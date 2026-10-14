„Alig eszik, nem törődik magával” – Először látták Kaia Gerbert testvére, Presley halála óta: fotó

Presley Gerber szeptember 20-i halála összetörte a családot. Elvesztése édesanyjának, Cindy Crawfordnak, édesapjának, Rande Gerbernek és húgának, Kaia Gerbernek olyan fájdalmas, hogy egyelőre még beszélni is alig tudnak róla. A fiatal modell három hétre teljesen el is tűnt a nyilvánosság elől, most először kapták lencsevégre testvére halála óta. Egy Los Angeles-i edzőteremből távozott éppen egy barátjával. Cindy Crawford lánya tetőtől talpig feketébe öltözött, és napszemüveggel takarta el az arcát.

Kaia Gerber és egy barátja távoznak egy edzőteremből: a modell most először mozdult ki testvére, Presley Gerber halála óta.

Forrás: TIDLA-15/TheImageDirect.com/Northfoto

Kaia Gerber először jelent meg testvére halála óta

A 27 éves Presley Gerber szeptember 20-án, egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben vesztette életét, miután leállt a szíve. A feltételezések szerint túladagolás történhetett, de a halál pontos okának megállapításához még szükség van a toxikológiai vizsgálat eredményére.

Presley Gerber testvére a tragédia óta szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól. Egy családhoz közeli bennfentes szerint a 25 éves modell képtelen volt feldolgozni, hogy soha többé nem láthatja bátyját.

„Teljesen sokkos állapotban volt, és hosszú, érzelmileg megterhelő folyamat volt, mire egyáltalán felfogta, hogy soha többé nem találkozhat a testvérével” – nyilatkozta a forrás a Daily Mailnek, hozzátéve, hogy Kaia továbbra is nagyon nehéz időszakon megy keresztül.

Alig eszik, és a külsejével sem törődik

A forrás szerint Kaia Gerber az elmúlt heteket otthon töltötte párja, Lewis Pullman társaságában, de a barátai is gyakran elmentek hozzá, hogy ne maradjon egyedül a veszteséggel.

„Próbálta tartani magát, de alig evett, egyáltalán nem volt étvágya” – mondta a bennfentes.

„Nem vágatta le a haját, nem csináltatta meg a körmeit, és egész idő alatt melegítőben volt. Az édesanyja arra biztatta, hogy próbáljon ragaszkodni a napi rutinjához, mert ez segíthet feldolgozni a gyászt. Ezért ment Kaia edzőterembe.”

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber mindenben támogatják lányukat, ahogy közeli barátai, köztük Laura Dern, Jake Shane és George Clooney is, aki nemrég megrendítő vallomást tett Presley Gerber haláláról.