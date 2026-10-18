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Világsztár

Gerard Butler ezt a csinos nőt szereti 12 éve: New Yorkban romantikáztak - Fotók

Világsztár Gerard Butler párkapcsolat
Horváth Angéla
2026.10.18.
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Gerard Butler és párja, Morgan Brown több mint egy évtizede alkotnak egy párt, és bár kapcsolatuk során többször is felröppent a szakításuk híre, úgy tűnik, továbbra is boldogok együtt. A színészt és szerelmét most New Yorkban fotózták le.

Az 56 éves Gerard Butler pár hete a West Village utcáin sétált Morgan Brownnal. Az esős napon együtt ebédeltek.

Gerard Butler és Morgan Brown 12 éve szeretik egymást
Gerard Butler és Morgan Brown 12 éve szeretik egymást
Forrás: Profimedia

Gerard Butler és Morgan Brown 2014 óta vannak együtt

A párost 2014 szeptemberében látták először együtt, akkor Malibuban töltöttek kettesben egy napot a tengerparton. Az azóta eltelt években többször is arról szóltak a hírek, hogy szakítottak, végül azonban mindig újra egymásra találtak.

Morgan Brown korábban modellként dolgozott, később pedig a lakberendezés felé fordult. A Morgan Brown Design tulajdonosa, és már a húszas éveiben rájött, hogy ez az a terület, amivel foglalkozni szeretne. Első saját házát felújította, majd továbbadta, és ekkor döntötte el, hogy hivatásszerűen is lakberendezéssel foglalkozik.

Morgan családja sem ismeretlen a szórakoztatóiparban. Édesanyja Karen Somerville divatmodell és színésznő, édesapja Harry „Coco” Brown forgatókönyvíró. Nevelőapja a legendás színész, Peter O’Toole volt.

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