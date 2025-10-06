Tina Turner fia halálának hírét unokatestvére, Jacqueline Bullock erősítette meg. Ike Jr. veseelégtelenségben halt meg egy Los Angeles-i kórházban, egy nappal 67. születésnapja után.
„Mély szomorúsággal jelentjük be unokatestvérem, Ike Turner Jr. halálát. Junior számomra több volt, mint egy unokatestvér – inkább testvérként tekintettem rá, mivel ugyanabban a híres háztartásban nőttünk fel” − idézi a TMZ nyomán Bullockot a Bors. Jacqueline arról is beszélt, hogy Ike régóta többféle betegséggel küzdött, szívproblémái voltak és egy hónapja sztrókot kapott.
Junior már egészen fiatalon tehetséges volt, minden hangszeren megpróbált játszani, ami csak a keze ügyébe került. A leginkább a dobolás vonzotta, később viszont billentyűs vált belőle, később keresett hangmérnökké, zenésszé és Grammy-díjas előadóvá vált.
Ike Jr. Tina két örökbefogadott fiának egyike volt Ike Turnerrel való kapcsolatából. Tina Turner 2023 májusában halt meg. Az énekesnőnek számos betegséggel kellett szembenéznie az élete végén, többek között agyvérzést kapott, bélrákkal kezelték, valamint veseelégtelenséget állapítottak meg nála, 2017-ben transzplantációra is szüksége volt.
