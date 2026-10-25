Meghan Markle ezt írta utolsó levelében az apjának: „Tudom, hogy bántalmazó vagy..."

A The Sun értesülései szerint a 45 éves Meghan Markle tavaly írt utoljára 82 éves édesapjának, Thomas Markle-nek. A levelében állítólag azt közölte a férfial, hogy ő is és a rendőrség is tudja, hogy kiskorú lányokat bántalmazott szexuálisan. Azt is egyértelművé tette, hogy soha többé nem szeretne hallani felőle, és nem engedi, hogy találkozzon az unokáival.

Meghan Markle apját, Thomas Markle-t kiskorúak bántalmazásával vádolják

Forrás: NORTHFOTO

„Tudom, hogy bántalmazó vagy… Soha nem láthatod az unokáidat” - írta a hercegné.

Meghan Markle már 2019-ben értesült az apjával kapcsolatos vádakról, de akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy az ügyet vizsgálják. Azt tanácsolták neki, hogy ne beszéljen nyilvánosan a dologról, mert ezzel veszélyeztethet egy esetleges jogi eljárást.

Meghan Markle a kórházba küldte el az utolsó levelét

Thomas Markle 2025 decemberében, egy Fülöp-szigeteki kórházban kapta meg lánya levelét, miután amputálták az egyik lábát. Meghant akkoriban sokan bírálták, amiért édesapja súlyos betegsége ellenére sem kereste a kapcsolatot vele. A hercegné azonban gondoskodott arról, hogy üzenete eljusson az apjához. A kórház vezetőségét kérte meg, hogy személyesen vigyék oda a levelet Thomas Markle betegágyához. A férfinak egy dokumentum aláírásával kellett igazolnia az átvételt, amelyről videófelvétel is készült. Úgy tudni, Thomas Markle többször is elolvasta lánya levelét.

Meghan Markle apja ellen súlyos vádak miatt vizsgálódnak

A londoni rendőrséget is bírálatok érték, amiért állítólag nem vizsgálta ki megfelelően a Thomas Markle-lel kapcsolatos, 2019-ben levélben megfogalmazott gyermekbántalmazási vádakat. Meghan Markle is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Scotland Yard nem értesítette a többi illetékes hatóságot. A londoni rendőrség közölte, hogy megvizsgálja, szükséges-e belső vizsgálatot indítania.

Thomas Markle 60 éves fia, ifjabb Thomas Markle gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételeket talált édesapja holmijai között, és átadta azokat a rendőrségnek. A bizonyítékok között állítólag egy olyan kép is szerepel, amelyen az idősebb Thomas Markle egy fiatalkorúnak tűnő lánnyal létesít szexuális kapcsolatot. Az állításokat egyelőre nem bizonyították.