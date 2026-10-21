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Meghan Markle miatt robbant ki a Netflix új botránya: a streamingplatform most helyretette a dolgokat

Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto - Nancy Kaszerman
hollywood Meghan Markle Netflix botrány
Nagy Anna
2026.10.21.
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Újabb kellemetlen ügy borzolja a kedélyeket Sussex hercegnéje körül. Meghan Markle neve egy népszerű Netflix-sorozat kapcsán került a címlapokra, a történet pedig váratlan fordulatot vett. A streamingóriás most megtörte a csendet.

Az elmúlt hetekben egyre több találgatás látott napvilágot Meghan Markle esetleges színészi visszatéréséről. A pletykák éppen akkor kaptak szárnyra, amikor kiderült, hogy Harry herceg feleségével és két gyermekükkel együtt az Egyesült Királyságba készül. A történet azonban hamar egészen más irányt vett.

Meghan Markle
Meghan Markle
Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle miatt került célkeresztbe a Netflix

A híresztelések szerint Sussex hercegnéje szerepet kaphatott volna Guy Ritchie népszerű sorozata, a The Gentlemen, vagyis az Úriemberek második évadában. Bár később kiderült, hogy Meghan mégsem csatlakozik a szereplőgárdához, az ügy ezzel nem ért véget.

A hercegné egyik barátja ugyanis a Telegraphnak azt állította, hogy a Netflix tudatosan használhatta Meghan nevét a sorozat népszerűsítésére.

A környezetében néhányan úgy érzik, felhasználták a második évad reklámozására, mert tudták, hogy az nem olyan jó, mint az első, miközben már a harmadik évadot is berendelték”fogalmazott.

Az ismerős szerint régi marketingfogás, hogy egy hírességgel elolvastatnak egy forgatókönyvet, majd kiszivárogtatják, hogy tárgyalnak vele, miközben valójában még semmi komoly nem történt.

Állítása szerint az ügy rossz szájízt hagyott Sussexékben, a Netflix viszont hatalmas nézettséget és jelentős nyilvánosságot szerzett.

A Netflix keményen reagált a vádakra

A Meghan Markle Netflix-ügyében végül a streamingóriás oldaláról is megszólalt egy bennfentes, aki a The Timesnak határozottan visszautasította a feltételezést.

Ez nem egy olyan sorozat, amelynek reklámfogásként sztárvendégszereplőre lenne szüksége.

A rövid, de annál határozottabb válasz világossá tette: a Netflix álláspontja szerint az Úriemberek sikeréhez nincs szükség Meghan Markle nevére vagy egy köré épített reklámkampányra.

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