Előkerült Tina Turner titkos dala: 40 évig maradt rejtve

A Hot For You, Baby, Tina Turner eddigismeretlen dala a hollywoodi Capitol Studióban készült, és eredetileg az egyik albumra szánták, de végül nem került fel sehova. A felvétel egy archívum átvizsgálása soránt bukkant fel, amikor is a lemezkiadó elkezdte összeállítani a Private Dancer évfordulós újrakiadást.

Tina Turner titkos dala 40 után került elő

Forrás: AFP

Az eredeti Private Dancer album, amely olyan ikonikus dalokat tartalmaz, mint a What’s Love Got To Do With It és a Better Be Good To Me, az 1985-ös Grammy-díjátadón az év albuma kategóriában is jelölést kapott.

Milyen számok lesznek Tina Turner évfordulós albumán?

A jubileumi kiadás számos különlegességet tartalmaz majd, többek között kiadatlan dalokat, élő felvételeket és videókat. A csomaghoz egy 55 perces koncertfelvételt is jár a Private Dancer Tour birminghami állomásáról, amelyet 1985 márciusában rögzítettek. A zenei videók közül ötöt digitálisan felújítanak, köztük a Private Dancer videóját, amelyet az eredeti 35 mm-es film alapján HD-minőségben állítottak helyre.

Az album füzetében olyan neves személyek osztják meg gondolataikat Turner munkásságáról, mint az amerikai dalszerző Holly Knight, Arlene Phillips koreográfus, valamint Martyn Ware, a The Human League együttes tagja.

Tina Turner öröksége

Tina Turnert 12 Grammy-díjjal tüntették ki pályafutása során, köztük egy életműdíjjal 2018-ban. Úttörő volt a rock’n’roll műfajában. A 2023 májusában, 83 éves korában elhunyt énekesnő halála megrázta a zeneipart és az egész világot.

Turner életét és pályafutását számos alkotás feldolgozta, köztük a What’s Love Got To Do With It című 1993-as film is, amely az énekesnő viharos házasságát is bemutatta Ike Turnerrel. A film főszereplői, Angela Bassett és Laurence Fishburne Oscar-jelölést is kaptak alakításukért.

Tina Turner utolsó éveiben egészségi problémákkal is küzdött, többek között magas vérnyomással, veseelégtelenséggel és bélrákkal. Férje, Erwin Bach lett a vesedoronra 2017-ben. Tina halála előtt adott utolsó interjújában arról beszélt, hogy a világ emlékezzen rá úgy, mint „a rock’n’roll királynőjére, aki megmutatta a nőknek, hogy saját feltételeik szerint is sikereket érhetnek el”.