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Bujkál az emberek elől és újra iszik Britney Spears − Lesifotók készültek az énekesnőről

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Az énekesnőnek vélhetően még mindig alkoholproblémái vannak. Britney Spears az ittas vezetése után az elvonót is megjárta, de úgy tűnik, nem hagyott fel teljesen az ivással.

Britney Spears egy New York-i étteremben ebédelt a minap. A szemtanúk szerint valamivel több mint egy órát töltött ott, azidő alatt három pohár vörösbort is elfogyasztott. A pophercegnő később egy autó hátsó ülésén cigarettázott, miközben a mobiltelefonjával videózott. 

Screenshot of Britney Spears, latest post on social media, © PPS via Bestimage
BB
Forrás: Instagram/Britney Spears

Britney Spears hiába próbált inkognitóban maradni

Britney Spears igyekezett elkerülni a feltűnést az étteremben, de kiszúrták és felvételek is készültek róla. Hogy mit evett, nem tudni, mert miután észrevette, hogy figyelik, inkább elvitelre kérte az ételt, testőrei egy barna papírzacskóban vitték utána. Ám amíg az elkészült három pohár bort is lehúzott a korábban ittas vezetésért elítélt énekesnő annak ellenére, hogy nemrég elvonón is járt. Később már a kocsiban készültek róla lesifotók, amelyeken látszott, hogy cigarettázott és videózott valamit − írja a Page Six

Még mindig keserűség van benne a gyámsága miatt

A New York-i ebéd néhány bappal azután volt, hogy Spears egy később törölt Instagram-bejegyzésben ismét beszélt a 13 évig tartó gyámsága miatt érzett fájdalmáról. „Keserűség van benne, azóta is” – írta a többi között az énekesnő egy videó mellé, amelyen fekete fehérneműt viselt. Spears azt állította, hogy a bíróság által elrendelt gyámság idején éveken át nem utazhatott szabadon, és a saját pénzéhez sem férhetett hozzá. A gyámság 2021 novemberében ért véget.

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