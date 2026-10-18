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balhé

Bíróság elé állt Selma Blair: így nyilatkozott a bántalmazási ügyben

balhé Selma Blair bíróság
Horváth Angéla
2026.10.18.
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Selma Blair ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon. A színésznőt két rendbeli testi sértéssel vádolják, képviselői szerint azonban nem erőszakos incidens történt: Blair a repülőn egészségügyi vészhelyzetbe került.

A vád szerint a Kegyetlen játékokból és a Dr. Szöszi című filmből is ismert színésznő a Los Angelesből New Yorkba tartó járaton, majd később a kórházban is többször megrúgott egy rendőrt és egy ápolónőt. A rendőrnő állkapcsa megduzzadt, és az eset után erős fájdalmakra panaszkodott.

Selma Blair bíróság elé állt a bántalmazási ügye miatt
Selma Blair bíróság elé állt a bántalmazási ügye miatt
Forrás: Northfoto

Selma Blair nem akart senkit bántani

Selma Blair szóvivője szombaton azt közölte, hogy a színésznő senkit sem akart bántani, és a történtek jóval összetettebbek annál, mint amit az első híradások alapján sokan gondolnak.

Az 54 éves Selma Blair évek óta szklerózis multiplexszel él. Képviselője szerint a repülőút alatt olyan rohamot kapott, amelyet a kívülállók félreérthettek. Jogi képviselője már korábban is arról beszélt, hogy a színésznőnél egészségügyi vészhelyzet alakult ki. A gép leszállása után azonnal orvosi ellátást kapott. Állapotát később stabilnak minősítették, azóta pedig a kórházból is hazaengedték.

Selma Blair korábban többször beszélt arról, milyen anyagi és lelki terhet jelent számára a betegsége. Úgy fogalmazott, az emberek sokszor nem látják, mennyibe kerül együtt élni egy fogyatékossággal. Egyedülálló anyaként gyermekéről is gondoskodnia kell, és a nehéz napokon az is megfordul a fejében, vajon meddig tudja biztosítani kettejük számára ezt az életet. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, tisztában van azzal is, hogy sok szempontból kiváltságos helyzetben van, és mások nála is sokkal nehezebb körülmények között élnek.

A színésznő sclerosis multiplexszel folytatott küzdelméről néhány évvel ezelőtt dokumentumfilm is készült.

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