Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 24., szombat Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
hamptons

Ritka pillanat − Paparazzifotón a 91 éves Julie Andrews, a Neveletlen hercegnő Clarisse Renaldija

hamptons neveletlen hercegnő 3 clarisse renaldi julie andrews
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színésznő október 1-jén ünnepelte 91. születésnapját, most pedig a Hamptonsban kapták lencsevégre. Julie Andrews több mint három éve nem jelent meg vörös szőnyeges eseményen.

Julie Andrews nemrég egy interjúban megerősítette, hogy nem bújik újra Clarisse Renaldi királynő bőrébe a Disney készülő Neveletlen hercegnő 3-ban. A 91 éves Oscar-díjas színésznő ma már a nyilvánosságot is kerüli, nemrégiben azonban fotók készültek róla. 

EXCLUSIVE **PREMIUM EXCLUSIVE RATES APPLY** Julie Andrews spotted out in public for the first time since turning 91. The legendary actress was seen in a baseball cap and sunglasses sat in the passenger seat of a car in The Hamptons Featuring: Julie Andrews When: 16 Oct 2026 Credit: Matt Agudo/INSTARimages,Image: 1145682720, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Julie Andrewst Hamptonsban kapták lencsevégre.
Forrás: Profimedia

Julie Andrews már nem jár vörös szőnyeges eseményekre

A lesifotók tanúsága szerint a 91 éves Julie Andrewst egy autóból segítették ki a Hamptonsban. A színésznő lila esőkabátot, fehér baseballsapkát és napszemüveget viselt. Legutóbb 2023 márciusában lépett vörös szőnyegre, amikor közeli barátnőjét, Carol Burnettet támogatta a komikus 90. születésnapja alkalmából rendezett 90 Years of Laughter + Love című rendezvényen.

Kristin Chenoweth, Carol Burnett és Julie Andrews a Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love rendezvényen.
Kristin Chenoweth, Carol Burnett és Julie Andrews a Carol Burnett:  90 Years of Laughter + Love rendezvényen.
Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

A Neveletlen hercegnő 3-ban sem vállal szerepet

A rajongók régóta várják, hogy folytatódjon Mia Thermopolis története, ám a harmadik részben egy főszereplő biztosan nem tér vissza. Andrews nemrég a The Hollywood Reporternek adott interjújában beszélt arról, miért döntött úgy, hogy nem vállalja Clarisse Renaldi szerepét a harmadik részben. „Azt hiszem én mindezen már tényleg túl vagyok” – mondta Andrews a lapnak. „Nem vonultam vissza teljesen, de inkább könyveket írok, podcastot készítek és hangalámondásos munkáim vannak” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy ennek ellenére természetesen érdekli a folytatás. „Nem arról van szó, hogy nem lelkesedem érte. Csak arról, hogy tényleg nem érzem úgy, hogy részt kell benne vennem” – magyarázta.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Palvin Barbi új fotókat tett közzé kislányáról és az édesanyáknak is üzent: "Az a kicsinosított énem volt, de a szülés utáni mindennapi valóságom nagyon más"

A magyar modell a Victoria’s Secret kifutójára való visszatéréséről, a szülés utáni időszak nehézségeiről és az édesanyák támogatásának fontosságáról írt hosszú posztjában az Instagramon. Palvin Barbara meghitt családi képeket is mutatott a közösségi oldalán.

Újabb botrány − Gyermekpornográf képeket találtak Meghan Markle apjánál, a saját fia jelentette fel

Súlyos ügyben vizsgálják Meghan Markle apját. A nyomozókat Thomas Markle fia értesítette.

Vilmos herceg hallani sem akar a békülésről: kiderült, mit gondol valójában Harryről

Hiába szeretne Harry herceg kibékülni a családjával, úgy tűnik, bátyja egyelőre hallani sem akar a közeledéséről. Vilmos herceg egyik bizalmasa most elárulta, miért nem lát esélyt a trónörökös arra, hogy rendezze kapcsolatát öccsével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu