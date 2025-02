Grammy-gála 2025: Íme a nyertesek listája a főbb kategóriákban

A 2025-ös Grammy-gálán olyan nagynevű művészek voltak esélyesek a főbb kategóriákban, mint Beyoncé, Billie Eilish és Taylor Swift. Lássuk, kik lettek az este legnagyobb nyertesei!

Grammy-gála 2025: Miely Cyrus adta át az egyik díjat

Forrás: Getty Images

Beyoncé történelmet írt a 2025-ös Grammy-gálán

Még a díjátadó előtti ceremónián bejelentették, hogy Beyoncé kapja az est első díját a legjobb country duó/együttes kategóriában, az II Most Wanted című dalért, amelyet Miley Cyrusszal együtt adnak elő. Később már a gálán elnyerte a legjobb country albumért járó elismerést is, amivel ő lett az első fekete előadó, aki ebben a kategóriában győzni tudott. Beyoncé az este egyik legnagyobb esélyese volt, hiszen többek között az év albuma, az év dala és az év lemeze kategóriában is jelölték.

Kendrick Lamar szintén kiemelkedő eredményeket ért el: három díjat nyert Not Like Us című daláért. Megkapta a legjobb rap-dal, a legjobb rap-előadás és a legjobb klip díját is. Hasonlóan nagy sikert aratott Charli XCX, aki Brat című albumával három Grammy-t vihetett haza.

Az est nagy esélyesei közé tartozott Billie Eilish és Taylor Swift is. Eilish és Lamar egyaránt hét-hét jelöléssel indult, míg Chappell Roant, Sabrina Carpentert és Taylor Swiftet egyenként hat kategóriában jelölték. Lássuk, mit váltottak díjra!

A 2025-ös Grammy-gála díjazottjai:

Az év felvétele: Not Like Us, Kendrick Lamar

Legjobb új előadó: Chappell Roan

Legjobb pop szóló előadás: Espresso, Sabrina Carpenter

Legjobb pop duó/csoportos előadás: Die With a Smile, Lady Gaga és Bruno Mars

Legjobb pop vokális album: Short n' Sweet, Sabrina Carpenter

Legjobb dance/elektronikus felvétel: Neverender, Justice és Tame Impala

Legjobb dance pop felvétel: Von Dutch, Charli XCX

Legjobb dance/elektronikus album: Brat, Charli XCX

Legjobb rock előadás: Now and Then, The Beatles

Legjobb metál előadás: Mea Culpa (Ah! Ça ira!), Gojira, Marina Viotti és Victor Le Masne

Legjobb rock dal: Broken Man, Annie Clark, dalszerző (St. Vincent)

Legjobb rock album: Hackney Diamonds, The Rolling Stones

Legjobb alternatív zenei előadás: Flea, St. Vincent