„Alig eszik, nem törődik magával” – Először látták Kaia Gerbert testvére, Presley halála óta: fotó

Presley Gerber szeptember 20-i halála összetörte a családot. Elvesztése édesanyjának, Cindy Crawfordnak, édesapjának, Rande Gerbernek és húgának, Kaia Gerbernek olyan fájdalmas, hogy egyelőre még beszélni is alig tudnak róla. A fiatal modell három hétre teljesen el is tűnt a nyilvánosság elől, most először kapták lencsevégre testvére halála óta. Egy Los Angeles-i edzőteremből távozott éppen egy barátjával. Cindy Crawford lánya tetőtől talpig feketébe öltözött, és napszemüveggel takarta el az arcát.
Kaia Gerber először jelent meg testvére halála óta
A 27 éves Presley Gerber szeptember 20-án, egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben vesztette életét, miután leállt a szíve. A feltételezések szerint túladagolás történhetett, de a halál pontos okának megállapításához még szükség van a toxikológiai vizsgálat eredményére.
Presley Gerber testvére a tragédia óta szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól. Egy családhoz közeli bennfentes szerint a 25 éves modell képtelen volt feldolgozni, hogy soha többé nem láthatja bátyját.
„Teljesen sokkos állapotban volt, és hosszú, érzelmileg megterhelő folyamat volt, mire egyáltalán felfogta, hogy soha többé nem találkozhat a testvérével” – nyilatkozta a forrás a Daily Mailnek, hozzátéve, hogy Kaia továbbra is nagyon nehéz időszakon megy keresztül.
Alig eszik, és a külsejével sem törődik
A forrás szerint Kaia Gerber az elmúlt heteket otthon töltötte párja, Lewis Pullman társaságában, de a barátai is gyakran elmentek hozzá, hogy ne maradjon egyedül a veszteséggel.
„Próbálta tartani magát, de alig evett, egyáltalán nem volt étvágya” – mondta a bennfentes.
„Nem vágatta le a haját, nem csináltatta meg a körmeit, és egész idő alatt melegítőben volt. Az édesanyja arra biztatta, hogy próbáljon ragaszkodni a napi rutinjához, mert ez segíthet feldolgozni a gyászt. Ezért ment Kaia edzőterembe.”
Cindy Crawford és férje, Rande Gerber mindenben támogatják lányukat, ahogy közeli barátai, köztük Laura Dern, Jake Shane és George Clooney is, aki nemrég megrendítő vallomást tett Presley Gerber haláláról.
Cindy Crawford lányának lassan nem is lesz más választása, mint visszatérni a hétköznapi rutnihoz, ugyanis hamarosan ismét dolgozni kezdhet. Modellfeladatai mellett a Bulls című thrillerben is szerepel, amelynek forgatása az év végén kezdődhet. A filmben párja, Lewis Pullman oldalán játszik majd, aki a bennfentes szerint jelenleg a legnagyobb támasza. „Szegény Kaia, ez nagyon nehéz lesz számára, és az anyatigrisként védelmező Cindy aggódik” – fogalmazott a forrás.
Presley Gerber halála előtt hosszú ideje küzdött a függőséggel
Presley Gerber halálát hosszú évek küzdelme előzte meg: a modell nyíltan beszélt drogfüggőségéről és mentális nehézségeiről. Szeptember 19-én került a Santa Monica-i intézménybe, ahol másnap holtan találták. Kaia korábban büszkén támogatta bátyja felépülési törekvéseit.
„Annyira büszke vagyok rád és a bátorságodra. Igazi erő kell ahhoz, hogy szembenézz a nehézségekkel. Mindennél többet jelent látni, ahogy visszatalálsz önmagadhoz. Nagyon szeretlek” – írta egy korábbi bejegyzésében.
Kattints a fotóra, és nézd meg Presley Gerber életét képekben:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: