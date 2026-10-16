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Károly király egészsége miatt aggódnak: kihagyott egy fontos eseményt, programjait váratlanul átszervezte

brit királyi család betegség Károly király
Horváth Angéla
2026.10.16.
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Újra találgatások indultak III. Károly király egészségi állapotáról: nem jelent meg egy olyan rangos kulturális eseményen, amelyen eddig mindig részt vett. A 77 éves uralkodó továbbra is kezelés alatt áll daganatos betegsége miatt.

Sajtóinformációk szerint londoni társasági körökben aggodalmat keltett, hogy Károly király nem vett részt a Royal Ballet School fennállásának századik évfordulójára rendezett ünnepségsorozattól. Az uralkodó az intézmény hivatalos patrónusa.

Károly király nem vett részt egy fontos rendezvényen, és több programját is átszervezte - aggódnak érte
Károly király nem vett részt egy fontos rendezvényen, és több programját is átszervezte - aggódnak érte
Forrás: Instagram 

Károly király az elmúlt hónapokban több nyilvános eseményen is részt vett, dolgozott, ezért most áll mindenki értetlenül. A brit uralkodói család programjait évekkel előre megszervezik, de a Page Six úgy tudja, hogy most több olyan eseményt is átszerveznek, amelyekre Károly hónapokkal korábban igent mondott. Ezeken Kamilla királyné, Vilmos herceg, Katalin hercegné vagy a királyi család más tagjai képviselik majd a monarchiát.

A Royal Ballet School jubileumi rendezvényén Lady Sarah Chatto, Margit hercegnő lánya képviselte a királyi családot. Lady Sarah egyben a Royal Ballet School és a Birmingham Royal Ballet elnöke is.

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A palota azóta sem közölte, pontosan milyen daganatos betegségben szenved az uralkodó, de úgy tudni, folyamatos kezelés alatt áll. 

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