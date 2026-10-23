Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 23., péntek Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
megható

Palvin Barbi új fotókat tett közzé kislányáról és az édesanyáknak is üzent: "Az a kicsinosított énem volt, de a szülés utáni mindennapi valóságom nagyon más"

megható anyaság Victoria's Secret Fashion Show Palvin Barbara szülés
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A magyar modell a Victoria’s Secret kifutójára való visszatéréséről, a szülés utáni időszak nehézségeiről és az édesanyák támogatásának fontosságáról írt hosszú posztjában az Instagramon. Palvin Barbara meghitt családi képeket is mutatott a közösségi oldalán.

Az utóbbi napokban hétköznapi édesanyák, civilek, ismert emberek is megszólaltak Palvin Barbara visszatérésével kapcsolatban. Az, hogy a hat hete szült édesanya részt vett a Victoria’s Secret Fashion Show-n megosztotta az embereket. A magyar modell ragyogott, férje Dylan Sprouse pedig az első sorban tapsolt neki. 

Palvin Barbara hat héttel a szülés után állt a Victoria’s Secret Fashion Show kifutójára.
Palvin Barbara hat héttel a szülés után állt a Victoria’s Secret Fashion Show kifutójára.
Forrás: Profimedia

Palvin Barbara lenyűgöző volt a kifutón

Palvin Barbara október 18-án, vasárnap lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n. A magyar szupermodell kislánya szeptember 7-én, az amerikai Labor Day napján született meg. A gyönyörű magyar szupermodell áttetsző rózsaszín neglizsében, majd ezüst szettben, az ikonikus angyalszárnyakkal, dús, hullámos hajjal, rózsás árnyalatú sminkkel vonult végig a kifutón. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki. Barbi később az afterpartyn sem fogta vissza magát: gótikus szettben ragyogott.

Az Instagramján mondott köszönetet Barbi és a hétköznapjairól is írt 

„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta Palvin Barbi. 

A bemutatóról  az alábbi képre kattintva galéria nyílik.

Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alessandra Ambrosio a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alex Consani a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Anok Yai a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ashley Graham a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Bella Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Candice Swanepoel a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Gigi Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Irina Shayk a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Joan Smalls a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Kylie Jenner a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Megan Thee Stallion a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ming Xi a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Paloma Elsesser a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Quenlin Blackwell a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
1 / 20
Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

„A munkába való visszatérésről magam dönthettem. És bár nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, nem tudok nem gondolni azokra az anyákra, akiknek nincs ilyen választásuk. Az Egyesült Államokban oly sok nőtől elvárják, hogy mindössze 6-8 héttel a szülés után visszatérjen a munkába, gyakran fizetett szülési szabadság nélkül. Az anyák több időt, több támogatást és több választási lehetőséget érdemelnek. Nagyon büszke vagyok erre a pillanatra és arra, amit elértem, és örülök, hogy újra a kis buborékunkban lehetek Sylvie-vel” − folytatta.  

Egy dolgot szeretnék mondani, hogy mindenki szülés utáni időszaka másképp néz ki, és senkinek sem szabadna összehasonlítania magát másokkal. Amit azon a kifutón láttál, az a kicsinosított énem volt, de a szülés utáni mindennapi valóságom nagyon más. Vannak napok, amikor már az is hatalmas teljesítménynek tűnik, ha van időm lezuhanyozni, vagy leülni és nyugodtan enni. És ezt is meg kell ünnepelni. Mert akár a kifutón sétálunk, akár visszamegyünk dolgozni, vagy egyszerűen csak túlélünk egy újabb álmatlan éjszakát, mindannyiunkban van egy hihetetlen dolog, ami közös: csodát teremtettünk. És már csak ez is megérdemli az ünneplést. Az anyaság nehéz, gyönyörű, kaotikus, érzelmes, és annyira, annyira megéri. Köszönöm a sok szeretetet. Tele van vele a szívem. Gyerünk, anyukák! Mindannyian fantasztikusan teljesítünk

−  tette hozzá bejegyzésében Barbara. 

Dylan Sprouse: Barbara rengeteget dolgozott

Palvin Barbara férje, a 34 éves Dylan Sprouse a show előtt interjút is adtak. Sprouse elmondta, hogy Barbara rengeteget dolgozott azért, hogy mindössze hat héttel első gyermekük, Sylvie születése után ismét kifutóra állhasson. „Elképesztő, ahogyan minden alkalommal összeszedi magát, és végigcsinálja”mondta a színész

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Így nézett ki az első Victoria’s Secret Fashion Show 1995-ben: egészen más volt, mint a mai bemutatók - Videó

Amikor 1995-ben megtartották az első show-t, még jóval visszafogottabb volt az esemény: elsősorban az új fehérnemű-kollekció bemutatása volt a cél.

Victoria's Secret Fashion Show: Timothée Chalamet így reagált Kylie Jenner váratlan debütálására - Videó

Kylie Jenner meglepetésvendégként lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n, ráadásul az este egyik legértékesebb darabját viselte. A nézőtéren ott ült párja, Timothée Chalamet is, akinek reakcióját a kamerák is megörökítették.

Kobe Bryant lánya a Victoria’s Secret kifutóján debütált: gyönyörű nő lett Natalia Bryant

Fontos állomáshoz érkezett Natalia Bryant modellkarrierjében. A 23 éves fiatal először kapott lehetőséget arra, hogy végigvonuljon a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján - a bemutatót gyerekkora óta minden évben ámulattal nézte végig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu