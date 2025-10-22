Tom Hanks a vagyona ellenére is metróval jár dolgozni: inkognitóban fotózták le a világsztárt

Gondolj csak bele, este 10-kor fáradtan hazafelé tartasz a metrón és azt veszed észre, hogy szemben veled a világ egyik legismertebb és legtehetségesebb színésze ül. Izgatottál válnál, nem igaz? Így érezhetik magukat a New York-i metró utasai is, akik Tom Hankssel szoktak utaznak a városi metróvonalon. A Da Vinci-kód sztárja a hírek szerint rendszeresen használ tömegközlekedési eszközöket, és hogy elkerülje a kíváncsi tekinteteket, egy egyszerű orvosi maszkkal szokta csak kiegészíteni az öltözékét. Ez azonban nem mindig tudja tökéletesen elrejteni a kétszeres Oscar-díjas színészt a rajongói elől.

Hiába a világ egyik legkeresettebb színésze: Tom Hanks kerüli a luxizást

Tom Hanks multimilliárdos, mégsem költ sportautókra, vagy személyi sofőrre

A Parade számolt be róla, hogy Tom Hanks vagyona 2025-ben elérte a 400 millió dollár, ami 134 milliárd forintot tesz ki. Ez az összeg magasabb is lehetne, ugyanis a kasszasikerekkel teli karrierje során mintegy 557 millió dollárt gyűjtött össze, ám sokszor a saját zsebéből finanszírozta az új filmjei előkészületeit vagy utómunkáit, illetve rengeteget jótékonykodik a világsztár. Tom Hanks vagyona a life által összeállított fizetési toplistán a 9. helyet foglalja el, ami azt jelenti, hogy csupán 8 olyan színész van, aki többet keresett volna élete során, mint a Forest Gump sztárja.

Ennek ellenére ő mégis 2,9 dolláros jeggyel utazik a New York-i metrón, és egyszerű ruhaboltokban vásárolt göncöket visel a hétköznapok során. Ha kíváncsiak vagytok a metrón utazó Tom Hanksre, akkor a róla készült lesifotót itt tudjátok megtekinteni: