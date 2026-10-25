Diana hercegné különös dalt kért Károly születésnapján: a szövege mindent elárult

Diana hercegné a nyolcvanas évek végén szívesen hallgatta Phil Collins és Marilyn Martin Separate Lives című dalát. Az egykori Genesis-énekes és az amerikai énekesnő duettje 1985-ben a Billboard-lista élére került, és a Mihail Barisnyikov balettművész, valamint Isabella Rossellini főszereplésével készült Halálbalett című film betétdala volt. A Stephen Bishop által írt szerzemény két ember megromlott kapcsolatáról szól, akik már külön életet élnek. A tények ismeretében különösen beszédes az, hogy Diana újra és újra meghallgatta ezt a dal, hiszen Károllyal ekkorra már ők is eltávolodtak egymástól.
Diana hercegné különös kéréssel fordult Phil Collinshoz
Károly herceg 1988-ban ünnepelte a 40. születésnapját, amelynek alkalmából a Buckingham-palotában mintegy 500 vendég részvételével zártkörű bált rendeztek. Az eseményen Phil Collins és gitárosa, Daryl Stuermer is fellépett. Stuermer nemrég a Vulture magazinnak idézte fel, mi történt az ünnepségen.
„Phil megkért, hogy kifejezetten Károly herceg kedvéért zenéljek vele. A 40. születésnapi buliját a Buckingham-palotában tartották. Körülbelül 500 vendég volt, a sajtót sem engedték be. Csak mi ketten voltunk ott Phillel, és néztük a sok előkelő embert” – mesélte.
A zenészek már elkezdték a műsort, amikor Diana hercegné odalépett hozzájuk egy különleges kéréssel.
„Eljátszottunk egy dalt, majd Diana hercegné odajött hozzánk, és megkérdezte: »Eljátszanák, kérem, a Separate Lives című számot?« Akkoriban már pletykáltak arról, hogy Károly hercegnek és Dianának házassági problémái vannak, ezért elég érdekesnek találtuk, hogy éppen ezt a dalt kérte” – idézte fel Stuermer.
A zenészek természetesen teljesítették Diana kívánságát, majd Phil Collins One More Night című számát is előadták. A gitáros szerint ekkor nem várt pillanatnak lehettek tanúi a vendégek.
„Károly herceg és Diana hercegné együtt táncoltak erre a dalra. Mindenki félrehúzódott, ők pedig kettesben táncoltak” – mesélte.
Diana hercegné George Michaelért is rajongott
Diana hercegné zenei ízlése meglehetősen sokszínű volt. Különösen kedvelte George Michaelt, akihez később szoros barátság is fűzte. A Mirror szerint első találkozásukkor Diana így bókolt neki: „Nagyon jóképű vagy.” Mire Michael így válaszolt: „Köszönöm, asszonyom, ön is igazán csodálatos.”
Diana egykori személyi séfje, Darren McGrady később a Twitteren arról írt, hogy mindig tudta, mikor van jókedvében a hercegné, mert ilyenkor George Michael zenéje szólt hangosan.
A hercegné a Duran Duran együttesnek is nagy rajongója volt. A zenekar basszusgitárosa, John Taylor pár éve mesélte el egy interjúban, hogy Vilmos és Harry herceg különleges gyerekkori emléküket osztották meg vele.
„Amikor találkoztunk Harryvel és Vilmossal, azt mondták: »Ó, régen, amikor a kocsi hátsó ülésén ültünk, anya berakta a Wild Boys című dalt, és együtt énekeltük«” – idézte fel Taylor.
Diana zenei ízléséről egy 2017-es kiállítás is sokat elárult. Akkor a Buckingham-palotában bemutattak néhányat a hercegné tulajdonában lévő magnókazetták közül. A gyűjteményben Elton John, George Michael, Luciano Pavarotti, Rod Stewart, Diana Ross, Céline Dion és Lionel Richie albumai is szerepeltek.
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