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Diana hercegné különös dalt kért Károly születésnapján: a szövege mindent elárult

brit királyi család zene Diana hercegné
Horváth Angéla
2026.10.25.
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Diana hercegné és Károly herceg házassága a nyolcvanas évek végére már korántsem volt olyan mesébe illő, mint amilyennek kezdetben tűnt, és erről a hercegné zenei ízlése is árulkodott. Egy zenész most elárulta, milyen meglepő kéréssel fordult hozzájuk Diana a férje 40. születésnapi ünnepségén.

Diana hercegné a nyolcvanas évek végén szívesen hallgatta Phil Collins és Marilyn Martin Separate Lives című dalát. Az egykori Genesis-énekes és az amerikai énekesnő duettje 1985-ben a Billboard-lista élére került, és a Mihail Barisnyikov balettművész, valamint Isabella Rossellini főszereplésével készült Halálbalett című film betétdala volt. A Stephen Bishop által írt szerzemény két ember megromlott kapcsolatáról szól, akik már külön életet élnek. A tények ismeretében különösen beszédes az, hogy Diana újra és újra meghallgatta ezt a dal, hiszen Károllyal ekkorra már ők is eltávolodtak egymástól.

Diana hercegné rajongott Phil Collinsért
Diana hercegné rajongott Phil Collinsért
Forrás: Profimedia

Diana hercegné különös kéréssel fordult Phil Collinshoz

Károly herceg 1988-ban ünnepelte a 40. születésnapját, amelynek alkalmából a Buckingham-palotában mintegy 500 vendég részvételével zártkörű bált rendeztek. Az eseményen Phil Collins és gitárosa, Daryl Stuermer is fellépett. Stuermer nemrég a Vulture magazinnak idézte fel, mi történt az ünnepségen.

„Phil megkért, hogy kifejezetten Károly herceg kedvéért zenéljek vele. A 40. születésnapi buliját a Buckingham-palotában tartották. Körülbelül 500 vendég volt, a sajtót sem engedték be. Csak mi ketten voltunk ott Phillel, és néztük a sok előkelő embert” – mesélte.

A zenészek már elkezdték a műsort, amikor Diana hercegné odalépett hozzájuk egy különleges kéréssel.

„Eljátszottunk egy dalt, majd Diana hercegné odajött hozzánk, és megkérdezte: »Eljátszanák, kérem, a Separate Lives című számot?« Akkoriban már pletykáltak arról, hogy Károly hercegnek és Dianának házassági problémái vannak, ezért elég érdekesnek találtuk, hogy éppen ezt a dalt kérte” – idézte fel Stuermer.

A zenészek természetesen teljesítették Diana kívánságát, majd Phil Collins One More Night című számát is előadták. A gitáros szerint ekkor nem várt pillanatnak lehettek tanúi a vendégek.

„Károly herceg és Diana hercegné együtt táncoltak erre a dalra. Mindenki félrehúzódott, ők pedig kettesben táncoltak” mesélte.

Diana hercegné George Michaelért is rajongott

Diana hercegné zenei ízlése meglehetősen sokszínű volt. Különösen kedvelte George Michaelt, akihez később szoros barátság is fűzte.  A Mirror szerint első találkozásukkor Diana így bókolt neki: „Nagyon jóképű vagy.” Mire Michael így válaszolt: „Köszönöm, asszonyom, ön is igazán csodálatos.”

Diana egykori személyi séfje, Darren McGrady később a Twitteren arról írt, hogy mindig tudta, mikor van jókedvében a hercegné, mert ilyenkor George Michael zenéje szólt hangosan.

A hercegné a Duran Duran együttesnek is nagy rajongója volt. A zenekar basszusgitárosa, John Taylor pár éve mesélte el egy interjúban, hogy Vilmos és Harry herceg különleges gyerekkori emléküket osztották meg vele.

„Amikor találkoztunk Harryvel és Vilmossal, azt mondták: »Ó, régen, amikor a kocsi hátsó ülésén ültünk, anya berakta a Wild Boys című dalt, és együtt énekeltük«” – idézte fel Taylor.

Diana zenei ízléséről egy 2017-es kiállítás is sokat elárult. Akkor a Buckingham-palotában bemutattak néhányat a hercegné tulajdonában lévő magnókazetták közül. A gyűjteményben Elton John, George Michael, Luciano Pavarotti, Rod Stewart, Diana Ross, Céline Dion és Lionel Richie albumai is szerepeltek.

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