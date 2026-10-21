42 évesen meghalt Robert és Ethel Kennedy unokája: a gyönyörű Kylie 3 kiskorú gyermeket hagyott maga után

Kyle Kennedy Robert F. Kennedy fiának, Michael Kennedynek a lánya volt. A család mindössze annyit tudatott a közleményében, hogy békében távozott ebből a világból westwoodi otthonában.

Meghalt Kyle Kennedy, Robert és Ethel Kennedy unokája

Forrás: Burke Funeral Homes

„Kyle Francis Kennedy 42 éves korában, 2026. szeptember 21-én békésen elhunyt otthonában, a Massachusetts állambeli Westwoodban” – áll a gyászjelentésben.

Kyle Washingtonban született, de élete nagy részét Massachusettsben töltötte. Pályáját a kisgyermekkori nevelésnek és az oktatásnak szentelte. A család szerint rendkívül intelligens, száraz humorú és gyönyörű nő volt, aki rajongott gyermekeiért, Conorért, Josephine-ért és Declanért, emellett sokat tett a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásáért és a fogyatékossággal élők jogaiért.

Kyle Kennedy Olaszországban is tanult, emellett érdekelte a művészet és a főzés. Tanári pályára lépett, miután a Harvardon oktatáspolitikából és oktatásirányításból szerzett mesterdiplomát, a Pace Universityn pedig kisgyermekkori nevelésből diplomázott. Az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséért dolgozott, és New York hátrányos helyzetű környékein is tanított. A sport is fontos szerepet játszott az életében. Futballozott és lacrosse-ozott, emellett hosszútávfutóként is versenyzett.

Kyle Kennedy 2020-ban súlyos sérülést szenvedett

Kyle Kennedy életét 2020-ban gyökeresen megváltoztatta egy súlyos gerincvelő-sérülés. A baleset következtében tartós bénulással, fogyatékossággal és más egészségi problémákkal kellett együtt élnie.

„Az ezt követő évek sok nehézséget hoztak, Kyle azonban mindvégig igyekezett megőrizni humorát és elszántságát. Arra törekedett, hogy a lehető legjobb anya legyen a fiainak” – áll a gyászjelentésben.

A sérülése után a fogyatékossággal élők érdekeiért is egyre aktívabban kiállt.

Kyle Kennedy egy gyermeket is elveszített: Conor ikertestvére, Josie mindössze néhány napot élt. Kyle egész életében őrizte lánya emlékét.

Kyle Kennedy édesapja, Michael Kennedy 1997-ben halt meg.

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