára a világsikert.