Palvin Barbi új fotókat tett közzé kislányáról és az édesanyáknak is üzent: "Az a kicsinosított énem volt, de a szülés utáni mindennapi valóságom nagyon más"

Az utóbbi napokban hétköznapi édesanyák, civilek, ismert emberek is megszólaltak Palvin Barbara visszatérésével kapcsolatban. Az, hogy a hat hete szült édesanya részt vett a Victoria’s Secret Fashion Show-n megosztotta az embereket. A magyar modell ragyogott, férje Dylan Sprouse pedig az első sorban tapsolt neki.
Palvin Barbara lenyűgöző volt a kifutón
Palvin Barbara október 18-án, vasárnap lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n. A magyar szupermodell kislánya szeptember 7-én, az amerikai Labor Day napján született meg. A gyönyörű magyar szupermodell áttetsző rózsaszín neglizsében, majd ezüst szettben, az ikonikus angyalszárnyakkal, dús, hullámos hajjal, rózsás árnyalatú sminkkel vonult végig a kifutón. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki. Barbi később az afterpartyn sem fogta vissza magát: gótikus szettben ragyogott.
Az Instagramján mondott köszönetet Barbi és a hétköznapjairól is írt
„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta Palvin Barbi.
A bemutatóról az alábbi képre kattintva galéria nyílik.
„A munkába való visszatérésről magam dönthettem. És bár nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, nem tudok nem gondolni azokra az anyákra, akiknek nincs ilyen választásuk. Az Egyesült Államokban oly sok nőtől elvárják, hogy mindössze 6-8 héttel a szülés után visszatérjen a munkába, gyakran fizetett szülési szabadság nélkül. Az anyák több időt, több támogatást és több választási lehetőséget érdemelnek. Nagyon büszke vagyok erre a pillanatra és arra, amit elértem, és örülök, hogy újra a kis buborékunkban lehetek Sylvie-vel” − folytatta.
Egy dolgot szeretnék mondani, hogy mindenki szülés utáni időszaka másképp néz ki, és senkinek sem szabadna összehasonlítania magát másokkal. Amit azon a kifutón láttál, az a kicsinosított énem volt, de a szülés utáni mindennapi valóságom nagyon más. Vannak napok, amikor már az is hatalmas teljesítménynek tűnik, ha van időm lezuhanyozni, vagy leülni és nyugodtan enni. És ezt is meg kell ünnepelni. Mert akár a kifutón sétálunk, akár visszamegyünk dolgozni, vagy egyszerűen csak túlélünk egy újabb álmatlan éjszakát, mindannyiunkban van egy hihetetlen dolog, ami közös: csodát teremtettünk. És már csak ez is megérdemli az ünneplést. Az anyaság nehéz, gyönyörű, kaotikus, érzelmes, és annyira, annyira megéri. Köszönöm a sok szeretetet. Tele van vele a szívem. Gyerünk, anyukák! Mindannyian fantasztikusan teljesítünk
− tette hozzá bejegyzésében Barbara.
Dylan Sprouse: „Barbara rengeteget dolgozott”
Palvin Barbara férje, a 34 éves Dylan Sprouse a show előtt interjút is adtak. Sprouse elmondta, hogy Barbara rengeteget dolgozott azért, hogy mindössze hat héttel első gyermekük, Sylvie születése után ismét kifutóra állhasson. „Elképesztő, ahogyan minden alkalommal összeszedi magát, és végigcsinálja” – mondta a színész.
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