Tom Hanks a vagyona ellenére is metróval jár dolgozni: inkognitóban fotózták le a világsztárt

2025.10.22.
Hiába a hírnév és a siker, a kétszeres Oscar-díjas színész megmaradt egyszerű és szerény embernek. Nemrég lencsevégre kapták Tom Hankset, miközben a New York-i metróban ül, és fáradtan utazik hazafelé.

Gondolj csak bele, este 10-kor fáradtan hazafelé tartasz a metrón és azt veszed észre, hogy szemben veled a világ egyik legismertebb és legtehetségesebb színésze ül. Izgatottál válnál, nem igaz? Így érezhetik magukat a New York-i metró utasai is, akik Tom Hankssel szoktak utaznak a városi metróvonalon. A Da Vinci-kód sztárja a hírek szerint rendszeresen használ tömegközlekedési eszközöket, és hogy elkerülje a kíváncsi tekinteteket, egy egyszerű orvosi maszkkal szokta csak kiegészíteni az öltözékét. Ez azonban nem mindig tudja tökéletesen elrejteni a kétszeres Oscar-díjas színészt a rajongói elől.

Hiába a világ egyik legkeresettebb színésze: Tom Hanks kerüli a luxizást
Hiába a világ egyik legkeresettebb színésze: Tom Hanks kerüli a luxizást
Forrás: Getty Images North America

Tom Hanks multimilliárdos, mégsem költ sportautókra, vagy személyi sofőrre

A Parade számolt be róla, hogy Tom Hanks vagyona 2025-ben elérte a 400 millió dollár, ami 134 milliárd forintot tesz ki. Ez az összeg magasabb is lehetne, ugyanis a kasszasikerekkel teli karrierje során mintegy 557 millió dollárt gyűjtött össze, ám sokszor a saját zsebéből finanszírozta az új filmjei előkészületeit vagy utómunkáit, illetve rengeteget jótékonykodik a világsztár. Tom Hanks vagyona a life által összeállított fizetési toplistán a 9. helyet foglalja el, ami azt jelenti, hogy csupán 8 olyan színész van, aki többet keresett volna élete során, mint a Forest Gump sztárja.

Ennek ellenére ő mégis 2,9 dolláros jeggyel utazik a New York-i metrón, és egyszerű ruhaboltokban vásárolt göncöket visel a hétköznapok során. Ha kíváncsiak vagytok a metrón utazó Tom Hanksre, akkor a róla készült lesifotót itt tudjátok megtekinteni:

5 kihagyhatatlan film Tom Hankstől, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kell

A legendás színész ma ünnepli 69. születésnapját. Tom Hanks karrierje tele van felejthetetlen alakításokkal, most ezek közül válogattunk össze 5 igazán emlékezeteset.

Ő Tom Hanks sosem látott lánya – Ritkán mutatkozik világhírű édesapjával

Elizabeth Anne Hanks, írói nevén EA Hanks Hanks Tom Hanks és első felesége, Susan Dillingham — művésznevén Samantha Lewes — lánya. A gyerekkorában apja filmjeiben rendszerint feltűnő lány ma már inkább az írás választja, mint a színészkedést. Legutóbbi könyvében többek között a tüdőrákban lehunyt édesanyjáról és gyerekkori szenvedéseiről is írt.

Tom Hanks hálás, hogy az egyik leghíresebb filmjének nem készült folytatása

Az Oscar-díjas színész a közelmúltban a New York Timesnak nyilatkozott, és kifejtette, hogy a Forrest Gump folytatásának elmaradása szerinte egy nagyon jó döntés volt.

 

Google News
