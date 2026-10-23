Vilmos herceg hallani sem akar a békülésről: kiderült, mit gondol valójában Harryről

Harry herceg a GQ magazinnak adott legutóbbi interjújában ismét arról beszélt, hogy szeretne kibékülni édesapjával, III. Károly királlyal és bátyjával, Vilmos herceggel. A Sussex hercege úgy gondolja, a múltban szerzett sebek örökre megmaradnak, a legfontosabb mégis az, hogy a családtagok rendezzék nézeteltéréseiket. A Daily Mirrornak nyilatkozó, Vilmos herceghez közel álló forrás azonban azt állítja, hogy a trónörökös jelenleg elképzelhetetlennek tartja a békülést.

Harry herceg a GQ magazinnak adott interjút, itt mondta el, hogy kibékülne Vilmos herceggel

Forrás: Profimedia

Vilmos herceg még mindig nem bocsátott meg Harrynek

„Vilmos herceg jelenleg el sem tudja képzelni, hogy helyrehozza a kapcsolatát a testvérével. Továbbra is mélyen bántják azok a dolgok, amelyeket Sussex hercege nyilvánosan mondott róla és a család többi tagjáról” – árulta el a bennfentes.

Az informátor hozzátette, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint Károly király és Kamilla királyné számára a feladataik és a munkájuk élveznek elsőbbséget, nem pedig az, hogy minden alkalommal reagáljanak Harry kijelentéseire.

Harry herceg szerint a múlt sebei örökre megmaradnak

A GQ újságírója arról is megkérdezte Harryt, gyászolja-e azt a kapcsolatot, amely egykor a családjához fűzte.

„Igen, természetesen. Azt hiszem, családi szempontból ez egy olyan probléma, amellyel rengetegen tudnak azonosulni. A testvérek közötti nézeteltérések, a gyerekek és a szüleik közötti megromlott kapcsolat, ezek sok családban előfordulnak” – mondta Harry.

Hozzátette, hogy az emberek, akikkel beszélget, gyakran hoznak fel hasonló problémákat, ezért pontosan tudja, mennyire sokakat érint ez a kérdés.

„Az emberek ránk néznek, és azt kérdezik: hogyan fogjátok ezt megoldani? Talán ez nekem is segít majd rendezni a saját dolgaimat” – fogalmazott.

A herceg szerint ugyanakkor sok múlik azon, hogyan tekintünk a múltban történtekre, és képesek vagyunk-e elengedni a sérelmeinket.

„Mindenkit arra biztatnék, hogy próbálja elengedni a múltat. Ha vannak olyan dolgok, amelyek még mindig hatással vannak a mindennapjainkra, azokat nehezebb magunk mögött hagyni. De szerintem már így is elég dráma van a világban és az emberek életében ahhoz, hogy továbbra is családi konfliktusokkal foglalkozzunk” – magyarázta.