Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 14., szerda Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Cindy Crawford

„Alig eszik, nem törődik magával” – Először látták Kaia Gerbert testvére, Presley halála óta: fotó

Profimedia -
Cindy Crawford Kaia Gerber halál Presley Gerber
Nagy Anna
2026.10.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Szeptember 20-án, mindössze 27 évesen halt meg Presley Gerber, elvesztése összetörte a családot. Húga, Kaia Gerber azóta ki sem mozdult otthonról, most viszont lencsevégre kapták. Barátai szerint nagyon nehezen birkózik meg a tragédiával.

Presley Gerber szeptember 20-i halála összetörte a családot. Elvesztése édesanyjának, Cindy Crawfordnak, édesapjának, Rande Gerbernek és húgának, Kaia Gerbernek olyan fájdalmas, hogy egyelőre még beszélni is alig tudnak róla. A fiatal modell három hétre teljesen el is tűnt a nyilvánosság elől, most először kapták lencsevégre testvére halála óta. Egy Los Angeles-i edzőteremből távozott éppen egy barátjával. Cindy Crawford lánya tetőtől talpig feketébe öltözött, és napszemüveggel takarta el az arcát.

Kaia Gerber és egy barátja távoznak egy edzőteremből: a modell most először mozdult ki testvére, Presley Gerber halála óta.
Kaia Gerber és egy barátja távoznak egy edzőteremből: a modell most először mozdult ki testvére, Presley Gerber halála óta.
Forrás: TIDLA-15/TheImageDirect.com/Northfoto

Kaia Gerber először jelent meg testvére halála óta

A 27 éves Presley Gerber szeptember 20-án, egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben vesztette életét, miután leállt a szíve. A feltételezések szerint túladagolás történhetett, de a halál pontos okának megállapításához még szükség van a toxikológiai vizsgálat eredményére.

Presley Gerber testvére a tragédia óta szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól. Egy családhoz közeli bennfentes szerint a 25 éves modell képtelen volt feldolgozni, hogy soha többé nem láthatja bátyját.

Teljesen sokkos állapotban volt, és hosszú, érzelmileg megterhelő folyamat volt, mire egyáltalán felfogta, hogy soha többé nem találkozhat a testvérével” – nyilatkozta a forrás a Daily Mailnek, hozzátéve, hogy Kaia továbbra is nagyon nehéz időszakon megy keresztül.

Alig eszik, és a külsejével sem törődik

A forrás szerint Kaia Gerber az elmúlt heteket otthon töltötte párja, Lewis Pullman társaságában, de a barátai is gyakran elmentek hozzá, hogy ne maradjon egyedül a veszteséggel.

„Próbálta tartani magát, de alig evett, egyáltalán nem volt étvágya” – mondta a bennfentes.

„Nem vágatta le a haját, nem csináltatta meg a körmeit, és egész idő alatt melegítőben volt. Az édesanyja arra biztatta, hogy próbáljon ragaszkodni a napi rutinjához, mert ez segíthet feldolgozni a gyászt. Ezért ment Kaia edzőterembe.”

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber mindenben támogatják lányukat, ahogy közeli barátai, köztük Laura Dern, Jake Shane és George Clooney is, aki nemrég megrendítő vallomást tett Presley Gerber haláláról.

Kaia Gerber testvére halála óta most először mozdult ki.
Kaia gerber testvére halála óta most először mozdult ki.
Forrás: TIDLA-15/TheImageDirect.com/Northfoto

Cindy Crawford lányának lassan nem is lesz más választása, mint visszatérni a hétköznapi rutnihoz, ugyanis hamarosan ismét dolgozni kezdhet. Modellfeladatai mellett a Bulls című thrillerben is szerepel, amelynek forgatása az év végén kezdődhet. A filmben párja, Lewis Pullman oldalán játszik majd, aki a bennfentes szerint jelenleg a legnagyobb támasza. „Szegény Kaia, ez nagyon nehéz lesz számára, és az anyatigrisként védelmező Cindy aggódik” – fogalmazott a forrás.

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 02: Lewis Pullman and Kaia Gerber depart from Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on September 02, 2025 in Venice, Italy.
Kaia Gerber és barátja, Lewis Pullman  2025-ben a 82. velencei filmfesztiválon. 
Forrás: Rocco Spaziani/Northfoto

Presley Gerber halála előtt hosszú ideje küzdött a függőséggel

Presley Gerber halálát hosszú évek küzdelme előzte meg: a modell nyíltan beszélt drogfüggőségéről és mentális nehézségeiről. Szeptember 19-én került a Santa Monica-i intézménybe, ahol másnap holtan találták. Kaia korábban büszkén támogatta bátyja felépülési törekvéseit.

„Annyira büszke vagyok rád és a bátorságodra. Igazi erő kell ahhoz, hogy szembenézz a nehézségekkel. Mindennél többet jelent látni, ahogy visszatalálsz önmagadhoz. Nagyon szeretlek” – írta egy korábbi bejegyzésében.

Kattints a fotóra, és nézd meg Presley Gerber életét képekben:

Preslye Gerber
1 / 14
Presley Gerber élete képekben

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Megerősítette a Vatikán: Leó pápa rosszindulatú tüdődaganattal küzd

Tüdőrákot diagnosztizáltak XIV. Leó pápánál, miután kedden megoperálták a római Gemelli-klinikán. A 71 éves egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét eltávolították, a műtét közben végzett szövettani vizsgálat adenokarcinómát igazolt.

Borbás Marcsi először beszélt veserákjáról: nem vállalta a kemoterápiát

Borbás Marcsi még a családja előtt is titokban tartotta, hogy veserákkal küzdött. A műsorvezető most először beszélt arról, hogyan derült ki a betegsége, és miért döntött úgy, hogy a szüleinek soha nem mondja el, min ment keresztül.

Először mutatkozott nyilvánosan Cindy Crawford fia halála óta: férjével próbáltak észrevétlenek maradni - Fotó

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber először jelentek meg együtt nyilvánosan azóta, hogy szeptember 20-án meghalt 27 éves fiuk, Presley Gerber. A házaspárt Malibu egyik strandján fotózták le, amint kézen fogva sétáltak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu