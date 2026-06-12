Dwayne Johnsonnál felmerült a rák gyanúja - Megrázó vallomást tett

Dwayne Johnson rákos lenne? A gyanú mindenesetre felmerült nála. A színész elárulta, hogyan derült fény a betegségére.

Dwayne Johnson rákgyanúja a Jumanji sajtóeseménye előtt merült fel.

Forrás: Getty Images

Dwayne Johnson rákos daganattól félt A Jumanji: Open World egyik sajtóeseménye előtt Johnson aggasztó csomót talált az egyik heréjében.

Az orvosa azt mondta, hogy ez akár daganat is lehet.

Ultrahangos vizsgálat után kiderült, hogy „csak” epididymitisről van szó.

Dwayne Johnson egészsége

A birkózóból lett színész egy Esquire-interjúban mesélte el, hogy nemrég igen komoly egészségügyi problémán ment keresztül. Dwayne Johnson elmondása szerint zuhanyzás közben talált egy csomót az egyik heréjén, mely érintésre nagyon érzékeny volt. Ez a felfedezés pont a legújabb filmje, a Jumanji: Open World sajtóeseménye előtt történt.

Johnson, vagyis A Szikla egyből daganatra gyanakodott, és annyira megijedt, hogy még a feleségének sem mert elmondani az esetet. „Nem akartam őt megijeszteni, mielőtt még kiderült volna, hogy egyáltalán van-e ok az aggodalomra.” – nyilatkozta a színész.

A színész egyből elment az orvosához, aki szerint valóban fennállt a gyanúja a ráknak, de ennek megállapítására további vizsgálatokra volt szükség. Johnson másnap reggel elment ultrahangra, és kiderült: szerencsére nem rákról, hanem epididymitisről van szó, vagyis mellékhere-gyulladásról.

A diagnózis előtti 24 órát abban a tudatban kellett átvészelnem, hogy rákos is lehetek – és közben egész nap formában kellett lennem, viccelődve és beszédeket tartva. Most már jól vagyok. Akkor még nem tudtam, hogy mi ez, és nagyon fájt.

– mesélte a színész.

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