Súlyos vád Harry és Meghan ellen: II. Erzsébet forog a sírjában, Vilmos komoly bosszút forral

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan Markle október 15-én Nottinghambe látogatott, miközben III. Károly király és Kamilla királyné Walesben vett részt egy fontos eseményen. A sussexiek visszatérése a kezdetekkor is komoly indulatokat váltott ki a britekből, de most, hogy a királyi pár fontos napjára időzítették a nyilvánosságra lépésüket, sokakat magukra haragítottak.

Harry herceg és Meghan Markle első nyilvános megjelenése: Anglia, Nottingham 2026. október 15.

Forrás: Darren Staples / AFP

Harry herceg és Meghan Markle úgy tesznek, mint ha a család dolgozó tagjai lennének

Hosszú idő után először jelent meg együtt a nyilvánosság előtt Harry herceg és Meghan Markle azóta, hogy augusztusban gyermekeikkel visszaköltöztek Nagy-Britanniába. A nottinghami látogatásukon több jótékonysági szervezetet kerestek fel, a fogadtatásuk pedig a brit sajtóban is komoly visszhangot kapott. Miközben a pár támogatói örömmel üdvözölték őket, Adam Toms, az Express publicistája élesen bírálta a szereplésüket és több rajongó is mélységes csalódást fogalmazott meg Meghannal és Harryvel szemben. Toms véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy Harry és Meghan ismét a királyi család tagjaiként igyekeznek megjelenni, noha már nem látnak el hivatalos királyi feladatokat. Azt, hogy a királyi családban nem lehteséges egyszerre kint és bent lenni, már II. Erzsébet királynő is hangsúlyozta, nemrég pedig Károly levélben közölte, kisebb fia és annak felesége nem dolgozó királyi családtagok. Toms szerint a néhai királynő a történtek miatt forog a sírjában. „Harry nagymamája iránti arcátlan tiszteletlensége megdöbbentő, és minden józan gondolkodó britet fel kellene háborítania” − fogalmazott.

„Harry nagymamája iránti arcátlan tiszteletlensége megdöbbentő”

Forrás: Getty Images Europe

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