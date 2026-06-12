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Eddig titkolta, most kiderült: félig süket a világhírű énekesnő

AFP - HELLE ARENSBAK
halláskárosodás Olivia Rodrigo énekesnő
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A 23 éves Grammy-díjas énekesnő meglepő dolgot vallott be a KISS FM-es interjújában. Olivia Rodrigo 60%-ban süket az egyik fülére.

Olivia Rodrigo titkai közé tartozott az is, amiről most nyíltan vallott a KISS FM-es interjújában. Az énekesnő elárulta, hogy kiskora óta süket a bal fülére.

Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo meglepő dolgot árult el.
Forrás: Northfoto

Olivia Rodrigo hallássérült

  • A világhírű énekesnő bevallotta: 60%-ban süket a bal fülére.
  • Gyermekkorában derült ki a halláskárosodása.
  • Olivia Rodrigót ez nem tántorította el a zenei karriertől.

Meglepő vallomás a világhírű énekesnőtől

Olivia Rodrigo süket lenne? Saját bevallása szerint: igen. A Drivers License-szel befutó énekesnő fiatal kora ellenére már most bezsebelt jó pár igen nívós díjat: a „dicsőség polcán” a 3 Grammy-díján felül szerepel még Billboard Music-, MTV Video-, és még rengeteg más díj. Az énekenő viszont ezeket a zenei sikereket úgy érte el, hogy a bal fülére 60%-ban süket.

A friss interjújában elmondta, hogy ez már elég korán kiderült:

Óvodás koromban derült ki, amikor az összes gyereket megvizsgálták – azt mondták »Ó, te egy kicsit rosszul hallasz«.

Nem hagyta, hogy ez eltántorítsa a zenétől

Az énekesnő elviccelte a témát az interjúban, és elárulta, hogy mivel szinte semmit sem hall a bal fülére, ezért ha pletykálni akar a műsorvezető, csak a jobb fülébe súgja oda a titkot.

Ennek ellenére Olivia Rodrigo nem hagyta, hogy a halláskárosodása eltántorítsa őt a zenéléstől. Állítása szerint egy barátnőjével szembeszállnak a szerencsétlen körülményekkel: „Az egyik barátnőm, Petra Collins egy remek fotós, de nagyon rosszul lát. Mindig azzal viccelődünk, hogy én azért zenélek, mert rossz a hallásom, ő pedig azért fotózik, mert rossz a látása.

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