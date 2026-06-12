Ezekkel a hollywoodi sztárokkal gyűrné össze a lepedőt Jennifer Lopez – Meg is nevezte a színészeket

Szókimondó interjút adott Jennifer Lopez Brett Goldstein műsorában, ahol a legérzikibb, és a legrosszabb mozifilmek mellett a Ben Affleckkel való válásáról is hosszasan mesélt. A beszélgetés során a színésznő mindemellett azt is elárulta, melyek azok a hollywoodi színészek, akikkel gondolkodás nélkül ágybabújna.

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatát már a kezdetektől fogva őrölte a hatalmas médianyomás, hiszen miközben a színésznő szívesen megosztotta a magánéletét a nyilvánossággal is, addig a színész előszeretettel menekült a paparazzók elől.

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez nyíltan mesélt azokról a hollywoodi színészekről, akikkel szívesen lefeküdne.

A színésznő sötét oldalát ecsetelgetve elárulta, hogy a szenvedélyes rosszfiúk mindig is megmozgatták a fantáziáját.

Ben Affleckkel való kapcsolatának végére is kitért, valamint a nehézségekre, amiket a válás után mentálisan keresztülment.

Jennifer Lopez mindig is szexisnek találta a rosszfiúkat

A Films To Be Buried With című műsorban tett pikáns megjegyzéseket Jennifer Lopez, ahol az 1993-as True Romance (Tiszta románc) filmre kitérve tett sokatmondó kommentárokat a színésznő. J.Lo- t amellett, hogy elképesztő módon lenyűgözték kollégái alakításai, roppant szexinek is találta a rosszfiú karaktereket.

A filmben annyira fantasztikusak voltak ezek a figurák és színészi alakítások, hogy bármelyikükkel lefeküdtem volna. Ez sokat elárul a sötétebb oldalamról

– említette meg Jennifer Lopez. A színésznő azonban nem bízta a képzeletünkre azt sem, melyek azok a színészek, akikre pontosan gondolt.

Az említett nevek között Brad Pitt, Dannis Hopper, Gery Oldman vagy Christopher Walken is szerepletek, akik J.Lo szerint olyan zseniálisan alakították a rosszfiú szerepeket, hogy rendesen megmozgatták a fantáziáját, és szinte azonnal levették őt a lábáról.

„Az aranyfogak, az egész megjelenés, a raszta haj – bejön” – jegyezte meg a színésznő a filmben alakított macsó, rosszfiú karakterekről. Ez azonban nem jelent újdonságot, hiszen fiatalkorában kifejezetten romantikusnak találta az olyan filmeket, ahol a szerelem és a megszállottság összemosódott, azonban saját bevallása szerint az évek alatt komolyan megváltozott erről a toxikus szerelemről alkotott képe, és ma már teljesen másként tekint azokra a kapcsolati mintákra, amelyeket korábban romantikusként látott.