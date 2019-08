Kénytelen volt bezárni győri színházát Gáti Oszkár, ám nemcsak ettől, de másodállásától, a temetőgondnokságtól is búcsúznia kell.

Ahogy mi is megírtuk: az elmaradó támogatások miatt Gáti Oszkárnak be kell zárnia a három éve nyitott Menház Színházat. Így 50 színész veszíti el a munkáját, köztük ő is.

A Blikknek elmondta, hogy nemcsak a színházat, hanem temetőgondnoki állását is elveszítette, új munkát kell keresnie. „Azt, hogy hogyan lesz, sajnos én magam sem tudom. Egyelőre a jövő zenéje, hogy mihez kezdek” – mondta a lapnak Gáti Oszkár.