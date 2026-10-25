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Világsztár

Gisele Bündchen után újra egy szupermodell rabolta el Tom Brady szívét

Világsztár Candice Swanepoel Tom Brady
Horváth Angéla
2026.10.25.
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Úgy tűnik, ismét rátalált a szerelem Tom Bradyre. A hétszeres Super Bowl-győztes amerikaifutball-sztár a hírek szerint már egy ideje egy gyönyörű szupermodellel alkot egy párt. Kapcsolatukat eddig sikerült titokban tartaniuk.

Egy névtelenséget kérő informátor megerősítette a Us Weekly magazinnak, hogy a 49 éves Tom Brady és a 38 éves Candice Swanepoel szupermodell egy párt alkotnak. A forrás szerint a kapcsolat már nem is friss, egy ideje együtt vannak.

Candice Swanepoel Tom Brady új barátnője
Candice Swanepoel Tom Brady új barátnője
Forrás: AFP

Tom Brady korábban Gisele Bündchen szupermodell férje volt. A pár 2009-ben házasodott össze, majd 2022-ben elváltak. Két közös gyermekük van, a 16 éves Benjamin és a 13 éves Vivian. A sportolónak emellett korábbi párjától, Bridget Moynahantől is született egy fia, a 19 éves Jack.

Tom Brady több hírességgel is randizott a válása után

Gisele Bündchennel való szakítását követően Tom Bradyt több ismert nővel is hírbe hozták, köztük Irina Shayk szupermodellel. Bár magánélete többször is a címlapokra került, a sportoló ritkán beszél a szerelmi kapcsolatairól. Januárban a People magazinnak adott interjújában is inkább arról mesélt, hogy a munkája és a gyermekei töltik ki a mindennapjait.

Tom Brady újra szerelmes, megint egy szupermodellt választott
Tom Brady újra szerelmes, megint egy szupermodellt választott
Forrás: AFP

„Nincs sok időm a magánéletemre vagy saját magamra, de imádok dolgozni, és imádom a gyerekeimet. Szeretek elfoglalt lenni, és igyekszem olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek örömet okoznak. Nagyon izgalmas projekteken dolgozom, és nagyszerű csapatokkal működöm együtt, amelyek igazán pozitív dolgokat valósítanak meg” – mondta.

Candice Swanepoelnek is két gyermeke van

A dél-afrikai szupermodell korábban tíz éven át élt párkapcsolatban Hermann Nicoli modellel, akivel el is jegyezték egymást. A pár végül 2018-ban szakított. A most 44 éves Nicolival két közös fiuk született, a tízéves Anacã és a nyolcéves Ariel.

Swanepoel a szakítás óta igyekezett távol tartani szerelmi életét a nyilvánosságtól, arról azonban többször is beszélt, milyen nehéz összeegyeztetni az anyaságot a modellkarrierjével. Elismerte, hogy számára is folyamatos kihívást jelent megtalálni az egyensúlyt a család és a munka között.

„Az élet, legalábbis számomra, az egyensúly folyamatos kereséséről szól. Igen, néha úgy érzem, túl sok minden nehezedik rám, de nagyon figyelek a gyermekeim igényeire, és a saját szükségleteimre is, mert azok ugyanolyan fontosak” – mondta.

A modell szerint az édesanyák hajlamosak megfeledkezni saját magukról, pedig a testi és lelki egészségükre, valamint a személyes céljaikra is figyelniük kell.

„Rájöttem, hogy akkor tudok jobb anya lenni, ha magamról is gondoskodom. Legyen szó a fizikai vagy mentális egészségemről, esetleg arról, hogy sikeres legyek a karrieremben és a vállalkozásomban, mert ezek örömet okoznak nekem. A gyermekeim is kezdik ezt megérteni” – magyarázta.

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