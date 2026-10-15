Tíz év után visszatér a Csajok: új évadot kap az HBO sikersorozata

A Csajok a 2010-es évek elején indult, és összesen hat évad készült belőle. A többszörös Emmy-díjas sorozat utolsó epizódjait 2017-ben mutatták be, most azonban az HBO YouTube-csatornáján közzétett videóból kiderült, hogy folytatódik a történet.

Visszatér a Csajok című sorozat

Forrás: AFP

Visszatér a Csajok: Lena Dunham ismét főszerepben

Lena Dunham visszatér az egyik főszerepben, és több régi szereplő is csatlakozik. Allison Williams, Jemima Kirke és Zosia Mamet ismét feltűnnek az új részekben, Andrew Rannells pedig újra Elijah Krantz szerepébe bújik.

Adam Driver neve nincs a visszatérők között. Ez annak fényében nem különösebben meglepő, hogy Dunham nemrég megjelent, Famesick című könyvében azt írta, Driver erőszakosan viselkedett a Csajok forgatásán. A színész ezeket a vádakat azóta sem kommentálta.

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