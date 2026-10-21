„Vannak, akik nem akarják, hogy ez rendeződjön. Én azt akarom, hogy rendeződjön. Mindazzal együtt, ami most a világban történik, a legfontosabb a kibékülés – számomra ez a lényeg” – mondta Harry herceg a GQ-nak.
A herceg szerint a régi sérelmek nyomot hagynak az emberen, de sok múlik azon, hogyan tekintünk rájuk később: „A sebek örökre megmaradnak. De az, hogy miként látjuk azt, ami történt, milyen hozzáállással gondolunk rá, és képesek vagyunk-e elengedni a múltat – ezt mindenkinek csak javasolni tudom.”
A GQ interjúja még szeptemberben készült, de éppen akkor jelent meg, amikor a királyi család Windsorban az ománi szultánt fogadta egy állami látogatás kezdetén. Sussexék szóvivője hangsúlyozta, kizárólag a kiadó döntése volt, hogy mikor kerül a nagyközönség elé a beszélgetés, ezért a megjelenés időzítéséből nem érdemes semmilyen következtetést levonni. Azt is külön kiemelte, hogy Harry mondata, miszerint „vannak, akik nem akarják, hogy rendeződjön a kapcsolat”, nem Vilmos hercegre vagy a királyi család bármely más tagjára vonatkozott.
Harry szerint a királyi családon belüli konfliktusok azért is keltik fel ennyire a közvélemény érdeklődését, mert sokak számára ismerős helyzetekről van szó.
„Testvérek közötti viták, megromlott kapcsolatok gyerekek és szülők között, vagy az egyik szülővel való konfliktus – ezek újra és újra előjönnek azokkal az emberekkel folytatott beszélgetéseimben, akikkel találkozom” – mondta.
Harry hercegnek a gyerekei miatt volt fontos az Angliába való visszatérés
Arra a kérdésre, valójában miért költözött vissza az Egyesült Királyságba, Harry elsősorban a családi lehetőségeket emelte ki.
„A család számára adódó lehetőségek miatt. Az, hogy a gyerekeket brit iskolába járathatjuk, sokkal többet jelent nekem, mint korábban gondoltam” - vallotta be.
Harry szerint Archie és Lilibet is élvezi az új helyzetet.
„Nagyon szeretik, és teljesen más élményekben van részük” - mondta.
A herceg azt is fontosnak tartja, hogy ismét közelebb lehet a családjához: „Jó visszatérni, közelebb lenni a családomhoz, és hosszabb időt tölteni brit földön annál, mint néhány nap vagy egy-egy hét.”
Károly király állapotáról is beszélt
Harry az interjúban apja egészségi állapotára is kitért. Károly királyt daganatos betegsége miatt folyamatosan kezelik, de Harry most eláruta, hogy egyre jobban van.
A herceg édesanyjáról, Diana hercegnéről is beszélt, aki 1997-ben halt meg. Harry szerint hosszú idő kellett ahhoz, hogy a veszteséggel másképpen tudjon együtt élni: „Szeretem, hogy most már magammal tudom vinni édesanyám emlékét a munkámba, ahelyett, hogy ez visszatartana, lehúzna, vagy hogy folyamatosan a gyászban merülnék el.”
Harry ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem vár együttérzést senkitől:
Egyáltalán nem szeretnék sajnálatot. Ezen már rég túl vagyunk. Miért is? Herceg vagyok. Van körülöttem egy támogató közeg, többféle terápián is részt vettem, és rengeteg munkát tettem ebbe. Néha elgondolkodom azon, hol tartanék, ha ezt nem tettem volna meg – egészen más helyzetben lehetnék.
Harry herceg évek óta nincs jóban van a családjával
Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban költözött az Egyesült Államokba, miután visszaléptek a dolgozó királyi családtagok szerepétől. Távozásuk komoly konfliktusokkal járt. Harry Tartalék című memoárja később részletesen megmutatta, milyen mélyre jutott a családi viszály, különösen közte és bátyja, Vilmos herceg között.
Bár Harry most fizikailag közelebb él családjához az Egyesült Királyságban, egyelőre nem látszik, hogy a testvérek érzelmileg is közelebb kerültek volna egymáshoz. A mostani interjúból ugyanakkor egyértelműen kiderül, hogy Harry nyitott lenne a békülésre. Hasonló üzenetet már 2025 májusában is megfogalmazott a BBC-nek adott interjújában, amikor még az Egyesült Államokban élt.
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