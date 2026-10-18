Súlyos vád Harry és Meghan ellen: II. Erzsébet forog a sírjában, Vilmos komoly bosszút forral

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan Markle október 15-én Nottinghambe látogatott, miközben III. Károly király és Kamilla királyné Walesben vett részt egy fontos eseményen. A sussexiek visszatérése a kezdetekkor is komoly indulatokat váltott ki a britekből, de most, hogy a királyi pár fontos napjára időzítették a nyilvánosságra lépésüket, sokakat magukra haragítottak.
Harry herceg és Meghan Markle úgy tesznek, mint ha a család dolgozó tagjai lennének
Hosszú idő után először jelent meg együtt a nyilvánosság előtt Harry herceg és Meghan Markle azóta, hogy augusztusban gyermekeikkel visszaköltöztek Nagy-Britanniába. A nottinghami látogatásukon több jótékonysági szervezetet kerestek fel, a fogadtatásuk pedig a brit sajtóban is komoly visszhangot kapott. Miközben a pár támogatói örömmel üdvözölték őket, Adam Toms, az Express publicistája élesen bírálta a szereplésüket és több rajongó is mélységes csalódást fogalmazott meg Meghannal és Harryvel szemben. Toms véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy Harry és Meghan ismét a királyi család tagjaiként igyekeznek megjelenni, noha már nem látnak el hivatalos királyi feladatokat. Azt, hogy a királyi családban nem lehteséges egyszerre kint és bent lenni, már II. Erzsébet királynő is hangsúlyozta, nemrég pedig Károly levélben közölte, kisebb fia és annak felesége nem dolgozó királyi családtagok. Toms szerint a néhai királynő a történtek miatt forog a sírjában. „Harry nagymamája iránti arcátlan tiszteletlensége megdöbbentő, és minden józan gondolkodó britet fel kellene háborítania” − fogalmazott.
Kattints a képre, és nézd meg, hogyan zajlott Harry herceg és Meghan Markle első nyilvános megjelenése:
Harry és Meghan visszatérése ütközött Károly király programjával
A sussexiek nottinghami látogatása azért is kapott különös hangsúlyt, mert ugyanazon a napon III. Károly király és Kamilla királyné a walesi parlament, a Senedd hetedik ciklusának ünnepélyes megnyitóján vett részt Cardiffban. A ceremónia fontos mérföldkő volt: a király uralkodóként először nyitotta meg a walesi parlament új ciklusát. Beszédében Waleshez fűződő személyes kötődéséről is szólt. „Mindig rendkívül kiváltságosnak és büszkének éreztem magam, hogy életem jelentős részében különleges kapcsolat fűzött Waleshez – a nyelvéhez, a kultúrájához és a tájaihoz” – fogalmazott. A rendezvényen az uralkodó a walesi közösségek összetartó erejét és a helyi identitás jelentőségét is hangsúlyozta.
Adam Toms szerint a sussexiek nyilvános szereplése elvonta a figyelmet a királyi programról. „Az emberek ujjongtak, amikor Harry és Meghan tegnap kijöttek elsötétített, négyszeres házukból Nottinghamben. Furcsa. Ők csak hétköznapi polgárok, akiknek nem kellene szándékosan feltűnést kelteniük, pláne nem a király kontójára” − írta és hozzátette, ez nem más, mint erőfitogtatás. Szerinte ráadásul Meghan álságos is, aki a nottinghami látogatás során a jelenlévőkhöz fordulva így fogalmazott: 'Nagyszerű visszatérni'. Toms ezért is élesen bírálta a hercegnét. „Persze. Pár éve még egyértelműen utáltad az Egyesült Királyságot. Csak azt sajnálod, hogy a kis amerikai kiruccanásod nem a terveid szerint alakult” − vélekedik.
Vilmos herceg trónra lépése után megváltozhat a sussexiek helyzete
„Eljön majd az idő, amikor Vilmos herceg lesz a király, és gondoskodni fog arról, hogy a sussexiek visszakerüljenek a helyükre. Ő a monarchia jövője – nem a nyafogó öccse” − írta cikkében Toms, aki szerint az sem kizárt, hogy Vilmos már most azon dolgozik, miként kezelje Harry és Meghan „félig bent, félig kint” stratégiáját és úgy véli, hogy a leendő király a legjobban azt tenné, ha címeiktől is megfosztaná őket.
Pedig minden jól is alakulhatott volna
Toms ugyanakkor elismerte, hogy a párnak megvannak azok a tulajdonságai, amelyekkel korábban a monarchia javát szolgálhatták volna. „Ez az egész nagyon szomorú. A nottinghami találkozó bebizonyította, hogy Harry és Meghan felbecsülhetetlen értékű kincsek lehettek volna a királyi család számára. Tagadhatatlan, hogy jók az ilyen jellegű nyilvános szereplésekben. Akár újabb lehetőséget is jelenthettek volna a Korona számára, ehelyett kellemetlenséggé váltak” − fejtette ki.
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