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Gyászolták a Barátok közt színészét, most kiderült, hogy életben van

álhír színész Barátok közt bokszoló
Life.hu
2026.10.14.
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Alig néhány órával azután, hogy többen is gyászolták Bánóczi Zoltánt a közösségi médiában, kiderült, hogy téves információ alapján terjedt el a halálhíre. Ismerősei szerint a színész-bokszolót megtalálták, életben van, de nincs jó állapotban.

Több sajtóorgánum is megírta, hogy meghalt Bánóczi Zoltán. A lapok a közösségi médiában elterjedt bejegyzésekre hivatkoztak, később azonban azok közül többen helyesbítettek. Géczy Dávid reklám- és filmrendező is módosította korábbi bejegyzését, miután új információt kapott Bánóczi Zoltánról.

„ZOLI él! Viszont nincs jó állapotban. Aki tudja segítsen neki, látogassa meg!” – írta.

Megtalálták Bánóczi Zoltánt

Bánóczi barátja, Nagy Zsolt magyarázta meg közösségi oldalán, hogy miért tehették ki többen a színész-bokszoló halálhírét:

„Azért raktam ki Zoli halálhírét, mert nekem is azt mondták, hogy a nyilvántartásban úgy szerepel, hogy ő már nem él. Én is ezt az információt kaptam, és őszintén szólva eszembe sem jutott, hogy ez esetleg nem így van. Nem azért tettem ki, hogy bárkit megbántsak vagy félrevezessek, egyszerűen én is azt hittem, hogy igaz, amit nekem mondtak , hetek óta hivogattak , hogy a Zoli meghalt … és miután ezt mondtak , hogy a nyilvántartásban is úgy szerepel , azert hittem el hogy tényleg elhunyt .. de a lényeg életben van és a nyilvántartás hibázott. Sajnálom a történteket , de remelem Zolira innentől hosszú és boldog élet vár" - írta.

Egyelőre nem tudni, milyen körülmények között találták meg Bánóczi Zoltánt, és egészségi állapotáról sem közöltek információkat.

Bánóczi Zoltán színész, bokszoló és személyi edző, akit a nézők többek között a Barátok közt, a Jóban Rosszban és A Király című sorozatokból is ismerhettek. A sokoldalú művész nemcsak a magyar televíziózásban, hanem nemzetközi filmprodukciókban is szerepelt.

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