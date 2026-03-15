Először pillanthatunk be II. Erzsébet titkos lakosztályába − Egyedül itt lehetett igazán önmaga

A brit királyi rezidenciák legtöbb helyisége a legkevésbé sem mondható privátnak. Aranyozott termek, hatalmas kristálycsillárok és történelmi festmények jellemzik őket. Belátható, hogy az ilyen szobákban még II. Erzsébet sem tudta magát kellően elengedni. Azonban neki is kellett egy hely, ahol kevésbé feszélyezve tölthette az idejét. Ezt pedig a skóciai Holyroodhouse-palota elzárt lakosztályában találta meg, ahol a néhai királynő hétköznapibb, személyesebb világa tárul fel.

A néhai II. Erzsébet királynő 100. születésnapját a Holyroodhouse-palota egy különleges kiállítással ünnepli.

Miért különleges II. Erzsébet királynő titkos lakosztálya? A történelem ezekből a szobákból sem hiányozhat, de sokkal személyesebb hangulatot árasztanak.

Kézzelfoghatóvá válik II. Erzsébet hétköznapibb, emberi oldala, hiszen itt nemcsak dolgozott, de pihent is.

Személyes tárgyakat és ruhákat is láthatunk, például Fülöp herceg műgyűjteményének darabjait.

Az Edinburgh-ben található Holyroodhouse-palota keleti szárnyában fekvő lakosztályt a 2022-ben elhunyt II. Erzsébet és férje, Fülöp herceg használták skóciai tartózkodásaik alatt. A 17. századból származó szobák ajtajai most először nyílnak ki a látogatók előtt, méghozzá a királynő születésének 100. évfordulója alkalmából.

II. Erzsébet és férje, Fülöp herceg szívesen töltötték szabadidejüket a skóciai palota magánlakosztályában.

II. Erzsébet királynő élete egy igazi otthonban

A lakosztály egyik legérdekesebb része a nappali, ahol a királynő gyakran dolgozott egy antik íróasztalnál, miközben a kertre és a Holyrood Parkra nyíló ablakok előtt ült. Itt nézte át a hivatalos dokumentumokat, de ugyanitt adta át magát a pihentető szórakozásnak is – például tévén követte kedvenc sportját, a lóversenyt. A tavaly elképesztő karácsonyi díszbe öltözött Holyroodhouse-palota magánlakosztályához tartozik egy öltözőszoba is, ahol a királynő az állami eseményekre készült. Itt most olyan ruhákat is megcsodálhatnak a látogatók, amelyeket fontos skót eseményeken viselt, például a skót parlament 1999-es megnyitóján.

A királyi reggelizőszoba szintén különleges hangulatot áraszt. A falakat 17. századi flamand kárpitok borítják, középen pedig egy egyszerű, kerek asztal áll, ahol II. Erzsébet és a kalandos életéről híres Fülöp herceg meghitten, kettesben étkezett. A berendezés sokakat meglephet, mert a szobák kerülik a fényűző feltűnést, a brit királyi családhoz képest kimondottan visszafogottak. Ebből is jól látszik, hogy ennek a privát lakosztálynak nem a reprezentáció volt a célja, hanem az, hogy az uralkodó és férje nyugodtan tölthessék kevés szabadidejüket.

Ahogy arról a Tatler is beszámolt, a Holyroodhouse-palota különleges kiállítása csak korlátozott ideig lesz látogatható. 2026. május 21-től szeptember 10-ig, körülbelül száz napon át lehet majd bejárni ezeket a ritkán látott helyiségeket.

Ezek is érdekelhetnek: