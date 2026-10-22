Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 22., csütörtök Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
brit királyi család interjú Harry herceg
Horváth Angéla
2026.10.22.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Harry herceg újabb nagy visszhangot kiváltó interjút adott, amelyben a királyi családdal való kapcsolatáról, édesanyja elvesztéséről és a Nagy-Britanniába való visszatéréséről is beszélt. A beszélgetés alatt két alkalommal is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ő bizony herceg.

A 42 éves Harry herceg a GQ magazinnak adott interjújában többek között a gyász feldolgozásáról, katonai szolgálatáról, a sajtóval való viszonyáról és családjával fennálló konfliktusáról is őszintén beszélt. Elmondta, hogy szeretne kibékülni apjával és bátyjával, Vilmos herceggel.

Harry herceg kétszer is emlékeztette a riportert arra, hogy ő bizony a király család tagja
Harry herceg kétszer is emlékeztette a riportert arra, hogy ő bizony a király család tagja
Forrás: Profimedia

Harry herceg kétszer is emlékeztette a riportert a címére

A beszélgetés egyik pontján, amikor a gyász feldolgozásáról beszélgettek, Harry azt mondta, nincs szüksége másoka sajnálatára. Az riporter megkérdezte, miért érez így, mire Harry saját kiváltságos helyzetére hivatkozott. Ez pedig sokaknak nem volt szimpatikus - írja az Express

„Egyáltalán nem akarom, hogy sajnáljanak. Ezen már régen túl vagyunk. Hogy miért? Mert herceg vagyok. Vannak körülöttem emberek, akik támogatnak, különböző terápiákon vettem részt, és keményen dolgoztam magamon. Néha elgondolkodom, hol tartanék most, ha mindezt nem tettem volna meg. Egészen másképp is alakulhatott volna az életem” – mondta.

Később az is szóba jött, mlyen segítségre lett volna szüksége édesanyja, Diana hercegné halálakor. Ekkor másodszor is felhívta a figyelmet arra, hogy a királyi család tagja.

„És ne felejtsük el, herceg vagyok, igaz? Tehát minden olyan segítségnek rendelkezésemre kellett volna állnia, amiről beszéltünk. Ez nem mindig volt így, de megengedhettem volna magamnak? Igen. Hozzáférhettem volna? Igen” – fogalmazott.

Harry továbbra is használhatja a hercegi címét, az Ő Királyi Fensége megszólítást azonban nem, mióta visszalépett a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataitól.

Ezért költözött vissza Harry herceg és Meghan Markle Nagy-Britanniába

A GQ-nak adott interjúban Harry herceg arról is beszélt, miért döntöttek úgy Meghannel, hogy visszatérnek az Egyesült Királyságba.

„Azt hiszem, a hozzáállásunk mindenképpen megváltozott. Ha az ember már keresztülment valamin, képes beszélni róla, és fel tudja hívni rá a figyelmet, akkor mások is megértik, miről van szó. Ez valamivel könnyebbé teszi a helyzetet” – magyarázta. „Ami akkor történt, az a múlt része. Ami az elmúlt hat évben történt, az ennek a folytatása volt. Voltak harcok, amelyeket meg kellett vívnunk, és szükség is volt rájuk” – tette hozzá, majd elárulta azt is, fontos volt számára, hogy a gyerekei brit iskolába járhassanak

Ezeket olvastad már? 

Harry herceg végre elárulta, miért költözött vissza a családjával Angliába

Harry herceg augusztusban költözött vissza az Egyesült Királyságba Meghan Markle-lel és két gyermekükkel, most pedig elmondta, mi állt a döntésük hátterében.

Harry herceg nyilvánosan bevallotta: békülni akar a családjával - Vilmos herceggel is

Sussex hercege New Yorkban ült a kamerák elé, és őszintén bevallotta, számára most a békülés a legfontosabb, úgy érzi, ideje maga mögött hagyni a múlt sérelmeit.

Meghan Markle miatt robbant ki a Netflix új botránya: a streamingplatform most helyretette a dolgokat

Meghan Markle neve egy népszerű Netflix-sorozat kapcsán került a címlapokra, a történet pedig váratlan fordulatot vett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu