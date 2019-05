Az első vizes Bajnokok Ligája rendezvényen a dél-afrikai olimpiai bajnok szupersztár úszó, Chad le Clos is vízbe ugrott. A Life.hu elkapta Chadet egy rövid interjúra, ahol az is kiderült, mit szóltak a rajongók, amikor a népszerű úszó bejelentette Instagram-oldalán, hogy eljegyezte barátnőjét, elárulta, milyen érzelmek fűzik hazánkhoz, de az is szóba került, vajon zaklatják-e a női rajongók a világ egyik legsikeresebb úszóját.