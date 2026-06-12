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Dwayne Johnsonnál felmerült a rák gyanúja - Megrázó vallomást tett

Getty Images - Gilbert Flores
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Egyre több hírességnél üti fel a fejét a rák. A Sziklánál is felmerült a gyanú: Dwayne Johnson rákos megbetegedéstől félt. A sztár őszintén vallott az egészségéről.

Dwayne Johnson rákos lenne? A gyanú mindenesetre felmerült nála. A színész elárulta, hogyan derült fény a betegségére.

Dwayne Johnson rákgyanúja a Jumanji sajtóeseménye előtt
Dwayne Johnson rákgyanúja a Jumanji sajtóeseménye előtt merült fel.
Forrás: Getty Images

Dwayne Johnson rákos daganattól félt

  • A Jumanji: Open World egyik sajtóeseménye előtt Johnson aggasztó csomót talált az egyik heréjében.
  • Az orvosa azt mondta, hogy ez akár daganat is lehet.
  • Ultrahangos vizsgálat után kiderült, hogy „csak” epididymitisről van szó.

Dwayne Johnson egészsége

A birkózóból lett színész egy Esquire-interjúban mesélte el, hogy nemrég igen komoly egészségügyi problémán ment keresztül. Dwayne Johnson elmondása szerint zuhanyzás közben talált egy csomót az egyik heréjén, mely érintésre nagyon érzékeny volt. Ez a felfedezés pont a legújabb filmje, a Jumanji: Open World sajtóeseménye előtt történt.

Johnson, vagyis A Szikla egyből daganatra gyanakodott, és annyira megijedt, hogy még a feleségének sem mert elmondani az esetet. „Nem akartam őt megijeszteni, mielőtt még kiderült volna, hogy egyáltalán van-e ok az aggodalomra.” – nyilatkozta a színész.

A színész egyből elment az orvosához, aki szerint valóban fennállt a gyanúja a ráknak, de ennek megállapítására további vizsgálatokra volt szükség. Johnson másnap reggel elment ultrahangra, és kiderült: szerencsére nem rákról, hanem epididymitisről van szó, vagyis mellékhere-gyulladásról.

A diagnózis előtti 24 órát abban a tudatban kellett átvészelnem, hogy rákos is lehetek – és közben egész nap formában kellett lennem, viccelődve és beszédeket tartva. Most már jól vagyok. Akkor még nem tudtam, hogy mi ez, és nagyon fájt.

– mesélte a színész.

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