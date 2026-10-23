Palvin Barbi új fotókat tett közzé kislányáról és az édesanyáknak is üzent: "Az a kicsinosított énem volt, de a szülés utáni mindennapi valóságom nagyon más"

Az utóbbi napokban hétköznapi édesanyák, civilek, ismert emberek is megszólaltak Palvin Barbara visszatérésével kapcsolatban. Az, hogy a hat hete szült édesanya részt vett a Victoria’s Secret Fashion Show-n megosztotta az embereket. A magyar modell ragyogott, férje Dylan Sprouse pedig az első sorban tapsolt neki.

Palvin Barbara hat héttel a szülés után állt a Victoria’s Secret Fashion Show kifutójára.

Forrás: Profimedia

Palvin Barbara lenyűgöző volt a kifutón

Palvin Barbara október 18-án, vasárnap lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n. A magyar szupermodell kislánya szeptember 7-én, az amerikai Labor Day napján született meg. A gyönyörű magyar szupermodell áttetsző rózsaszín neglizsében, majd ezüst szettben, az ikonikus angyalszárnyakkal, dús, hullámos hajjal, rózsás árnyalatú sminkkel vonult végig a kifutón. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki. Barbi később az afterpartyn sem fogta vissza magát: gótikus szettben ragyogott.

Az Instagramján mondott köszönetet Barbi és a hétköznapjairól is írt

„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta Palvin Barbi.

A bemutatóról az alábbi képre kattintva galéria nyílik.