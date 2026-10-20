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2026. okt. 20., kedd Vendel

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Sokat fogyott az utóbbi időben Rubint Réka: a fitneszlady elmondta, hogyan küzd most a daganattal

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A háromgyerekes édesanya emberfeletti küzdelmet vív a rákkal. Rubint Réka a betegségét a kezdetektől megoldandó feladatnak kezeli, és biztos benne, hogy meggyógyul.

Rubint Réka 2026 áprilisában állt a nyilvánosság elé, és mondta el,  2022 októberében lágyrészszarkómát, úgynevezett pekómát diagnosztizáltak nála. A daganat a légcsöve mögött, a nyirokrendszerben alakult ki, és a nyelőcsövét, a főverőerét, valamint a hangszálait is veszélyeztette. A  háromgyerekes édesanya műtéten, számos kezelésen túl van, mellékhatásokkal is meg kellett küzdenie, nemrég azonban elmondta, Frankfurtban újabb kezeléseken vett rész.

Rubint Réka 6 kilót fogyott.
Rubint Réka 6 kilót fogyott.
Forrás: Szabolcs László

Rubint Réka újra edz

A frankfurti beavatkozás és TACE-kezelés után kezd visszatérni a rendszeres testmozgáshoz Rubint Réka. A fitneszlady a közösségi oldalán az edzéseibe is betekintést enged, így jól látszik, hogy fogyott is az utóbbi időben. Az Instagramon Réka arról írt, hogy 6 kilogrammal lett kevesebb az elmúlt hónapokban, de fokozatosan tér vissza az étvágya és az állóképessége is, és rengeteget segít neki a 32 éves sportmúltja valamint az, hogy mentálisan erős. 

Hogy működik a TACE-kezelés? 

Rubint Réka korábban elmondta, hogy a németországi kezeléseknek, mint a Bergben végzett dendritikus sejtterápiának és a frankfurti TACE-nek köszönhetően a korábban megközelíthetetlen alapdaganat és a tüdőben lévő gócok eltűntek. Rubint Réka májában is vannak gócok, ezeket a frankfurti egyetemi klinikán transzarteriális kemoembolizációval, vagyis TACE-kezeléssel vették célba.  Ennél az eljárásnál a páciens saját immunrendszerét mozgósítják a daganatsejtek ellen. A cél az, hogy a szervezet felismerje a véráramban keringő daganatsejteket is. Erre azért van szükség, mert egy helyileg alkalmazott kezelés önmagában nem elegendő akkor, ha a kóros sejtek a szervezet más részein is jelen vannak. Réka november 10-én ismét Frankfurtba utazik, ahol megkapja a második TACE-kezelést

Thomas Vogl professzor, a klinika radiológusa a Blikknek elmagyarázta, hogy az eljárás során a lágyékhajlatnál, az artériákon keresztül vezetnek fel egy katétert egészen a daganatot ellátó erekig. Ezen keresztül közvetlenül az érintett területre juttatják a kemoterápiás vagy immunterápiás gyógyszert. Ezután átmenetileg elzárják a daganat vérellátását biztosító ereket. Így a beadott hatóanyag helyben, nagy koncentrációban fejtheti ki a hatását, így a szervezet többi részét jóval kisebb terhelés éri.

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