A 42 éves Harry herceg a GQ magazinnak adott interjújában többek között a gyász feldolgozásáról, katonai szolgálatáról, a sajtóval való viszonyáról és családjával fennálló konfliktusáról is őszintén beszélt. Elmondta, hogy szeretne kibékülni apjával és bátyjával, Vilmos herceggel.

Harry herceg kétszer is emlékeztette a riportert arra, hogy ő bizony a király család tagja

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Harry herceg kétszer is emlékeztette a riportert a címére

A beszélgetés egyik pontján, amikor a gyász feldolgozásáról beszélgettek, Harry azt mondta, nincs szüksége másoka sajnálatára. Az riporter megkérdezte, miért érez így, mire Harry saját kiváltságos helyzetére hivatkozott. Ez pedig sokaknak nem volt szimpatikus - írja az Express.

„Egyáltalán nem akarom, hogy sajnáljanak. Ezen már régen túl vagyunk. Hogy miért? Mert herceg vagyok. Vannak körülöttem emberek, akik támogatnak, különböző terápiákon vettem részt, és keményen dolgoztam magamon. Néha elgondolkodom, hol tartanék most, ha mindezt nem tettem volna meg. Egészen másképp is alakulhatott volna az életem” – mondta.

Később az is szóba jött, mlyen segítségre lett volna szüksége édesanyja, Diana hercegné halálakor. Ekkor másodszor is felhívta a figyelmet arra, hogy a királyi család tagja.

„És ne felejtsük el, herceg vagyok, igaz? Tehát minden olyan segítségnek rendelkezésemre kellett volna állnia, amiről beszéltünk. Ez nem mindig volt így, de megengedhettem volna magamnak? Igen. Hozzáférhettem volna? Igen” – fogalmazott.

Harry továbbra is használhatja a hercegi címét, az Ő Királyi Fensége megszólítást azonban nem, mióta visszalépett a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataitól.

Ezért költözött vissza Harry herceg és Meghan Markle Nagy-Britanniába

A GQ-nak adott interjúban Harry herceg arról is beszélt, miért döntöttek úgy Meghannel, hogy visszatérnek az Egyesült Királyságba.

„Azt hiszem, a hozzáállásunk mindenképpen megváltozott. Ha az ember már keresztülment valamin, képes beszélni róla, és fel tudja hívni rá a figyelmet, akkor mások is megértik, miről van szó. Ez valamivel könnyebbé teszi a helyzetet” – magyarázta. „Ami akkor történt, az a múlt része. Ami az elmúlt hat évben történt, az ennek a folytatása volt. Voltak harcok, amelyeket meg kellett vívnunk, és szükség is volt rájuk” – tette hozzá, majd elárulta azt is, fontos volt számára, hogy a gyerekei brit iskolába járhassanak.