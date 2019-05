Lamar Odom kosárlabdázó története nagy felháborodást keltett: kiderült, hogy műpénisszel csalt a drogteszten.

Lamar Odom világbajnok kosárlabdázó önéletrajzi könyvet írt, amelyben élete legsötétebb időszakairól vall. Khloé Kardashian volt férjéről köztudott, hogy sokáig használt drogokat, de most az is kiderült, profi karrierje alatt sem vetette meg a tiltott szereket. Azt is elárulta, hogyan játszotta ki a drogteszteket: műpénisszel. Így vehetett részt a válogatott tagjaként a 2004-es olimpián.

Pályafutása legnagyobb megtiszteltetésének tartja, hogy bekerült a válogatottba, de ügyeskedés nélkül nem lehetett volna tag. Saját bevallása szerint ugyanis folyton füvezett, a drogteszten nem ment volna át. Ezért rendelt egy műpéniszt, amit megtöltött az edzője tiszta vizeletével. A tisztviselő néhány méterről figyelte a vizeletürítés menetét, és mindent rendben talált, majd üdvözölte a csapatban – írja a Page Six.