Ritka pillanat − Paparazzifotón a 91 éves Julie Andrews, a Neveletlen hercegnő Clarisse Renaldija

Julie Andrews nemrég egy interjúban megerősítette, hogy nem bújik újra Clarisse Renaldi királynő bőrébe a Disney készülő Neveletlen hercegnő 3-ban. A 91 éves Oscar-díjas színésznő ma már a nyilvánosságot is kerüli, nemrégiben azonban fotók készültek róla.

Julie Andrewst Hamptonsban kapták lencsevégre.

Forrás: Profimedia

Julie Andrews már nem jár vörös szőnyeges eseményekre

A lesifotók tanúsága szerint a 91 éves Julie Andrewst egy autóból segítették ki a Hamptonsban. A színésznő lila esőkabátot, fehér baseballsapkát és napszemüveget viselt. Legutóbb 2023 márciusában lépett vörös szőnyegre, amikor közeli barátnőjét, Carol Burnettet támogatta a komikus 90. születésnapja alkalmából rendezett 90 Years of Laughter + Love című rendezvényen.

Kristin Chenoweth, Carol Burnett és Julie Andrews a Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love rendezvényen.

Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

A Neveletlen hercegnő 3-ban sem vállal szerepet

A rajongók régóta várják, hogy folytatódjon Mia Thermopolis története, ám a harmadik részben egy főszereplő biztosan nem tér vissza. Andrews nemrég a The Hollywood Reporternek adott interjújában beszélt arról, miért döntött úgy, hogy nem vállalja Clarisse Renaldi szerepét a harmadik részben. „Azt hiszem én mindezen már tényleg túl vagyok” – mondta Andrews a lapnak. „Nem vonultam vissza teljesen, de inkább könyveket írok, podcastot készítek és hangalámondásos munkáim vannak” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy ennek ellenére természetesen érdekli a folytatás. „Nem arról van szó, hogy nem lelkesedem érte. Csak arról, hogy tényleg nem érzem úgy, hogy részt kell benne vennem” – magyarázta.

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