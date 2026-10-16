Károly király egészsége miatt aggódnak: kihagyott egy fontos eseményt, programjait váratlanul átszervezte

Sajtóinformációk szerint londoni társasági körökben aggodalmat keltett, hogy Károly király nem vett részt a Royal Ballet School fennállásának századik évfordulójára rendezett ünnepségsorozattól. Az uralkodó az intézmény hivatalos patrónusa.
Károly király az elmúlt hónapokban több nyilvános eseményen is részt vett, dolgozott, ezért most áll mindenki értetlenül. A brit uralkodói család programjait évekkel előre megszervezik, de a Page Six úgy tudja, hogy most több olyan eseményt is átszerveznek, amelyekre Károly hónapokkal korábban igent mondott. Ezeken Kamilla királyné, Vilmos herceg, Katalin hercegné vagy a királyi család más tagjai képviselik majd a monarchiát.
A Royal Ballet School jubileumi rendezvényén Lady Sarah Chatto, Margit hercegnő lánya képviselte a királyi családot. Lady Sarah egyben a Royal Ballet School és a Birmingham Royal Ballet elnöke is.
III. Károly királynál 2024-ben diagnosztizáltak rákot
A Buckingham-palota 2024. február 5-én jelentette be, hogy III. Károlynál „a rák egy formáját” diagnosztizálták, miután korábban megnagyobbodott prosztatája miatt esett át orvosi beavatkozáson.
A palota azóta sem közölte, pontosan milyen daganatos betegségben szenved az uralkodó, de úgy tudni, folyamatos kezelés alatt áll.