„Megaláztál!” – Meghan Markle tajtékzott a dühtől, amikor megtudta, mi történt a háta mögött

Nem először kerülnek napvilágra kellemetlen történetek Harry herceg feleségének múltjából, ám ezúttal egy egykori barátja mesélt a történtekről. Meghan Markle és a híres divattervező, Roland Mouret kapcsolata állítólag egyetlen félresikerült intézkedés miatt romlott meg.
Meghan Markle telefonhívása mindent megváltoztatott
Roland Mouret visszaemlékezése szerint még Harry herceg és Meghan Markle kapcsolatának kezdetén küldött néhány általa kiválasztott ruhát a Kensington-palotába. Munkatársának meghagyta, hogy a darabokat addig hagyják Meghannél, ameddig csak szeretné, és semmiképpen ne érdeklődjenek utánuk.
Miután azonban a pár kapcsolata nyilvánosságra került, az alkalmazott jó szándékból felhívta Katalin hercegné stylistját, hogy visszakérje a ruhákat.
Meghan Markle pedig nagyon dühös lett, ezért telefont ragadott.
„Meghan dühös volt, és felhívott” – idézte fel Mouret, aki szerint a hercegné így fakadt ki:
Fogalmad sincs, mit tettél, megaláztál!
Katalin hercegné ebbe a vitába csak a stylistja miatt keveredett bele, de valószínűleg Meghan Markle szégyellte, hogy ez az eset rossz színben tüntette őt fel a királyi család tagjai, így Katalin előtt is. Hiszen úgy tűnt, mintha Meghan Markle elfelejtette volna visszaküldeni a kölcsönzött ruhákat.
A tervező bocsánatot kért az eset miatt, ám Meghan állítólag kijelentette: „Tudod, hogy soha többé nem viselhetem a ruháidat.”
A divattervező később mégis megkereste Meghant
Roland Mouret értetlenül állt a reakció előtt, nem értette a Meghan Markle döntése mögött logikát. Egy évvel később aztán észrevette, hogy a hercegné az egyik ruhájának olcsó, utcai divatmárkától származó másolatát hordja. Üzenetben kérte, hogy inkább térjen vissza hozzá.
„Írtam neki: »Megértem, ha nem viseled a ruháimat, de az, hogy olcsó másolatot viselsz, már nevetséges. Gyere vissza!«”
Meghan válasza meglepően békülékeny volt: „Azt hiszem, el kellene mennem hozzád.”
Katalin hercegné és Meghan Markle kapcsolatára ez az eset sem lehetett jó hatással, de bizonyára nem ez okozta a kenyértörést. Harry felesége 2021-ben Oprah Winfrey-nek arról beszélt, hogy sógornője az esküvői koszorúslányruhák körüli vita során megbántotta, később azonban virággal és levéllel kért bocsánatot tőle.
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