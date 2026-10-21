A 44 éves Katalin hercegné és Vilmos herceg október 20-án, kedden vett részt a Windsori kastélyban rendezett állami banketten, amelyet Omán szultánjának tiszteletére tartottak.Katalin egy sárga Elie Saab estélyi ruhát viselt, amire feltűzték Károly király Királyi Családi Rendjét, amelyen az uralkodó portréja látható, emellett a Királyi Viktoriánus Rend szalagját és csillagát is viselte. Ezúttal sem hiányozhatott egyik kedvenc királyi fejdísze, Mária királyné Lover’s Knot tiarája. Az összeállítást olyan fülbevalóval és karkötővel egészítette ki, amelyek korábban II. Erzsébet királynő tulajdonában voltak. Vilmos herceg fehér csokornyakkendőt és windsori frakkot viselt, amelyet kitüntetéseivel és királyi rendjeleivel egészített ki.

Katalin hercegné és Vilmos herceg új portréja

Forrás: Instagram

Katalin hercegné és Vilmos herceg új hagyományt teremtett

A pár az utóbbi időben az állami bankettek előtt hivatalos portrét is készíttet magáról. A mostani esemény előtt született fotó azonban eltért a korábbiaktól: először fekete-fehérben hozták nyilvánosságra. A képet ráadásul most először Greg Williams készítette. A neves brit sztárfotós elsősorban közvetlen, gyakran spontán hangulatú portréiról ismert, és Hollywood számos hírességét fényképezte már. Rendszeresen dolgozik a velencei és a cannes-i filmfesztiválon, kamerája előtt pedig Brad Pitt, Lady Gaga, Meryl Streep és Daniel Craig is megfordult.

Károly király Vilmos herceg munkáját is méltatta

Károly király beszédet mondott a banketten, amelyben külön megemlítette Vilmos herceg és az ománi trónörökös közös munkáját.

„Az egyedülálló és különleges kapcsolat, amelyet ápolunk, hozzájárul ahhoz, hogy a világ és népeink biztonságban legyenek. Az önök jövője Nagy-Britannia számára is rendkívül fontos, ahogyan önök is aktívan részt vesznek a miénkben. Különösen örömmel tölt el, hogy fiaink, a walesi herceg és Őfelsége Sayyid Theyazin közösen vállalták a Jewel of Arabia expedíció védnökségét” - mondta.

Károly szerint aligha lehetne szebb bizonyítéka egy kapcsolat sikerének annál, mint amikor az egyik generáció továbbadja azt a következőnek.