Tina Turner fia halálának hírét unokatestvére, Jacqueline Bullock erősítette meg. Ike Jr. veseelégtelenségben halt meg egy Los Angeles-i kórházban, egy nappal 67. születésnapja után.

Tina Turner fia két évvel később halt meg mint édesanyja

Forrás: Getty Images Europe

Tina Turner fia rengeteg betegséggel küzdött

„Mély szomorúsággal jelentjük be unokatestvérem, Ike Turner Jr. halálát. Junior számomra több volt, mint egy unokatestvér – inkább testvérként tekintettem rá, mivel ugyanabban a híres háztartásban nőttünk fel” − idézi a TMZ nyomán Bullockot a Bors. Jacqueline arról is beszélt, hogy Ike régóta többféle betegséggel küzdött, szívproblémái voltak és egy hónapja sztrókot kapott.

Kiváló zenész volt

Junior már egészen fiatalon tehetséges volt, minden hangszeren megpróbált játszani, ami csak a keze ügyébe került. A leginkább a dobolás vonzotta, később viszont billentyűs vált belőle, később keresett hangmérnökké, zenésszé és Grammy-díjas előadóvá vált.