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Újabb pofont kapott Meghan Markle: hollywoodi ügynökének már nem prioritás többé

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brit királyi család Meghan Markle ügynökség
Klusovszki Kíra
2026.10.16.
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Újabb fordulat következett be a sussexi hercegné hollywoodi karrierjében. Meghan Markle azonban még ennek ellenére sem hajlandó lemondani a szereplésről.

Úgy tűnik, hollywoodi ügynökénél már nem élvez előnyt Meghan Markle. Ari Emanuel elárulta, hogy hivatalosan is levette a kezét a sussexi hercegnéről, és a továbbiakban már nem fogja személyesen sem képviselni. 

Meghan Markle még az egyesült királyságba is folytatná a színészkedést.
Bár hollywoodi karrierjét sok kritika érte, Meghan Markle az Egyesült Királyságban is folytatná a szereplést. 
Forrás: Northfoto
  • Váratlan bejelentést tett egy beszélgetős műsorban Meghan Markle ügynöke.
  • Az üzletember hivatalosan is levette a kezét a hercegnéről, a képviseletét pedig beosztottjainak adta át. 
  • Meghan azonban továbbra sem mond le a szereplésekről, sőt, még a visszatérés lehetőségét is fontolóra vette. 

Meghan Markle ügynöke meghozta a döntést

Hatalmas fordulat történt Meghan Markle életében, miután hollywoodi ügynöke bejelentette, már nem kezeli prioritásként az ügyeit. Ezt Ari Emanuel a Megyn Kelly műsorában adott interjú során árulta fel, ahol azt is elmondta, azért is lépett hátrébb a képviseletében, mert nem akarta, hogy a hercegné ügyei folyamatosan a fejében járjanak.

Az A-listás sztárokat képviselő üzletember döntését azzal magyarázta, hogy nem akart „helikopter szülővé” válni, ezért a figyelmét a hercegnéről azokra az ügyfeleire helyezte át, akik valódi szerepeket kapnak és pénzt is keresnek az ügynökségnek. 

Éppen ezért, bár Meghan továbbra is szerepel a WME ügyféllistáján, az ügyeit már nem Emanuel, hanem a beosztottjai intézik a későbbiekben.

Egyszerűen túl sok teendőm volt. Jobbnak láttam, ha hagyom, hogy a többiek foglalkozzanak vele, és teljesítsék az igényeit és az elvárásait

 – fogalmazott Emmanuel, aki elárulta, hogy ez azért is könnyebb így neki, mert amikor folyamatosan foglalkozik egy ügyféllel, az már reggel, ébredéskor is a fejében jár. 

Továbbra sem lép vissza a szerepléstől a hercegné

Ari Emanuel még 2023-ban kezdte meg a sussexi hercegné személyes képviseletét, hiszen arra számított, hogy az együttműködés a hercegné üzleti vállalkozásaira, valamint filmes és televíziós produkcióira összpontosít majd. Ez azonban látszólag nem egészen így alakult. Bár csatlakozását annak idején nagy felhajtás övezte, a közös munka nem múlta felül a várakozásokat. 
 

A sussexi hercegné azonban továbbra sem mond le a szereplésről, és jelenleg is mérlegeli a visszatérés lehetőségeit.

Korábbi ügynöke szerint pedig mára már kap megkereséseket és valóságshow-s, illetve egyéb televíziós munkái is alakulóban vannak

Megtalálja a saját hangját, és ennek örülök” – mondta Emanuel az interjúban.

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