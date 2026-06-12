Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 12., péntek Villő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Ben Affleck

Ezekkel a hollywoodi sztárokkal gyűrné össze a lepedőt Jennifer Lopez – Meg is nevezte a színészeket

00727683 - JLPPA / Bestimage
Ben Affleck hollywood Jennifer Lopez
Klusovszki Kíra
2026.06.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Lerántotta a leplet a világhírű színésznő, elárulta, melyek azok a hollwoodi sztárok, akikkel szívesen lefeküdne. Jennifer Lopez azt is elmondta, hogy titkon mindig is vonzották a szenvedélyes, macsó, rosszfiúk.

Szókimondó interjút adott Jennifer Lopez Brett Goldstein műsorában, ahol a legérzikibb, és a legrosszabb mozifilmek mellett a Ben Affleckkel való válásáról is hosszasan mesélt. A beszélgetés során a színésznő mindemellett azt is elárulta, melyek azok a hollywoodi színészek, akikkel gondolkodás nélkül ágybabújna. 

Paparazzók fotózzák Jennifer Lopezt és Ben Afflecket, miközben családjukkal a párizsi Louvre Múzeumból távoznak 2022. júniusában.
Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatát már a kezdetektől fogva őrölte a hatalmas médianyomás, hiszen miközben a színésznő szívesen megosztotta a magánéletét a nyilvánossággal is, addig a színész előszeretettel menekült a paparazzók elől. 
Forrás: Northfoto
  • Jennifer Lopez nyíltan mesélt azokról a hollywoodi színészekről, akikkel szívesen lefeküdne. 
  • A színésznő sötét oldalát ecsetelgetve elárulta, hogy a szenvedélyes rosszfiúk mindig is megmozgatták a fantáziáját. 
  • Ben Affleckkel való kapcsolatának végére is kitért, valamint a nehézségekre, amiket a válás után mentálisan keresztülment. 

Jennifer Lopez mindig is szexisnek találta a rosszfiúkat

A Films To Be Buried With című műsorban tett pikáns megjegyzéseket Jennifer Lopez, ahol az 1993-as True Romance (Tiszta románc) filmre kitérve tett sokatmondó kommentárokat a színésznő. J.Lo- t amellett, hogy elképesztő módon lenyűgözték kollégái alakításai, roppant szexinek is találta a rosszfiú karaktereket. 

A filmben annyira fantasztikusak voltak ezek a figurák és színészi alakítások, hogy bármelyikükkel lefeküdtem volna. Ez sokat elárul a sötétebb oldalamról

– említette meg Jennifer Lopez. A színésznő azonban nem bízta a képzeletünkre azt sem, melyek azok a színészek, akikre pontosan gondolt. 

Az említett nevek között Brad Pitt, Dannis Hopper, Gery Oldman vagy Christopher Walken is szerepletek, akik J.Lo szerint olyan zseniálisan alakították a rosszfiú szerepeket, hogy rendesen megmozgatták a fantáziáját, és szinte azonnal levették őt a lábáról.

„Az aranyfogak, az egész megjelenés, a raszta haj – bejön” – jegyezte meg a színésznő a filmben alakított macsó, rosszfiú karakterekről. Ez azonban nem jelent újdonságot, hiszen fiatalkorában kifejezetten romantikusnak találta az olyan filmeket, ahol a szerelem és a megszállottság összemosódott, azonban saját bevallása szerint az évek alatt komolyan megváltozott erről a toxikus szerelemről alkotott képe, és ma már teljesen másként tekint azokra a kapcsolati mintákra, amelyeket korábban romantikusként látott. 

Ben Affleckkel való válására is kitért 

Jennifer Lopez azonban nemcsak a filmszerepeit tekintve kedveli a dinamikus férfiakat; erről árulkodik a Ben Affleckkel folytatott kapcsolata is, ami egy szenvedélyes, mély érzelmekkel teli és időnként viharos időszak volt a színésznő számára. Lopez részletesen kitért a végül 2025-ben lezárult szerelmükre, és elárulta, hogy a nehézségek és a különválás mellett mindkettőjüket rendkívül erős érzelmek fűzték egymáshoz.

A kapcsolat véget érte éppen ezért a korábban érzett nagy szerelem miatt komolyan megterhelte a lelki világát, elárulta, hogy a válás mentálisan teljesen padlóra küldte, az utána következő időszakot pedig arra igyekezett szánni, hogy megtanuljon egyedül is boldog lenni, egy másik ember társasága nélkül.

Bár elmondta, hogy kezdetben a magány ijesztő volt számára, de idővel rájött, hogyan tud teljes életet élni amellett, hogy önmagát is szereti. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Jennifer Lopez mellei majdnem kiestek a ruhájából: dekoltázsával akart imponálni új kiszemeltjének - Fotó

Jennifer Lopez és Brett Goldstein együtt jelent meg az Office Romance New York-i premierjén, és bár a színésznő nem sokkal korábban határozottan tagadta, hogy a való életben is egy párt alkotnának, a vörös szőnyegen készült fotók valami egészen másról árulkodnak.

Bomba fenekek és elképesztő dekoltázsok: íme, a Miami Swim Week legszexibb fürdőruhái

Olyan parányi textilekben vonultak fel a világ leggyönyörűbb topmodelljei, hogy a közönség szó szerint elfelejtett lélegezni. Mutatjuk a Miami Swim Week 2026-os kifutójának legforróbb fürdőruháit!

Kiderült a titok: ez az apróság lehet az igazán jó szex kulcsa

A dirty talk még a rutinszerű együttléteket is képes egy vad kalanddá alakítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu