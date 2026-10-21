„Vannak, akik nem akarják, hogy ez rendeződjön. Én azt akarom, hogy rendeződjön. Mindazzal együtt, ami most a világban történik, a legfontosabb a kibékülés – számomra ez a lényeg” – mondta Harry herceg a GQ-nak.

Harry herceg a GQ-nak adott interjújában vallotta be, hogy békülni akar a családjával

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A herceg szerint a régi sérelmek nyomot hagynak az emberen, de sok múlik azon, hogyan tekintünk rájuk később: „A sebek örökre megmaradnak. De az, hogy miként látjuk azt, ami történt, milyen hozzáállással gondolunk rá, és képesek vagyunk-e elengedni a múltat – ezt mindenkinek csak javasolni tudom.”

A GQ interjúja még szeptemberben készült, de éppen akkor jelent meg, amikor a királyi család Windsorban az ománi szultánt fogadta egy állami látogatás kezdetén. Sussexék szóvivője hangsúlyozta, kizárólag a kiadó döntése volt, hogy mikor kerül a nagyközönség elé a beszélgetés, ezért a megjelenés időzítéséből nem érdemes semmilyen következtetést levonni. Azt is külön kiemelte, hogy Harry mondata, miszerint „vannak, akik nem akarják, hogy rendeződjön a kapcsolat”, nem Vilmos hercegre vagy a királyi család bármely más tagjára vonatkozott.

Harry szerint a királyi családon belüli konfliktusok azért is keltik fel ennyire a közvélemény érdeklődését, mert sokak számára ismerős helyzetekről van szó.

„Testvérek közötti viták, megromlott kapcsolatok gyerekek és szülők között, vagy az egyik szülővel való konfliktus – ezek újra és újra előjönnek azokkal az emberekkel folytatott beszélgetéseimben, akikkel találkozom” – mondta.

Harry hercegnek a gyerekei miatt volt fontos az Angliába való visszatérés

Arra a kérdésre, valójában miért költözött vissza az Egyesült Királyságba, Harry elsősorban a családi lehetőségeket emelte ki.

„A család számára adódó lehetőségek miatt. Az, hogy a gyerekeket brit iskolába járathatjuk, sokkal többet jelent nekem, mint korábban gondoltam” - vallotta be.

Harry szerint Archie és Lilibet is élvezi az új helyzetet.

„Nagyon szeretik, és teljesen más élményekben van részük” - mondta.

A herceg azt is fontosnak tartja, hogy ismét közelebb lehet a családjához: „Jó visszatérni, közelebb lenni a családomhoz, és hosszabb időt tölteni brit földön annál, mint néhány nap vagy egy-egy hét.”