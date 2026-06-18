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Jennifer Lopez emiatt veszítette el a látását egy időre: rémálom, ami történt vele

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vallomás látásvesztés kimerültség Jennifer Lopez
Laci Patricia
2026.06.18.
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Kiderült az eddig féltve őrzött titok. Jennifer Lopez most először beszélt arról, hogy egy alkalommal megvakult, szerencsére csak ideiglenes időre. De mégis mi okozta ezt? A legendás díva részletesen elmagyarázta.

Jennifer Lopez élete egyik legijesztőbb kórházi élményéről számolt be friss interjújában. A népszerű énekesnő és színésznő rémálmában sem gondolta volna, hogy ez vele is megtörténhet. 

Jennifer Lopez látható a képen
Jennifer Lopez először vallott arról, hogy évekkel ezelőtt ideiglenesen elveszítette a látását.
Forrás: AdMedia / MediaPunch / Northfoto
  • Jennifer Lopez maximalista személyisége miatt mindig is hajlamos volt arra, hogy túlhajszolja magát.
  • A pop díva egy alkalommal annyira túlhajtotta magát, hogy kórház lett a vége.
  • Ijesztő tüneteket észlelt magán, még a látását is elveszítette.

Jennifer Lopez egészségi állapota veszélybe került

Az 56 éves díváról köztudott, hogy mindig a tökéletességre törekszik. A munkamorálja és maximalizmusa példaértékű, azonban az ilyen személyekre jellemző, hogy néha átesnek a ló túloldalára, így túlhajszolják magukat. J. Lo is beleesett ebbe a csapdába, erről a SmartLess podcast friss adásában beszélt. 2002-ben 98 napot dolgozott végig úgy, hogy egy másodpercet sem pihent, persze alvásra jutott azért ideje, de egy hétvégéje sem volt szabad. Ezzel már az egészségi állapotát veszélyeztette.

„Azt hiszem, egymás után leforgattam vagy négy filmet. Túlvoltam a második albumom felvételén, a J. Lo-n, ami hatalmas sikert aratott. Minden napom munkával telt, filmet forgattam egész nap, éjszakánként pedig órákon át a stúdióban voltam. Hétvégén sajtótájékoztatókra, videóklip-forgatásokra vagy interjúkra jártam” – emlékezett vissza erre a megterhelő időszakra.

A kimerültség tünetei jelentkeztek nála

Észre sem vette, hogy már zsinórban 98 napot letolt egymás után. A baj a 2002-es Most már elég! című filmje forgatásán történt meg. Egyik nap azt vette észre, hogy sokkal hevesebben dobogott a szíve a szokásosnál. Emiatt egyre idegesebb lett, végül a forgatást is le kellett állíttatnia, annyira rosszul érezte magát.

„Visszamentem a lakókocsiba, leültem, és hirtelen egyszerűen nem láttam semmit. Nem láttam tisztán, mintha valami eltakarta volna a szememet, és nem tudtam megmozdulni.”

J. Lo gyorsan értesítette az asszisztensét, aki a barátnője is volt egyben. Bevallotta neki, hogy nem lát semmit és mozogni sem tud. Végül a nő azonnal fogta Lopezt és bevitte a kórházba az autójával. Az orvosok végül megállapították, hogy a kimerültség és túlhajszoltság okozta nála a váratlan látásvesztést. 

Vallomásából kiderült, hogy ma már sokkal jobban odafigyel magára, és nem engedi, hogy ilyen durva mértékben túlhajszolja magát. 

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