Hivatásos szájról olvasó árulta el, mit is súgott Harry herceg a felesége, Meghan Markle fülébe akkor, amikor bemutatták a nyilvánosság előtt a kisfiukat.

Alig másfél hete mutatta meg a nyilvánosságnak a kis Archie Harrisont Harry herceg és Meghan Markle. Az alattvalókat azóta hajtja a kíváncsiság, a kamerák elé lépve mit is súgott a büszke apuka a felesége fülébe. Most ez is kiderült: a hivatásos szájról olvasó, Tina Lannin a Metrónak árulta el.

A nő úgy véli, Harry a „here we go", azaz "itt is vagyunk" mondattal nyugtatta kissé feszültnek tűnő feleségét, majd ránézett a kisfiukra és azt mondta, milyen csendes a kicsi.