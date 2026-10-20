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„Megaláztál!” – Meghan Markle tajtékzott a dühtől, amikor megtudta, mi történt a háta mögött

botrány divattervező Meghan Markle
Nagy Anna
2026.10.20.
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Egy kínos baki miatt szakadhatott meg egy régi barátság. Meghan Markle állítólag annyira feldühödött, hogy azonnal telefonon kérte számon az egyik bizalmasát. A történetben ráadásul Katalin hercegné neve is felbukkant.

Nem először kerülnek napvilágra kellemetlen történetek Harry herceg feleségének múltjából, ám ezúttal egy egykori barátja mesélt a történtekről. Meghan Markle és a híres divattervező, Roland Mouret kapcsolata állítólag egyetlen félresikerült intézkedés miatt romlott meg.

Meghan Markle 2026 áprilisában.
Meghan Markle nagyon kiakadt.
Forrás: Jonathan Brady / POOL / AFP

Meghan Markle telefonhívása mindent megváltoztatott

Roland Mouret visszaemlékezése szerint még Harry herceg és Meghan Markle kapcsolatának kezdetén küldött néhány általa kiválasztott ruhát a Kensington-palotába. Munkatársának meghagyta, hogy a darabokat addig hagyják Meghannél, ameddig csak szeretné, és semmiképpen ne érdeklődjenek utánuk.

Miután azonban a pár kapcsolata nyilvánosságra került, az alkalmazott jó szándékból felhívta Katalin hercegné stylistját, hogy visszakérje a ruhákat.

Meghan Markle pedig nagyon dühös lett, ezért telefont ragadott.

„Meghan dühös volt, és felhívott”idézte fel Mouret, aki szerint a hercegné így fakadt ki:

Fogalmad sincs, mit tettél, megaláztál!

Katalin hercegné ebbe a vitába csak a stylistja miatt keveredett bele, de valószínűleg Meghan Markle szégyellte, hogy ez az eset rossz színben tüntette őt fel a királyi család tagjai, így Katalin előtt is. Hiszen úgy tűnt, mintha Meghan Markle elfelejtette volna visszaküldeni a kölcsönzött ruhákat. 

A tervező bocsánatot kért az eset miatt, ám Meghan állítólag kijelentette: „Tudod, hogy soha többé nem viselhetem a ruháidat.”

A divattervező később mégis megkereste Meghant

Roland  Mouret értetlenül állt a reakció előtt, nem értette a Meghan Markle döntése mögött logikát. Egy évvel később aztán észrevette, hogy a hercegné az egyik ruhájának olcsó, utcai divatmárkától származó másolatát hordja. Üzenetben kérte, hogy inkább térjen vissza hozzá.

„Írtam neki: »Megértem, ha nem viseled a ruháimat, de az, hogy olcsó másolatot viselsz, már nevetséges. Gyere vissza!«” 

Meghan válasza meglepően békülékeny volt: „Azt hiszem, el kellene mennem hozzád.”

Katalin hercegné és Meghan Markle kapcsolatára ez az eset sem lehetett jó hatással, de bizonyára nem ez okozta a kenyértörést. Harry felesége 2021-ben Oprah Winfrey-nek arról beszélt, hogy sógornője az esküvői koszorúslányruhák körüli vita során megbántotta, később azonban virággal és levéllel kért bocsánatot tőle.

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