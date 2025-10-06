Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 6., hétfő Brúnó, Renáta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász Tina Turner zenész
Ike Turner Jr. október 4-én hunyt el. Tina Turner fia 67 éves volt.

Tina Turner fia halálának hírét unokatestvére, Jacqueline Bullock erősítette meg. Ike Jr. veseelégtelenségben halt meg egy Los Angeles-i kórházban, egy nappal 67. születésnapja után.

Tina Turner fia két évvel később halt meg mint édesanyja
 Tina Turner fia két évvel később halt meg mint édesanyja 
Forrás: Getty Images Europe

Tina Turner fia rengeteg betegséggel küzdött

„Mély szomorúsággal jelentjük be unokatestvérem, Ike Turner Jr. halálát. Junior számomra több volt, mint egy unokatestvér – inkább testvérként tekintettem rá, mivel ugyanabban a híres háztartásban nőttünk fel” − idézi a TMZ nyomán Bullockot a Bors. Jacqueline arról is beszélt, hogy Ike régóta többféle betegséggel küzdött, szívproblémái voltak és egy hónapja sztrókot kapott.

Kiváló zenész volt 

Junior már egészen fiatalon tehetséges volt, minden hangszeren megpróbált játszani, ami csak a keze ügyébe került. A leginkább a dobolás vonzotta, később viszont billentyűs vált belőle, később keresett hangmérnökké, zenésszé és Grammy-díjas előadóvá vált.

Ike Jr. Tina két örökbefogadott fiának egyike volt Ike Turnerrel való kapcsolatából. Tina Turner 2023 májusában halt meg. Az énekesnőnek számos betegséggel kellett szembenéznie az élete végén, többek között agyvérzést kapott, bélrákkal kezelték, valamint veseelégtelenséget állapítottak meg nála, 2017-ben transzplantációra is szüksége volt.

Előkerült Tina Turner titkos dala: 40 évig maradt rejtve

Egy eddig még sosem hallott Tina Turner-dalt mutatnak be - a szerzemény 40 évig maradt rejtve. A Hot For You, Baby című szám premierje csütörtökön volt a BBC Radio 2 reggeli műsorában. A dal rajta lesz azon az albumon, amit az énekesnő legendás Private Dancer című albumának 40 éves jubileumára adnak ki.

Tönkretette az egészségét Tina Turner: tudta, hogy beteg, de nem foglalkozott vele

Halála előtt több súlyos betegséggel is küzdött.

Gyász! Elhunyt Tina Turner

83 éves volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu