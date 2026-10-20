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Victoria's Secret Fashion Show Palvin Barbara afterparty
Nagy Anna
2026.10.20.
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A magyar modell a Victoria's Secret kifutóján mindenkit ámulatba ejtett, de a nagy show utáni bulin is kitett magáért. Palvin Barbara a Victoria's Secret Afterpartyján egy merőben más hangulatú összeállítást viselt, de nem volt kevésbé dögös.

Palvin Barbara a Victoria's Secret kifutóján mindenkit lenyűgözött, de az este ezzel még nem ért véget. A magyar modell a divatbemutató afterpartyján is káprázatosan festett, ráadásul egy egészen más oldalát mutatta meg.

Palvin Barbara az afterpartyn.
Palvin Barbara az afterpartyn.
Forrás: Instagram/Palvin Barbara

Palvin Barbara az afterpartyn is ellopta a show-t

Alig hat héttel kislánya születése után Palvin Barbara ismét meghódította a Victoria's Secret kifutóját. A 33 éves szépség azonban nemcsak a show alatt vonzotta magára a tekinteteket. A Los Angeles-i divatbemutató után Barbara egy egészen más hangulatú szettet választott. Míg a kifutón csillogó, angyalszárnyakkal kiegészített kreációban tündökölt, az afterpartyn a fekete színé és a drámai részleteké volt a főszerep.

Palvin Barbara feketében is csodálatosan néz ki.
Palvin Barbara feketében is csodálatosan néz ki.
Forrás: Instagram/Palvin Barbara

A modell az Elie Saab 2025–2026-os őszi-téli haute couture kollekciójából választott egy különleges összeállítást. A mélyen dekoltált, testhez simuló fekete felsőrész, a fényes anyagú kabát és a különleges kesztyűk egyszerre kölcsönöztek megjelenésének titokzatos és ellenállhatatlanul szexi kisugárzást. A szettet fekete nadrág és hegyes orrú magas sarkú cipő egészítette ki. 

Így festett elölről Palvin Barbi összeállítása.
Így festett elölről Palvin Barbi összeállítása.
Forrás: Instagram/Palvin Barbara

Hat héttel a szülés után tért vissza a Victoria's Secret kifutójára

Barbara október 18-án, mindössze hat héttel első gyermeke, Sylvie születése után lépett ismét a Victoria's Secret kifutójára. A nagy visszatérés mögött rengeteg munka állt, amiről férje, Dylan Sprouse is beszélt a show előtt.

Palvin Barbi ELIE SAAB Haute Couture darabjában.
Palvin Barbi ELIE SAAB Haute Couture darabjában.
Forrás: Instagram/Palvin Barbara

A színész az első sorból szurkolt feleségének, akinek nemcsak a kifutós szereplése, hanem az azt követő megjelenése is emlékezetesre sikerült. Barbara az afterpartyn bebizonyította, hogy az angyali csillogás mellett a sötétebb, merészebb stílus is elképesztően jól áll neki.

A modell nemcsak a bemutatón, az afetrpartyn is tündökölt.
A modell nemcsak a bemutatón, az afetrpartyn is tündökölt.
Forrás: Instagram/Palvin Barbara

Kattints a képre, és nézd meg a Victoria's Secret divatbemutatójának fotóit:

Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alessandra Ambrosio a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alex Consani a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Anok Yai a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ashley Graham a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Bella Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Candice Swanepoel a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Gigi Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Irina Shayk a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Joan Smalls a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Kylie Jenner a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Megan Thee Stallion a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ming Xi a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Paloma Elsesser a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Quenlin Blackwell a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
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Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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