Bujkál az emberek elől és újra iszik Britney Spears − Lesifotók készültek az énekesnőről

Britney Spears egy New York-i étteremben ebédelt a minap. A szemtanúk szerint valamivel több mint egy órát töltött ott, azidő alatt három pohár vörösbort is elfogyasztott. A pophercegnő később egy autó hátsó ülésén cigarettázott, miközben a mobiltelefonjával videózott.

BB

Forrás: Instagram/Britney Spears

Britney Spears hiába próbált inkognitóban maradni

Britney Spears igyekezett elkerülni a feltűnést az étteremben, de kiszúrták és felvételek is készültek róla. Hogy mit evett, nem tudni, mert miután észrevette, hogy figyelik, inkább elvitelre kérte az ételt, testőrei egy barna papírzacskóban vitték utána. Ám amíg az elkészült három pohár bort is lehúzott a korábban ittas vezetésért elítélt énekesnő annak ellenére, hogy nemrég elvonón is járt. Később már a kocsiban készültek róla lesifotók, amelyeken látszott, hogy cigarettázott és videózott valamit − írja a Page Six.

Britney Spears tries to go incognito during lunch outing at NYC restaurant https://t.co/Fi75ANx6OC https://t.co/vQ0QxRRdog — New York Post (@nypost) October 16, 2026

Még mindig keserűség van benne a gyámsága miatt

A New York-i ebéd néhány bappal azután volt, hogy Spears egy később törölt Instagram-bejegyzésben ismét beszélt a 13 évig tartó gyámsága miatt érzett fájdalmáról. „Keserűség van benne, azóta is” – írta a többi között az énekesnő egy videó mellé, amelyen fekete fehérneműt viselt. Spears azt állította, hogy a bíróság által elrendelt gyámság idején éveken át nem utazhatott szabadon, és a saját pénzéhez sem férhetett hozzá. A gyámság 2021 novemberében ért véget.

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