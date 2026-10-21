Meghan Markle miatt robbant ki a Netflix új botránya: a streamingplatform most helyretette a dolgokat

Az elmúlt hetekben egyre több találgatás látott napvilágot Meghan Markle esetleges színészi visszatéréséről. A pletykák éppen akkor kaptak szárnyra, amikor kiderült, hogy Harry herceg feleségével és két gyermekükkel együtt az Egyesült Királyságba készül. A történet azonban hamar egészen más irányt vett.

Meghan Markle

Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle miatt került célkeresztbe a Netflix

A híresztelések szerint Sussex hercegnéje szerepet kaphatott volna Guy Ritchie népszerű sorozata, a The Gentlemen, vagyis az Úriemberek második évadában. Bár később kiderült, hogy Meghan mégsem csatlakozik a szereplőgárdához, az ügy ezzel nem ért véget.

A hercegné egyik barátja ugyanis a Telegraphnak azt állította, hogy a Netflix tudatosan használhatta Meghan nevét a sorozat népszerűsítésére.

„A környezetében néhányan úgy érzik, felhasználták a második évad reklámozására, mert tudták, hogy az nem olyan jó, mint az első, miközben már a harmadik évadot is berendelték” – fogalmazott.

Az ismerős szerint régi marketingfogás, hogy egy hírességgel elolvastatnak egy forgatókönyvet, majd kiszivárogtatják, hogy tárgyalnak vele, miközben valójában még semmi komoly nem történt.

Állítása szerint az ügy rossz szájízt hagyott Sussexékben, a Netflix viszont hatalmas nézettséget és jelentős nyilvánosságot szerzett.

A Netflix keményen reagált a vádakra

A Meghan Markle Netflix-ügyében végül a streamingóriás oldaláról is megszólalt egy bennfentes, aki a The Timesnak határozottan visszautasította a feltételezést.

Ez nem egy olyan sorozat, amelynek reklámfogásként sztárvendégszereplőre lenne szüksége.

A rövid, de annál határozottabb válasz világossá tette: a Netflix álláspontja szerint az Úriemberek sikeréhez nincs szükség Meghan Markle nevére vagy egy köré épített reklámkampányra.

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